Мы частично взяли Новомихайловку: Полетаев о том, как бойцы "щупают фронт" и перерезают дорогу на Угледар
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Российские войска сейчас щупают фронт по разным направлениям. Продвижение ВС РФ от Новомихайловки к Константиновке – это попытка перерезать дорогу на Угледар и связность линии противника вдоль линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Угледар – это маленький город, но по факту это крепость, которая стоит на возвышенности. С юга к нему подойти не получилось. С севера к нему тоже придется подниматься на горку, но если перерезать коммуникации, то это будет намного проще, рассказал обозреватель.
Продвижение ВС РФ от Новомихайловки к Константиновке – это попытка перерезать дорогу на Угледар и связность линии противника вдоль линии фронта. У ВСУ останется еще одна дорога, которая идет ровно на север, но ее можно будет взять под огневой контроль, добавил он.
"Это нужно в том числе для того, чтобы разблокировать железную дорогу, которая ведет из Донецка в Мариуполь и вдоль линии нашего фронта на Токмак и Мелитополь", - отметил Полетаев.
Российские силы частично взяли Новомихайловку. Но тут нет четкой операции с выдачей конечной цели, как это было в случае с Авдеевкой. Российские войска просто "щупают" фронт по разным направлениям, заключил собеседник издания.
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