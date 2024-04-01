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Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова
Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова - 01.04.2024 Украина.ру
Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова
Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма. Об этом 1 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Первому каналу
2024-04-01T13:33
2024-04-01T13:33
2024-04-01T13:33
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"Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - указала Захарова.Она отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно.Несколько дней назад Москва передала Киеву по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.* Признан террористическим, запрещен в РФ.
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россия, киев, москва, мария захарова, василий малюк, вооруженные силы украины, "азов", сбу, новости
Россия, Киев, Москва, Мария Захарова, Василий Малюк, Вооруженные силы Украины, "Азов", СБУ, Новости
Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова
Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма. Об этом 1 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Первому каналу
"Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - указала Захарова.
Она отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно.
"У них было время разобраться и понять всю чудовищность их шагов, они пошли другим путем", - подытожила дипломат.
Несколько дней назад Москва передала Киеву по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц.
В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.
* Признан террористическим, запрещен в РФ.