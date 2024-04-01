Россия передала Украине ноту по антитеррору через Белоруссию - 01.04.2024 Украина.ру
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Россия передала Украине ноту по антитеррору через Белоруссию
Россия передала Украине ноту по антитеррору через Белоруссию - 01.04.2024 Украина.ру
Россия передала Украине ноту по антитеррору через Белоруссию
Российская сторона на днях передала Украине ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ
2024-04-01T07:18
2024-04-01T07:22
теракт
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захар прилепин
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фсб
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Каких-либо дополнительных подробностей в ведомстве не привели.Накануне министерство указало, что следователи обнаружили украинский след в ряде терактов, произошедших на российской территории за последнее время.В том числе это касается нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" и подрывов Крымского моста. Более того, украинский след прослеживается в нападениях на писателя Захара Прилепина и журналистку Дарью Дугину.При этом в ведомстве подчеркнули, что в соответствии с международной конвенцией о борьбе с терроризмом Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам. В частности, российская сторона рассчитывает на арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, которого на днях заочно арестовал Басманный суд Москвы.Директор ФСБ Александр Бортников заверил также, что российские спецслужбы поименно знают организаторов терактов на территории страны.
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теракт, новости, россия, украина, москва, захар прилепин, дарья дугина, василий малюк, фсб, мид рф, нота
теракт, Новости, Россия, Украина, Москва, Захар Прилепин, Дарья Дугина, Василий Малюк, ФСБ, МИД РФ, нота

Россия передала Украине ноту по антитеррору через Белоруссию

07:18 01.04.2024 (обновлено: 07:22 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Российская сторона на днях передала Украине ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ
Каких-либо дополнительных подробностей в ведомстве не привели.
Накануне министерство указало, что следователи обнаружили украинский след в ряде терактов, произошедших на российской территории за последнее время.
В том числе это касается нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" и подрывов Крымского моста. Более того, украинский след прослеживается в нападениях на писателя Захара Прилепина и журналистку Дарью Дугину.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в соответствии с международной конвенцией о борьбе с терроризмом Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам.
В частности, российская сторона рассчитывает на арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, которого на днях заочно арестовал Басманный суд Москвы.
Директор ФСБ Александр Бортников заверил также, что российские спецслужбы поименно знают организаторов терактов на территории страны.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2024
27 марта, 05:00
"Еще будут попытки терактов": Роман Алехин о том, почему СВО должна закончиться капитуляцией противника Теракт в "Крокус Сити Холле" усилил у российских бойцов злость к врагу и укрепил уверенность в том, что России нужна победа в виде безоговорочной капитуляции всех противников. Для этого должен сплотиться весь российский народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
терактНовостиРоссияУкраинаМоскваЗахар ПрилепинДарья ДугинаВасилий МалюкФСБМИД РФнота
 
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