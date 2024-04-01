https://ukraina.ru/20240401/1054209228.html

Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФ

Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФ - 01.04.2024 Украина.ру

Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФ

Новые части ВС РФ формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T04:40

2024-04-01T04:40

2024-04-01T04:40

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В настоящее время идет постепенное увеличение группировки сил СВО. При этом количество новобранцев не уменьшается. Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно заявил, что будут сформированы две новые армии и 14 дивизий, рассказал эксперт.Новые части формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта, добавил журналист.Для создания санитарной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей ВС РФ нужно 250–300 тысяч человек, которым нужна техника, логистика и ресурсы. Это серьезная комплексная операция, если речь идет о занятии всех северных районов Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, борис рожин, сергей шойгу, минобороны рф, армия, сво, мобилизация, ресурсы, доброволец, вс рф