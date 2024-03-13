"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину - 13.03.2024 Украина.ру
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"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину
"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину - 13.03.2024 Украина.ру
"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину
Странам Запада следует детально обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке своих солдат для участия в боевых действиях на Украине. В вопросе помощи ВСУ не должно быть "красных линий", считает президент Литвы Гитанас Науседа
2024-03-13T20:01
2024-03-13T20:01
новости
литва
украина
гитанас науседа
нато
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сво
иностранные наемники
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Литовский лидер также добавил, что опасения перед реакцией Москвы на такое решение не может быть определяющим фактором в Европе. Президент России Владимир Путин думает, что НАТО действует предсказуемо, а это нужно изменить, считает Науседа. "Я вчера сказал и президенту Макрону, и средствам массовой информации, что мы должны перестать проводить для себя красные линии", - подчеркнул президент Литвы. Кроме этого, Науседа предупредил, что Европа не избежит большой войны, если будет пассивно наблюдать за событиями на Украине и призвал обсудить отправку войск в зону боевых действий. Литва уже не впервые высказывается подобным образом. Накануне министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пришло время обсудить отправку солдат НАТО на Украину и "отбросить красные линии".
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новости, литва, украина, гитанас науседа, нато, вооруженные силы украины, сво, иностранные наемники
Новости, Литва, Украина, Гитанас Науседа, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО, иностранные наемники

"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину

20:01 13.03.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Странам Запада следует детально обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке своих солдат для участия в боевых действиях на Украине. В вопросе помощи ВСУ не должно быть "красных линий", считает президент Литвы Гитанас Науседа

"Я приветствовал идею направления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого", - цитирует его LRT.

Литовский лидер также добавил, что опасения перед реакцией Москвы на такое решение не может быть определяющим фактором в Европе. Президент России Владимир Путин думает, что НАТО действует предсказуемо, а это нужно изменить, считает Науседа.

"Я вчера сказал и президенту Макрону, и средствам массовой информации, что мы должны перестать проводить для себя красные линии", - подчеркнул президент Литвы.

Кроме этого, Науседа предупредил, что Европа не избежит большой войны, если будет пассивно наблюдать за событиями на Украине и призвал обсудить отправку войск в зону боевых действий.
Литва уже не впервые высказывается подобным образом. Накануне министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пришло время обсудить отправку солдат НАТО на Украину и "отбросить красные линии".
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