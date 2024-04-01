https://ukraina.ru/20240401/1054228349.html
"Его сын - элита, а ты - мясо": в Сети запустили социальный видеоролик о мобилизации на Украине
"Его сын - элита, а ты - мясо": в Сети запустили социальный видеоролик о мобилизации на Украине - 01.04.2024 Украина.ру
"Его сын - элита, а ты - мясо": в Сети запустили социальный видеоролик о мобилизации на Украине
В социальном видеоролике рассказали о судьбах простых украинцев и детях местной элиты. Видео разместил 1 апреля телеграм-канал "Легитимный"
2024-04-01T12:05
2024-04-01T12:05
2024-04-01T12:05
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Авторы видео рассказывают историю о двух мужчинах. Один садится в личный самолёт, улетает на курорт в горы, где устраивает вечеринку с алкоголем и наркотиками.Другого мужчину, предварительно избив, выводят двое сотрудников военкомата, сажают в автобус и отправляют в зону боевых действий.На следующих кадрах украинец сидит в окопе, а рядом с ним взрываются снаряды. Он в форме военнослужащего ВСУ. Мужчину ранило, сослуживец тащит его на себе. В это время хорошо одетый мужчина продолжает развлекаться в компании девушек.На последних кадрах простой украинец истекает кровью на снегу. "Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается", - говорится в тексте к видео.Видеоролик сопровождается текстом. "Вы родились в одной стране. Вы оба хотели лучшей жизни. Путешествовать, тусоваться, отдыхать, отрываться по полной. Но его важный папочка решил, что тебе это не надо. Его сынок – элита. А ты – мясо. Готов ли ты умереть за него?" - задают вопрос авторы.Авторы телеграм-канала "Легитимный" напомнили, что дети экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-премьер Владимира Гройсмана, бывшего и.о. президента Александра Турчинова живут в Великобритании. Дети мэра Киева Виталия Кличко развлекаются в Германии, соответствующее видео ранее попало в сеть.Дети бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и сын бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова обосновались в США. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
https://ukraina.ru/20240401/1054227658.html
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новости, украина, киев, ролик, социальная политика, уклонисты, мобилизация, фронт, всу, военкомат, элита
Новости, Украина, Киев, ролик, социальная политика, уклонисты, мобилизация, фронт, ВСУ, военкомат, элита
"Его сын - элита, а ты - мясо": в Сети запустили социальный видеоролик о мобилизации на Украине
В социальном видеоролике рассказали о судьбах простых украинцев и детях местной элиты. Видео разместил 1 апреля телеграм-канал "Легитимный"
Авторы видео
рассказывают историю о двух мужчинах. Один садится в личный самолёт, улетает на курорт в горы, где устраивает вечеринку с алкоголем и наркотиками.
Другого мужчину, предварительно избив, выводят двое сотрудников военкомата, сажают в автобус и отправляют в зону боевых действий.
На следующих кадрах украинец сидит в окопе, а рядом с ним взрываются снаряды. Он в форме военнослужащего ВСУ. Мужчину ранило, сослуживец тащит его на себе. В это время хорошо одетый мужчина продолжает развлекаться в компании девушек.
На последних кадрах простой украинец истекает кровью на снегу.
"Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается", - говорится в тексте к видео.
Видеоролик сопровождается текстом.
"Вы родились в одной стране. Вы оба хотели лучшей жизни. Путешествовать, тусоваться, отдыхать, отрываться по полной. Но его важный папочка решил, что тебе это не надо. Его сынок – элита. А ты – мясо. Готов ли ты умереть за него?" - задают вопрос авторы.
Авторы телеграм-канала "Легитимный" напомнили, что дети экс-президента Украины Петра Порошенко
, экс-премьер Владимира Гройсмана
, бывшего и.о. президента Александра Турчинова
живут в Великобритании.
Дети мэра Киева Виталия Кличко развлекаются в Германии, соответствующее видео
ранее попало в сеть.
Дети бывшего премьер-министра Арсения Яценюка
и сын бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова
обосновались в США.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.