Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова - 01.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240401/1054232412.html
Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова
Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова - 01.04.2024 Украина.ру
Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова
Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма. Об этом 1 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Первому каналу
2024-04-01T13:33
2024-04-01T13:33
россия
киев
москва
мария захарова
василий малюк
вооруженные силы украины
"азов"
сбу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg
"Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - указала Захарова.Она отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно.Несколько дней назад Москва передала Киеву по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.* Признан террористическим, запрещен в РФ.
https://ukraina.ru/20240326/1054113948.html
россия
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e10f4b9c221b9d3af1daf937b4879f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, киев, москва, мария захарова, василий малюк, вооруженные силы украины, "азов", сбу, новости
Россия, Киев, Москва, Мария Захарова, Василий Малюк, Вооруженные силы Украины, "Азов", СБУ, Новости

Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова

13:33 01.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма. Об этом 1 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Первому каналу
"Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - указала Захарова.
Она отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно.
"У них было время разобраться и понять всю чудовищность их шагов, они пошли другим путем", - подытожила дипломат.
Несколько дней назад Москва передала Киеву по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц.
В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.
* Признан террористическим, запрещен в РФ.
26 марта, 11:36
Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, следует из документа, опубликованного на сайте суда
 
РоссияКиевМоскваМария ЗахароваВасилий МалюкВооруженные силы Украины"Азов"СБУНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
22:59Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
22:33Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
22:08В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
21:52Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
21:44Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
21:12СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
20:51Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
20:37Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
20:11ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
19:58Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:40Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19:12Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
18:49Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
18:31Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
18:30"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
18:14ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
18:01Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада
18:00В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
18:00Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией
Лента новостейМолния