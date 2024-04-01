Борис Рожин объяснил, как массированный удар ФАБами поможет ВС РФ начать штурм ВСУ под Часов Яром - 01.04.2024 Украина.ру
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Борис Рожин объяснил, как массированный удар ФАБами поможет ВС РФ начать штурм ВСУ под Часов Яром
Борис Рожин объяснил, как массированный удар ФАБами поможет ВС РФ начать штурм ВСУ под Часов Яром - 01.04.2024 Украина.ру
Борис Рожин объяснил, как массированный удар ФАБами поможет ВС РФ начать штурм ВСУ под Часов Яром
Под Часов Яром ВСУ выстроили оборону, прикрывающую Славянско-Краматорскую агломерацию. Если ВС РФ преодолеют линию Рай-Александровка – Часов Яр – Константиновка, то смогут выйти к Славянску и Краматорску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T03:45
2024-04-01T03:45
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Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, рассказал эксперт.Массированное применение фугасных авиабомб будет возможно, как только ВС РФ приступят к штурму Часов Яра. Сейчас бомбить там позиции ВСУ нет смысла, потому что противник занимает высоты в окрестностях от города, отметил журналист.На этой линии у ВСУ собраны крупные силы и построены мощные укрепления (с опорой на бетонированные сооружения индустриальной застройки). Поэтому для их уничтожения понадобятся ФАБы. В перспективе число ракетно-бомбовых ударов по противнику в самом Часов Яре и вокруг города будет расти, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, часов яр, борис рожин, сво, авиабомбы, вс рф, оборона, донбасс, штурм, россия, днр
Новости, Часов Яр, Борис Рожин, СВО, авиабомбы, ВС РФ, оборона, Донбасс, штурм, Россия, ДНР

Борис Рожин объяснил, как массированный удар ФАБами поможет ВС РФ начать штурм ВСУ под Часов Яром

03:45 01.04.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Под Часов Яром ВСУ выстроили оборону, прикрывающую Славянско-Краматорскую агломерацию. Если ВС РФ преодолеют линию Рай-Александровка – Часов Яр – Константиновка, то смогут выйти к Славянску и Краматорску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, рассказал эксперт.
Массированное применение фугасных авиабомб будет возможно, как только ВС РФ приступят к штурму Часов Яра. Сейчас бомбить там позиции ВСУ нет смысла, потому что противник занимает высоты в окрестностях от города, отметил журналист.
"Там ВСУ и выстроили главную оборону, прикрывающую наш заход в Славянско-Краматорскую агломерацию. Если мы преодолеем линию Рай-Александровка – Часов Яр – Константиновка, мы выйдем к Славянску и Краматорску", - подчеркнул Рожин.
На этой линии у ВСУ собраны крупные силы и построены мощные укрепления (с опорой на бетонированные сооружения индустриальной застройки). Поэтому для их уничтожения понадобятся ФАБы. В перспективе число ракетно-бомбовых ударов по противнику в самом Часов Яре и вокруг города будет расти, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта, 08:02
Олег Неменский: Для победы над Западом нужно победить своих демонов, то есть многовековое западничествоДля Запада нынешний конфликт действительно вопрос жизни и смерти, как и для России. Эту же роль мог сыграть и кто-то другой – и Китай, и мусульманский мир
 
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