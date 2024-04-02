Мы частично взяли Новомихайловку: Полетаев о том, как бойцы "щупают фронт" и перерезают дорогу на Угледар - 02.04.2024 Украина.ру
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Мы частично взяли Новомихайловку: Полетаев о том, как бойцы "щупают фронт" и перерезают дорогу на Угледар
Мы частично взяли Новомихайловку: Полетаев о том, как бойцы "щупают фронт" и перерезают дорогу на Угледар - 02.04.2024 Украина.ру
Мы частично взяли Новомихайловку: Полетаев о том, как бойцы "щупают фронт" и перерезают дорогу на Угледар
Российские войска сейчас щупают фронт по разным направлениям. Продвижение ВС РФ от Новомихайловки к Константиновке – это попытка перерезать дорогу на Угледар и связность линии противника вдоль линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-04-02T04:30
2024-04-02T04:30
новости
угледар
сергей полетаев
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Угледар – это маленький город, но по факту это крепость, которая стоит на возвышенности. С юга к нему подойти не получилось. С севера к нему тоже придется подниматься на горку, но если перерезать коммуникации, то это будет намного проще, рассказал обозреватель.Продвижение ВС РФ от Новомихайловки к Константиновке – это попытка перерезать дорогу на Угледар и связность линии противника вдоль линии фронта. У ВСУ останется еще одна дорога, которая идет ровно на север, но ее можно будет взять под огневой контроль, добавил он.Российские силы частично взяли Новомихайловку. Но тут нет четкой операции с выдачей конечной цели, как это было в случае с Авдеевкой. Российские войска просто "щупают" фронт по разным направлениям, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
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новости, угледар, сергей полетаев , днр, сво, русский донбасс, донецк, россия, мариуполь
Новости, Угледар, Сергей Полетаев , ДНР, СВО, Русский Донбасс, Донецк, Россия, Мариуполь

Мы частично взяли Новомихайловку: Полетаев о том, как бойцы "щупают фронт" и перерезают дорогу на Угледар

04:30 02.04.2024
 
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Российские войска сейчас щупают фронт по разным направлениям. Продвижение ВС РФ от Новомихайловки к Константиновке – это попытка перерезать дорогу на Угледар и связность линии противника вдоль линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Угледар – это маленький город, но по факту это крепость, которая стоит на возвышенности. С юга к нему подойти не получилось. С севера к нему тоже придется подниматься на горку, но если перерезать коммуникации, то это будет намного проще, рассказал обозреватель.
Продвижение ВС РФ от Новомихайловки к Константиновке – это попытка перерезать дорогу на Угледар и связность линии противника вдоль линии фронта. У ВСУ останется еще одна дорога, которая идет ровно на север, но ее можно будет взять под огневой контроль, добавил он.
"Это нужно в том числе для того, чтобы разблокировать железную дорогу, которая ведет из Донецка в Мариуполь и вдоль линии нашего фронта на Токмак и Мелитополь", - отметил Полетаев.
Российские силы частично взяли Новомихайловку. Но тут нет четкой операции с выдачей конечной цели, как это было в случае с Авдеевкой. Российские войска просто "щупают" фронт по разным направлениям, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
Иван Скориков интервью
Вчера, 14:57
Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегдаСейчас наше продвижение немного замедлилось. Но для победы не надо штурмовать каждый город с большими проблемами. Нам надо постепенно разбить украинскую армию. Надо подорвать ее дух и дестабилизировать политическую ситуацию в стране
 
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