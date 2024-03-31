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Захарова ответила мэру Парижа, который "не рад спортсменам РФ" – французский бизнес может взбунтоваться

Захарова ответила мэру Парижа, который "не рад спортсменам РФ" – французский бизнес может взбунтоваться - 31.03.2024 Украина.ру

Захарова ответила мэру Парижа, который "не рад спортсменам РФ" – французский бизнес может взбунтоваться

Российских активистов будет невозможно остановить в их стремлении отрицательно выделить французские товары, которые находятся на полках магазинов РФ, после слов мэра Парижа о российских и белорусских спортсменах. Если нашим атлетам во Франции "не рады", то и французской продукции в РФ тоже, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-03-31T11:21

2024-03-31T11:21

2024-03-31T11:21

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Ранее в этот же день мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в городе не будут рады российским и белорусским спортсменам, которые приедут на Олимпиаду. Спикер российского министерства предупредила, что последствия от подобных заявлений могут спровоцировать представителей французского бизнеса пойти на "штурм мэрии Парижа, вслед за фермерами". Кроме этого, Захарова поздравила французов с праздником – годовщиной взятия русской армией Парижа 31 марта 1814 года. "Мэра Парижа Анн Идальго и всю русофобскую прослойку нынешних французский властей от души с праздником! В своё время их предшественники не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились. Мы за мир и сотрудничество, но на равноправной основе. Мы высоко ценим наш уникальный опыт взаимодействия с Францией в лучших его проявлениях, но кто к нам сунется, тот…", – добавила официальный представитель МИД. Напомним, 12 российских и восемь белорусских спортсменов отобрались на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Они будут выступать под нейтральным флагом, также им запретили принимать участие в параде. Президент МОК Томас Бах заявил, что международному олимпийскому комитету удалось избежать бойкота Олимпиады-2024 со сторон России и Украины, хотя прежде в ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Играх, чтобы украинцы не обиделись.

https://ukraina.ru/20230906/1049205317.html

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новости, мария захарова, париж, россия, франция, мид, мок, парламентская ассамблея совета европы, олимпийские игры