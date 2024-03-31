Захарова ответила мэру Парижа, который "не рад спортсменам РФ" – французский бизнес может взбунтоваться
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Российских активистов будет невозможно остановить в их стремлении отрицательно выделить французские товары, которые находятся на полках магазинов РФ, после слов мэра Парижа о российских и белорусских спортсменах. Если нашим атлетам во Франции "не рады", то и французской продукции в РФ тоже, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее в этот же день мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в городе не будут рады российским и белорусским спортсменам, которые приедут на Олимпиаду.
"Может нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейкам "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", – написала Захарова в своём телеграм-канале.
Спикер российского министерства предупредила, что последствия от подобных заявлений могут спровоцировать представителей французского бизнеса пойти на "штурм мэрии Парижа, вслед за фермерами".
Кроме этого, Захарова поздравила французов с праздником – годовщиной взятия русской армией Парижа 31 марта 1814 года.
"Мэра Парижа Анн Идальго и всю русофобскую прослойку нынешних французский властей от души с праздником! В своё время их предшественники не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились. Мы за мир и сотрудничество, но на равноправной основе. Мы высоко ценим наш уникальный опыт взаимодействия с Францией в лучших его проявлениях, но кто к нам сунется, тот…", – добавила официальный представитель МИД.
Напомним, 12 российских и восемь белорусских спортсменов отобрались на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Они будут выступать под нейтральным флагом, также им запретили принимать участие в параде. Президент МОК Томас Бах заявил, что международному олимпийскому комитету удалось избежать бойкота Олимпиады-2024 со сторон России и Украины, хотя прежде в ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Играх, чтобы украинцы не обиделись.
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