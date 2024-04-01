https://ukraina.ru/20240401/1054234187.html

Задержанный в Дагестане боевик снабжал оружием террористов "Крокуса"

Задержанный в Дагестане боевик снабжал оружием террористов "Крокуса" - 01.04.2024 Украина.ру

Задержанный в Дагестане боевик снабжал оружием террористов "Крокуса"

Задержанный в Дагестане боевик признался, что поставлял оружие террористам, устроившим стрельбу и поджоги в подмосковном "Крокус Сити Холле"

2024-04-01T14:42

2024-04-01T14:42

2024-04-01T14:42

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теракт

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Накануне, 31 марта, в Каспийске (Дагестан) в ходе контртеррористической операции задержали трёх бандитов, которые планировали устроить теракт. Из видео ФСБ следует, что бандиты собирались взорвать набережную в Каспийске. Во время операции по задержанию преступников никто не пострадал.Задержанные в Дагестане в ходе КТО боевики передали оружие и деньги террористам, которые стреляли в "Крокусе", сообщили в ФСБ."По данным силовиков, в ячейке состояли 4 человека. Они также планировали теракт в Каспийске, сразу после которого намеревались выехать за пределы России, отмечает ведомство", - пишет Zvezdanews.Как выяснилось позднее, один из задержанных признался, что возил оружие террористам в Подмосковье. Видео с признанием опубликовали РИА Новости."Я возил им оружие - этим ребятам, которые нападали на "Крокус Сити Холл" в городе Москва. Я отвёз им оружие из Махачкалы в Мытищи", - признался боевик.Телеграм-канал Mash сообщил, что боевики, которые готовили теракт в Дагестане, скрывались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Алигаджиева.По информации Mash, там окопались двое нелегальных мигрантов из Таджикистана — 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. У них изъяли револьвер, пистолет Макарова, патроны и паспорт на имя Мадины Назриевой. Предположительно, она помогала террористам.В Центре общественных связей ФСБ РФ подтвердили, что в террористическую ячейку входили четверо иностранных граждан.

https://ukraina.ru/20240331/1054210883.html

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новости, дагестан, таджикистан, россия, террорист, теракт