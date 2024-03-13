https://ukraina.ru/20240313/1053868748.html

"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину

"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину - 13.03.2024 Украина.ру

"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину

Странам Запада следует детально обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке своих солдат для участия в боевых действиях на Украине. В вопросе помощи ВСУ не должно быть "красных линий", считает президент Литвы Гитанас Науседа

2024-03-13T20:01

2024-03-13T20:01

2024-03-13T20:01

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Литовский лидер также добавил, что опасения перед реакцией Москвы на такое решение не может быть определяющим фактором в Европе. Президент России Владимир Путин думает, что НАТО действует предсказуемо, а это нужно изменить, считает Науседа. "Я вчера сказал и президенту Макрону, и средствам массовой информации, что мы должны перестать проводить для себя красные линии", - подчеркнул президент Литвы. Кроме этого, Науседа предупредил, что Европа не избежит большой войны, если будет пассивно наблюдать за событиями на Украине и призвал обсудить отправку войск в зону боевых действий. Литва уже не впервые высказывается подобным образом. Накануне министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пришло время обсудить отправку солдат НАТО на Украину и "отбросить красные линии".

https://ukraina.ru/20240123/1052840273.html

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новости, литва, украина, гитанас науседа, нато, вооруженные силы украины, сво, иностранные наемники