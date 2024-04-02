F-16 смогут работать до Одессы: политолог раскрыл, решится ли НАТО "заскочить" на Украину из Румынии
04:40 02.04.2024 (обновлено: 10:08 02.04.2024)
© CC0, PixabayF-16
© CC0, Pixabay
Новая база в Румынии - это долгоиграющий проект НАТО. Нельзя исключать, что ее планируют использовать в качестве аэродрома подскока. База расположена вблизи границ Молдавии, то есть истребители F-16 смогут активно работать до Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Сейчас НАТО строит совершенно новой авиабазу в районе румынской Констанцы. Там будет не только авиация, база рассчитана на 10 тысяч военных, обслуживающий персонал и объекты социальной инфраструктуры, рассказал политолог.
Новая база в Румынии - это долгоиграющий проект НАТО. Нельзя исключать, что ее планируют использовать в качестве "аэродрома подскока". База находится вблизи границ Молдавии, то есть до Одессы истребители F-16 смогут активно работать, добавил специалист.
"Но и явно это не только про военно-воздушные силы, но и про сухопутные войска [НАТО]. Так что отправка французских военных в Молдавию и на Украину -- это не блеф Наполеона в изложении французского президента [Эммануэля Макрона]", - отметил Камкин.
Для полноценного закрытия воздушного пространства на границе с Украиной Альянсу требуется насытить регион системами ПВО, чтобы они могли бить на 200-250 километров. Возможно, что прикрытие восточной границы НАТО будет осуществляться не только и не столько системами ПВО, но и самолетами, заключил собеседник издания.
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