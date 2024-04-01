Задержанный в Дагестане боевик снабжал оружием террористов "Крокуса"
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание преступной группы, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия
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Задержанный в Дагестане боевик признался, что поставлял оружие террористам, устроившим стрельбу и поджоги в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Задержанные в Дагестане в ходе КТО боевики передали оружие и деньги террористам, которые стреляли в "Крокусе", сообщили в ФСБ.
"По данным силовиков, в ячейке состояли 4 человека. Они также планировали теракт в Каспийске, сразу после которого намеревались выехать за пределы России, отмечает ведомство", - пишет Zvezdanews.
"По данным силовиков, в ячейке состояли 4 человека. Они также планировали теракт в Каспийске, сразу после которого намеревались выехать за пределы России, отмечает ведомство", - пишет Zvezdanews.
Как выяснилось позднее, один из задержанных признался, что возил оружие террористам в Подмосковье. Видео с признанием опубликовали РИА Новости.
"Я возил им оружие - этим ребятам, которые нападали на "Крокус Сити Холл" в городе Москва. Я отвёз им оружие из Махачкалы в Мытищи", - признался боевик.
Телеграм-канал Mash сообщил, что боевики, которые готовили теракт в Дагестане, скрывались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Алигаджиева.
По информации Mash, там окопались двое нелегальных мигрантов из Таджикистана — 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. У них изъяли револьвер, пистолет Макарова, патроны и паспорт на имя Мадины Назриевой. Предположительно, она помогала террористам.
В Центре общественных связей ФСБ РФ подтвердили, что в террористическую ячейку входили четверо иностранных граждан.
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