https://ukraina.ru/20240401/1054232412.html

Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова

Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова - 01.04.2024 Украина.ру

Киев осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма — Захарова

Киевский режим осознанно пошел по пути терроризма и экстремизма. Об этом 1 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Первому каналу

2024-04-01T13:33

2024-04-01T13:33

2024-04-01T13:33

россия

киев

москва

мария захарова

василий малюк

вооруженные силы украины

"азов"

сбу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg

"Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - указала Захарова.Она отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно.Несколько дней назад Москва передала Киеву по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.* Признан террористическим, запрещен в РФ.

https://ukraina.ru/20240326/1054113948.html

россия

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, киев, москва, мария захарова, василий малюк, вооруженные силы украины, "азов", сбу, новости