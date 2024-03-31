"Ничего нельзя исключать": в Финляндии заговорили об отправке своих солдат на Украину
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Сегодня ещё не наступило время для отправки западных войск на Украину, но в долгосрочной перспективе "ничего нельзя исключать". Об этом 31 марта заявила глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передаёт Financial Times
По её словам, Запад не знает, к чему приведут события на Украине, поэтому не стоит "раскрывать все карты".
"Мы даже не хотим обсуждать это (прим. ред. – отправку войск на Украину) на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", - сказала дипломат в интервью газете.
Ранее Элина Валтонен решительно выступила против возможной заморозки боевых действий на Украине.
Напомним, зимой президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны обсуждают возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Большинство европейских лидеров подвергли его слова жёсткой критике, однако в Литве поддержали такое решение. Президент Гитанас Науседа говорил, что в вопросе помощи Киеву не должно быть "красных линий" и приветствовал идею направления миссий на Украину.
13 марта, 09:59"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТОРоссия разместит войска и системы поражения у финской границы после в связи с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости