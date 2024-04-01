Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФ
© vk.com/milармия, срочники
© vk.com/mil
Новые части ВС РФ формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В настоящее время идет постепенное увеличение группировки сил СВО. При этом количество новобранцев не уменьшается. Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно заявил, что будут сформированы две новые армии и 14 дивизий, рассказал эксперт.
Новые части формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта, добавил журналист.
"Еще [министр обороны РФ Сергей] Шойгу заявил, что планов на новую волну мобилизации пока нет. Похоже, что командование устраивает поток наших добровольцев. К тому же есть приток иностранных граждан, записывающихся на СВО (Африка, Азия и Латинская Америка). Этот фактор не играет решающей роли, но он тоже имеет значение", - отметил Рожин.
Для создания санитарной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей ВС РФ нужно 250–300 тысяч человек, которым нужна техника, логистика и ресурсы. Это серьезная комплексная операция, если речь идет о занятии всех северных районов Украины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру