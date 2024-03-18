Глава МИД Финляндии выступила против заморозки украинского конфликта - 18.03.2024 Украина.ру
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Глава МИД Финляндии выступила против заморозки украинского конфликта
Глава МИД Финляндии выступила против заморозки украинского конфликта - 18.03.2024 Украина.ру
Глава МИД Финляндии выступила против заморозки украинского конфликта
Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 18 марта раскритиковала слова главы парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха о возможной заморозке украинского конфликта
2024-03-18T15:02
2024-03-18T15:02
заморозка
конфликт
новости
россия
украина
финляндия
владимир зеленский
мид
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"Нет возможностей заморозить конфликт, потому что если мы попытаемся сделать это, то вернемся к той ситуации, в которой были несколько лет назад", - сказала министр. Она напомнила, что 10 лет назад Крым воссоединился с Россией и предостерегла, что РФ не остановится. Министр также призвала Европу активно помогать Украине. На днях Мютцених призвал задуматься над заморозкой конфликта на Украине в качестве одного из этапов его завершения. Помимо этого, Мютцених выразил недоумение по поводу того, почему некоторые европейские страны оказывают Киеву гораздо меньше поддержки, чем Германия. Но при этом они позволяют себе использовать более агрессивную риторику, добавил депутат.Осенью украинские власти заявляли, что не могут позволить себе "заморозку" конфликта с Россией. По словам президента страны Владимира Зеленского, даже замороженное противостояние будет означать потери для Украины.Российский лидер Владимир Путин в понедельник подчеркнул, что Россия выступает за мирные переговоры по Украине, но только, если "они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на 1,5-2 года".
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заморозка, конфликт, новости, россия, украина, финляндия, владимир зеленский, мид
заморозка, конфликт, Новости, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Зеленский, МИД

Глава МИД Финляндии выступила против заморозки украинского конфликта

15:02 18.03.2024
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP / Sergei Grits
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Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 18 марта раскритиковала слова главы парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха о возможной заморозке украинского конфликта
"Нет возможностей заморозить конфликт, потому что если мы попытаемся сделать это, то вернемся к той ситуации, в которой были несколько лет назад", - сказала министр.
Она напомнила, что 10 лет назад Крым воссоединился с Россией и предостерегла, что РФ не остановится. Министр также призвала Европу активно помогать Украине.
На днях Мютцених призвал задуматься над заморозкой конфликта на Украине в качестве одного из этапов его завершения. Помимо этого, Мютцених выразил недоумение по поводу того, почему некоторые европейские страны оказывают Киеву гораздо меньше поддержки, чем Германия. Но при этом они позволяют себе использовать более агрессивную риторику, добавил депутат.
Осенью украинские власти заявляли, что не могут позволить себе "заморозку" конфликта с Россией. По словам президента страны Владимира Зеленского, даже замороженное противостояние будет означать потери для Украины.
Российский лидер Владимир Путин в понедельник подчеркнул, что Россия выступает за мирные переговоры по Украине, но только, если "они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на 1,5-2 года".
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
16 марта, 08:35
Эксперт рассказал, как заморозка конфликта повлияет на судьбу Русской церквиЗаморозка конфликта на Украине приведёт к уничтожению Православия на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
 
заморозкаконфликтНовостиРоссияУкраинаФинляндияВладимир ЗеленскийМИД
 
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