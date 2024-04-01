Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФ - 01.04.2024 Украина.ру
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Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФ
Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФ - 01.04.2024 Украина.ру
Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФ
Новые части ВС РФ формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T04:40
2024-04-01T04:40
новости
россия
борис рожин
сергей шойгу
минобороны рф
армия
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В настоящее время идет постепенное увеличение группировки сил СВО. При этом количество новобранцев не уменьшается. Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно заявил, что будут сформированы две новые армии и 14 дивизий, рассказал эксперт.Новые части формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта, добавил журналист.Для создания санитарной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей ВС РФ нужно 250–300 тысяч человек, которым нужна техника, логистика и ресурсы. Это серьезная комплексная операция, если речь идет о занятии всех северных районов Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, борис рожин, сергей шойгу, минобороны рф, армия, сво, мобилизация, ресурсы, доброволец, вс рф
Новости, Россия, Борис Рожин, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, Армия, СВО, мобилизация, ресурсы, доброволец, ВС РФ

Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФ

04:40 01.04.2024
 
© vk.com/milармия, срочники
армия, срочники
© vk.com/mil
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Новые части ВС РФ формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В настоящее время идет постепенное увеличение группировки сил СВО. При этом количество новобранцев не уменьшается. Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно заявил, что будут сформированы две новые армии и 14 дивизий, рассказал эксперт.
Новые части формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта, добавил журналист.
"Еще [министр обороны РФ Сергей] Шойгу заявил, что планов на новую волну мобилизации пока нет. Похоже, что командование устраивает поток наших добровольцев. К тому же есть приток иностранных граждан, записывающихся на СВО (Африка, Азия и Латинская Америка). Этот фактор не играет решающей роли, но он тоже имеет значение", - отметил Рожин.
Для создания санитарной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей ВС РФ нужно 250–300 тысяч человек, которым нужна техника, логистика и ресурсы. Это серьезная комплексная операция, если речь идет о занятии всех северных районов Украины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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