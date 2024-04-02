https://ukraina.ru/20240402/1054227881.html

F-16 смогут работать до Одессы: политолог раскрыл, решится ли НАТО "заскочить" на Украину из Румынии

F-16 смогут работать до Одессы: политолог раскрыл, решится ли НАТО "заскочить" на Украину из Румынии - 02.04.2024 Украина.ру

F-16 смогут работать до Одессы: политолог раскрыл, решится ли НАТО "заскочить" на Украину из Румынии

Новая база в Румынии - это долгоиграющий проект НАТО. Нельзя исключать, что ее планируют использовать в качестве аэродрома подскока. База расположена вблизи границ Молдавии, то есть истребители F-16 смогут активно работать до Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2024-04-02T04:40

2024-04-02T04:40

2024-04-02T10:08

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одесса

румыния

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f-16

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сво

граница

истребитель

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Сейчас НАТО строит совершенно новой авиабазу в районе румынской Констанцы. Там будет не только авиация, база рассчитана на 10 тысяч военных, обслуживающий персонал и объекты социальной инфраструктуры, рассказал политолог.Новая база в Румынии - это долгоиграющий проект НАТО. Нельзя исключать, что ее планируют использовать в качестве "аэродрома подскока". База находится вблизи границ Молдавии, то есть до Одессы истребители F-16 смогут активно работать, добавил специалист.Для полноценного закрытия воздушного пространства на границе с Украиной Альянсу требуется насытить регион системами ПВО, чтобы они могли бить на 200-250 километров. Возможно, что прикрытие восточной границы НАТО будет осуществляться не только и не столько системами ПВО, но и самолетами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Камкин: НАТО готовит в Румынии "подскок" до Одессы, и это не блеф Наполеона читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240331/1054205523.html

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новости, одесса, румыния, молдавия, нато, f-16, украина, сво, граница, истребитель, пво