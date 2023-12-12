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Владимир Гройсман, биография

Владимир Гройсман, биография - 12.12.2023 Украина.ру

Владимир Гройсман, биография

Бывший Премьер-министр Украины

2023-12-12T13:53

2023-12-12T13:53

2023-12-12T13:53

биография

владимир гройсман

премьер-министр

украина

блок петра порошенко

верховная рада

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Детство и образованиеВладимир родился 20 января 1978 года в Виннице. Детские годы прошли в этом же городе. В шесть лет Владимира отправили в школу, где, по его воспоминаниям, он отчаянно не любил химию, но зато увлекался историей.Среднюю школу № 35 он окончил в 1994 году, а высшее образование получил в 1999 году в Винницком институте региональной экономики и управления по специальности "Юриспруденция". Еще через 4 года он отучился на том же направлении, но в Межрегиональной академии управления персоналом, и получил квалификацию специалиста.В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, выпустившись магистром по специальности "Управление на региональном и местном уровнях".КарьераТрудовую деятельность Гройсман начал еще в школе: в 14 лет устроился столяром на небольшое предприятие "Школяр". А дальше удивительным образом успешно и быстро продвигается в предпринимательской сфере. Сразу после окончания школы в 16 лет становится коммерческим директором частного предприятия "Око", а через пару месяцев – "Юности", учредителем которой был его отец.Вплоть до 24 лет занимался коммерческой деятельностью. В 90-е он вместе с друзьями наладил импорт продуктов питания и бытовой химии из Европы, которые перепродавали на местных рынках и в магазинах. Также Гройсман стал основателем компании "Подолье", которая занималась выращиванием зерновых, производством мяса и молока. Счтается, что Владимиру принадлежала и фирма по аренде недвижимости "Интертрейд".Затем в 2002 году Гройсман проходит в Винницкий городской совет, где был самым молодым депутатом. В это же время он занимает должность заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам прав человека, законности, депутатской деятельности и этики.Насыщенным для Владимира становится 2005 год: он попадает в партию "Народный Союз "Наша Украина" Виктора Ющенко, работает секретарем Винницкого городского совета, а с 25 ноября обязанности мэра Винницы. 26 марта 2006 года Гройсман при поддержке "Нашей Украины" и Блока Юлии Тимошенко становится главой Винницы в возрасте 28 лет.Тогда был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами Швейцарии и Украины, в рамках которого реализовывался проект "Цюрихские трамваи для Винницы". С 2007 по 2011 годы в Винницу от Цюриха было передано 116 трамвайных вагонов. А чтобы популяризировать поездки на трамваях, их оснастили бесплатным WiFi. Правда говорили, что трамваи эти были старыми (1952 года выпуска) и списанными.На следующие выборы мэра Винницы в 2010 году кандидатуру Гройсмана предложила партия "Совесть Украины". Он был переизбран с небывалым результатом – 77,8% голосов. С 2010 по 2014 год являлся вице-президентом Ассоциации городов Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.Во время Евромайдана, 27 февраля 2014 года, главой правительства Украины Арсением Яценюком был назначен вице-премьер-министром и министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. После крушения малазийского боинга в Донбассе 17 июля 2014 года возглавил правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы. В июле того же года стал инициатором создания на Украине Государственного агентства электронного управления.Когда 24 июля 2014 года Арсений Яценюк решил подать в отставку, временно исполняющим обязанности главы правительства стал именно Гройсман. Однако Верховная Рада не приняла отставку Яценюка, и назначение Владимира было отменено.От партии "Блок Петра Порошенко" Гройсман становится депутатом Верховной Рады 26 октября 2014 года, а буквально через месяц – председателем парламента.На следующий год по распоряжению президента Украины Петра Порошенко стал главой Конституционной комиссии по разработке изменений в основной закон.В апреле 2016 года Верховная Рада отправила в отставку Яценюка и утвердила Гройсмана в качестве нового премьер-министра Украины. На своем посту Владимир поддержал, принятую на Западе, русофобскую политику, выступал против энергетической зависимости от России и экономического сотрудничества с СНГ. Зато Украина наладила дружеские отношения с Канадой: во время своего визита с делегацией Гройсман подарил главе правительства Канады Джастину Трюдо набор носков украинского производства.29 августа 2019 года правительство Гройсмана сложило свои полномочия до формирования нового. На парламентских выборах 2019 года Владимир баллотировался от собственной партии Украинская Стратегия Гройсмана, но партия не прошла в Раду.РодителиОтец Владимира – Борис Исаакович Гройсман – сначала работал мастером на радиоламповом заводе в Виннице. В 90-е годы он ушел в коммерцию: стал основателем и генеральным директором частного вещевого рынка "Юность". В 2002-2015 годах Гройсман старший трижды становился депутатом городского совета. Сейчас он, по некоторым данным, живет в основном в Израиле.О матери Владимира – Жанне Израилевне – точной информации нет. Она была преподавателем либо физики, либо русского и литературы в школе. В 2000-м году ее не стало.В семье Гройсманов, кроме Владимира, был еще старший сын ПавелДедушка Владимира по материнской линии тоже был учителем, работал в сельских школах. Внука он часто водил в библиотеку, прививая ему любовь к чтению.Владимир называет себя винничанином в шестом поколении и коренным украинцем. Однако явно еврейское происхождение его дедушки Исаака по папиной линии дает повод в этом сомневаться.Отношения и детиВладимир женат на Елене Ивановне. Вместе они воспитывают троих детей: старшую дочь Юлию, среднюю Кристину и младшего сына Давида.Юлия получила высшее юридическое образование в Лондоне, а Кристина учится в лучшем лицее Винницы № 7.Интересные факты1. В феврале 2017 года между Гройсманом и Тимошенко, которая когда-то помогла ему стать мэром Винницы, разгорелся скандал. Владимир назвал Юлию "мамой" украинской экономической слабости, коррупции и заявил, что она 20 лет стремилась уничтожить Украину. А та в ответ уличила премьер-министра в "мегакоррупции". Якобы из-за блокады торговых отношений с ЛНР и ДНР Гройсман закупал уголь у предприятий Донбасса по формуле "Роттердам +" (с огромной наценкой).2. В своих соцсетях Гройсман пишет свое имя по-старославянски - Володимир.

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биография, владимир гройсман, премьер-министр, украина, блок петра порошенко, верховная рада