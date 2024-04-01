https://ukraina.ru/20240401/1054224995.html

Россия передала Украине ноту по антитеррору через Белоруссию

Россия передала Украине ноту по антитеррору через Белоруссию - 01.04.2024 Украина.ру

Россия передала Украине ноту по антитеррору через Белоруссию

Российская сторона на днях передала Украине ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ

2024-04-01T07:18

2024-04-01T07:18

2024-04-01T07:22

теракт

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россия

украина

москва

захар прилепин

дарья дугина

василий малюк

фсб

мид рф

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Каких-либо дополнительных подробностей в ведомстве не привели.Накануне министерство указало, что следователи обнаружили украинский след в ряде терактов, произошедших на российской территории за последнее время.В том числе это касается нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" и подрывов Крымского моста. Более того, украинский след прослеживается в нападениях на писателя Захара Прилепина и журналистку Дарью Дугину.При этом в ведомстве подчеркнули, что в соответствии с международной конвенцией о борьбе с терроризмом Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам. В частности, российская сторона рассчитывает на арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, которого на днях заочно арестовал Басманный суд Москвы.Директор ФСБ Александр Бортников заверил также, что российские спецслужбы поименно знают организаторов терактов на территории страны.

https://ukraina.ru/20240327/1054113344.html

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теракт, новости, россия, украина, москва, захар прилепин, дарья дугина, василий малюк, фсб, мид рф, нота