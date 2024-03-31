Не будите спящего медведя. Полковник Сыртланов о том, что заставит Россию применить ядерное оружие - 31.03.2024 Украина.ру
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Не будите спящего медведя. Полковник Сыртланов о том, что заставит Россию применить ядерное оружие
Не будите спящего медведя. Полковник Сыртланов о том, что заставит Россию применить ядерное оружие - 31.03.2024 Украина.ру
Не будите спящего медведя. Полковник Сыртланов о том, что заставит Россию применить ядерное оружие
Первой Россия не применит ядерное оружие, но в случае угрозы воспользуется своим правом на его использование. Способны ли заявления Дмитрия Медведева остановить Запад, который желает руками Украины разрушить Россию в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.
2024-03-31T13:48
2024-03-31T13:48
новости
россия
украина
запад
дмитрий медведев
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Он напомнил, что Дмитрий Медведев четко обрисовал перспективы стран НАТО, если они введут войска на Украину — Россия ответит ядерным оружием. К словам одного из руководителей российского государства нужно относиться серьезно, считает Сыртланов.При этом полковник пояснил, что ядерное оружие сейчас не является приоритетом для использования со стороны России в СВО на Украине ."В случае необходимости Российская Федерация воспользуется своим правом на применение ядерного оружия. Но первыми мы никогда его не применим", — заявил Сыртланов.Для освобождения украинских территорий у нас достаточно иных высокотехнологичных вооружений, добавил он. Поэтому на применение ядерного оружия Россию может спровоцировать только Запад.
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новости, россия, украина, запад, дмитрий медведев, нато
Новости, Россия, Украина, Запад, Дмитрий Медведев, НАТО

Не будите спящего медведя. Полковник Сыртланов о том, что заставит Россию применить ядерное оружие

13:48 31.03.2024
 
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© РИА Новости . Владимир Родионов
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Первой Россия не применит ядерное оружие, но в случае угрозы воспользуется своим правом на его использование. Способны ли заявления Дмитрия Медведева остановить Запад, который желает руками Украины разрушить Россию в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.
Он напомнил, что Дмитрий Медведев четко обрисовал перспективы стран НАТО, если они введут войска на Украину — Россия ответит ядерным оружием. К словам одного из руководителей российского государства нужно относиться серьезно, считает Сыртланов.

При этом полковник пояснил, что ядерное оружие сейчас не является приоритетом для использования со стороны России в СВО на Украине .

"В случае необходимости Российская Федерация воспользуется своим правом на применение ядерного оружия. Но первыми мы никогда его не применим", — заявил Сыртланов.
Для освобождения украинских территорий у нас достаточно иных высокотехнологичных вооружений, добавил он. Поэтому на применение ядерного оружия Россию может спровоцировать только Запад.
 
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