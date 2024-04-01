Борис Рожин объяснил, как массированный удар ФАБами поможет ВС РФ начать штурм ВСУ под Часов Яром

Олег Неменский: Для победы над Западом нужно победить своих демонов, то есть многовековое западничество

Для Запада нынешний конфликт действительно вопрос жизни и смерти, как и для России. Эту же роль мог сыграть и кто-то другой – и Китай, и мусульманский мир