Борис Рожин объяснил, как массированный удар ФАБами поможет ВС РФ начать штурм ВСУ под Часов Яром
© LIBKOS
© LIBKOS
Под Часов Яром ВСУ выстроили оборону, прикрывающую Славянско-Краматорскую агломерацию. Если ВС РФ преодолеют линию Рай-Александровка – Часов Яр – Константиновка, то смогут выйти к Славянску и Краматорску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, рассказал эксперт.
Массированное применение фугасных авиабомб будет возможно, как только ВС РФ приступят к штурму Часов Яра. Сейчас бомбить там позиции ВСУ нет смысла, потому что противник занимает высоты в окрестностях от города, отметил журналист.
"Там ВСУ и выстроили главную оборону, прикрывающую наш заход в Славянско-Краматорскую агломерацию. Если мы преодолеем линию Рай-Александровка – Часов Яр – Константиновка, мы выйдем к Славянску и Краматорску", - подчеркнул Рожин.
На этой линии у ВСУ собраны крупные силы и построены мощные укрепления (с опорой на бетонированные сооружения индустриальной застройки). Поэтому для их уничтожения понадобятся ФАБы. В перспективе число ракетно-бомбовых ударов по противнику в самом Часов Яре и вокруг города будет расти, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру