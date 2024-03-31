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Соратник по идеологической линии: востоковед о том, что РФ может дать Китаю
Соратник по идеологической линии: востоковед о том, что РФ может дать Китаю - 31.03.2024 Украина.ру
Соратник по идеологической линии: востоковед о том, что РФ может дать Китаю
То, что Россия может дать Китаю в обмен на торгово-экономическое партнерство не менее значимо. Что именно может предложить Москва Пекину в интервью изданию Украина.ру рассказала кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская
2024-03-31T13:42
2024-03-31T13:42
2024-03-31T13:42
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Говорить, что Китай как-то меняет свое отношение к России в контексте российско-украинского конфликта, эксперт оснований не видит. "Надо понимать, что Китай точно так же нуждается в нас как в единственном серьезном и принципиальном соратнике по идеологической линии. Мы часто говорим, и абсолютно справедливо, что нам нужен Китай как торгово-экономический партнер. Действительно, после десяти тысяч санкций против России Китай нам нужен, но то, что мы можем дать Китаю, для Китая не менее значимо", - заявила Бонч-Осмоловская.Никакой Запад не будет поддерживать китайскую линию по переходу мира от однополярности к многополярности, а вот Россия будет всемерно, отметила она. Кроме того, не стоит забывать про торговую войну с США и совершенно реальную заинтересованность китайских компаний в российских рынках, подытожила востоковед. Полный текст интервью Ольги Бонч-Осмоловской "Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России" читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, китай, россия, украина, сотрудничество
Соратник по идеологической линии: востоковед о том, что РФ может дать Китаю
То, что Россия может дать Китаю в обмен на торгово-экономическое партнерство не менее значимо. Что именно может предложить Москва Пекину в интервью изданию Украина.ру рассказала кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская
Говорить, что Китай как-то меняет свое отношение к России в контексте российско-украинского конфликта, эксперт оснований не видит.
"Надо понимать, что Китай точно так же нуждается в нас как в единственном серьезном и принципиальном соратнике по идеологической линии. Мы часто говорим, и абсолютно справедливо, что нам нужен Китай как торгово-экономический партнер. Действительно, после десяти тысяч санкций против России Китай нам нужен, но то, что мы можем дать Китаю, для Китая не менее значимо", - заявила Бонч-Осмоловская.
Никакой Запад не будет поддерживать китайскую линию по переходу мира от однополярности к многополярности, а вот Россия будет всемерно, отметила она.
Кроме того, не стоит забывать про торговую войну с США и совершенно реальную заинтересованность китайских компаний в российских рынках, подытожила востоковед.
Полный текст интервью Ольги Бонч-Осмоловской "Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России"
читайте на сайте Украина.ру.