Задержанный в Дагестане боевик снабжал оружием террористов "Крокуса" - 01.04.2024 Украина.ру
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Задержанный в Дагестане боевик снабжал оружием террористов "Крокуса"
Задержанный в Дагестане боевик снабжал оружием террористов "Крокуса" - 01.04.2024 Украина.ру
Задержанный в Дагестане боевик снабжал оружием террористов "Крокуса"
Задержанный в Дагестане боевик признался, что поставлял оружие террористам, устроившим стрельбу и поджоги в подмосковном "Крокус Сити Холле"
2024-04-01T14:42
2024-04-01T14:42
новости
дагестан
таджикистан
россия
террорист
теракт
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Накануне, 31 марта, в Каспийске (Дагестан) в ходе контртеррористической операции задержали трёх бандитов, которые планировали устроить теракт. Из видео ФСБ следует, что бандиты собирались взорвать набережную в Каспийске. Во время операции по задержанию преступников никто не пострадал.Задержанные в Дагестане в ходе КТО боевики передали оружие и деньги террористам, которые стреляли в "Крокусе", сообщили в ФСБ."По данным силовиков, в ячейке состояли 4 человека. Они также планировали теракт в Каспийске, сразу после которого намеревались выехать за пределы России, отмечает ведомство", - пишет Zvezdanews.Как выяснилось позднее, один из задержанных признался, что возил оружие террористам в Подмосковье. Видео с признанием опубликовали РИА Новости."Я возил им оружие - этим ребятам, которые нападали на "Крокус Сити Холл" в городе Москва. Я отвёз им оружие из Махачкалы в Мытищи", - признался боевик.Телеграм-канал Mash сообщил, что боевики, которые готовили теракт в Дагестане, скрывались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Алигаджиева.По информации Mash, там окопались двое нелегальных мигрантов из Таджикистана — 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. У них изъяли револьвер, пистолет Макарова, патроны и паспорт на имя Мадины Назриевой. Предположительно, она помогала террористам.В Центре общественных связей ФСБ РФ подтвердили, что в террористическую ячейку входили четверо иностранных граждан.
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новости, дагестан, таджикистан, россия, террорист, теракт
Новости, Дагестан, Таджикистан, Россия, террорист, теракт

Задержанный в Дагестане боевик снабжал оружием террористов "Крокуса"

14:42 01.04.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание преступной группы, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия
Задержание преступной группы, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Задержанный в Дагестане боевик признался, что поставлял оружие террористам, устроившим стрельбу и поджоги в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Накануне, 31 марта, в Каспийске (Дагестан) в ходе контртеррористической операции задержали трёх бандитов, которые планировали устроить теракт. Из видео ФСБ следует, что бандиты собирались взорвать набережную в Каспийске. Во время операции по задержанию преступников никто не пострадал.
Задержанные в Дагестане в ходе КТО боевики передали оружие и деньги террористам, которые стреляли в "Крокусе", сообщили в ФСБ.

"По данным силовиков, в ячейке состояли 4 человека. Они также планировали теракт в Каспийске, сразу после которого намеревались выехать за пределы России, отмечает ведомство", - пишет Zvezdanews.
Как выяснилось позднее, один из задержанных признался, что возил оружие террористам в Подмосковье. Видео с признанием опубликовали РИА Новости.
"Я возил им оружие - этим ребятам, которые нападали на "Крокус Сити Холл" в городе Москва. Я отвёз им оружие из Махачкалы в Мытищи", - признался боевик.
Телеграм-канал Mash сообщил, что боевики, которые готовили теракт в Дагестане, скрывались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Алигаджиева.
По информации Mash, там окопались двое нелегальных мигрантов из Таджикистана — 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. У них изъяли револьвер, пистолет Макарова, патроны и паспорт на имя Мадины Назриевой. Предположительно, она помогала террористам.
В Центре общественных связей ФСБ РФ подтвердили, что в террористическую ячейку входили четверо иностранных граждан.
Эвакуация иракских мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Вчера, 13:04
Мигрантский вопрос в России: мнение экспертовПосле трагедии в "Крокусе" снова среди экспертного сообщества и российских политиков возник вопрос о миграционной политике в России. Многие обратили внимание на то, что есть слабые места, лазейки, которые позволяют мигрантам получать документы, регистрацию, пользуясь услугами недобросовестных посредников.
 
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