https://ukraina.ru/20240402/1054241810.html

Мы частично взяли Новомихайловку: Полетаев о том, как бойцы "щупают фронт" и перерезают дорогу на Угледар

Мы частично взяли Новомихайловку: Полетаев о том, как бойцы "щупают фронт" и перерезают дорогу на Угледар - 02.04.2024 Украина.ру

Мы частично взяли Новомихайловку: Полетаев о том, как бойцы "щупают фронт" и перерезают дорогу на Угледар

Российские войска сейчас щупают фронт по разным направлениям. Продвижение ВС РФ от Новомихайловки к Константиновке – это попытка перерезать дорогу на Угледар и связность линии противника вдоль линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-04-02T04:30

2024-04-02T04:30

2024-04-02T04:30

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Угледар – это маленький город, но по факту это крепость, которая стоит на возвышенности. С юга к нему подойти не получилось. С севера к нему тоже придется подниматься на горку, но если перерезать коммуникации, то это будет намного проще, рассказал обозреватель.Продвижение ВС РФ от Новомихайловки к Константиновке – это попытка перерезать дорогу на Угледар и связность линии противника вдоль линии фронта. У ВСУ останется еще одна дорога, которая идет ровно на север, но ее можно будет взять под огневой контроль, добавил он.Российские силы частично взяли Новомихайловку. Но тут нет четкой операции с выдачей конечной цели, как это было в случае с Авдеевкой. Российские войска просто "щупают" фронт по разным направлениям, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240401/1054234758.html

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новости, угледар, сергей полетаев , днр, сво, русский донбасс, донецк, россия, мариуполь