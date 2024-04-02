F-16 смогут работать до Одессы: политолог раскрыл, решится ли НАТО "заскочить" на Украину из Румынии - 02.04.2024 Украина.ру
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F-16 смогут работать до Одессы: политолог раскрыл, решится ли НАТО "заскочить" на Украину из Румынии
F-16 смогут работать до Одессы: политолог раскрыл, решится ли НАТО "заскочить" на Украину из Румынии - 02.04.2024 Украина.ру
F-16 смогут работать до Одессы: политолог раскрыл, решится ли НАТО "заскочить" на Украину из Румынии
Новая база в Румынии - это долгоиграющий проект НАТО. Нельзя исключать, что ее планируют использовать в качестве аэродрома подскока. База расположена вблизи границ Молдавии, то есть истребители F-16 смогут активно работать до Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2024-04-02T04:40
2024-04-02T10:08
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Сейчас НАТО строит совершенно новой авиабазу в районе румынской Констанцы. Там будет не только авиация, база рассчитана на 10 тысяч военных, обслуживающий персонал и объекты социальной инфраструктуры, рассказал политолог.Новая база в Румынии - это долгоиграющий проект НАТО. Нельзя исключать, что ее планируют использовать в качестве "аэродрома подскока". База находится вблизи границ Молдавии, то есть до Одессы истребители F-16 смогут активно работать, добавил специалист.Для полноценного закрытия воздушного пространства на границе с Украиной Альянсу требуется насытить регион системами ПВО, чтобы они могли бить на 200-250 километров. Возможно, что прикрытие восточной границы НАТО будет осуществляться не только и не столько системами ПВО, но и самолетами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона читайте на сайте Украина.ру
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новости, одесса, румыния, молдавия, нато, f-16, украина, сво, граница, истребитель, пво
Новости, Одесса, Румыния, Молдавия, НАТО, F-16, Украина, СВО, граница, истребитель, ПВО

F-16 смогут работать до Одессы: политолог раскрыл, решится ли НАТО "заскочить" на Украину из Румынии

04:40 02.04.2024 (обновлено: 10:08 02.04.2024)
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Новая база в Румынии - это долгоиграющий проект НАТО. Нельзя исключать, что ее планируют использовать в качестве аэродрома подскока. База расположена вблизи границ Молдавии, то есть истребители F-16 смогут активно работать до Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Сейчас НАТО строит совершенно новой авиабазу в районе румынской Констанцы. Там будет не только авиация, база рассчитана на 10 тысяч военных, обслуживающий персонал и объекты социальной инфраструктуры, рассказал политолог.
Новая база в Румынии - это долгоиграющий проект НАТО. Нельзя исключать, что ее планируют использовать в качестве "аэродрома подскока". База находится вблизи границ Молдавии, то есть до Одессы истребители F-16 смогут активно работать, добавил специалист.

"Но и явно это не только про военно-воздушные силы, но и про сухопутные войска [НАТО]. Так что отправка французских военных в Молдавию и на Украину -- это не блеф Наполеона в изложении французского президента [Эммануэля Макрона]", - отметил Камкин.

Для полноценного закрытия воздушного пространства на границе с Украиной Альянсу требуется насытить регион системами ПВО, чтобы они могли бить на 200-250 километров. Возможно, что прикрытие восточной границы НАТО будет осуществляться не только и не столько системами ПВО, но и самолетами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона читайте на сайте Украина.ру
Армен Гаспарян интервью
31 марта, 11:56
Армен Гаспарян: Украина извлекла выгоду и тут же получила удар, а Россия прошла новую точку сборкиКогда стали появляться кадры первых допросов боевиков в лесу в Брянской области, больше всего поразило самообладание наших мужиков. Понятно, что нашим силовикам хотелось их просто разорвать. Но они оказались верны присяге. Они показали, что мы не в банде живем, а в государстве
 
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