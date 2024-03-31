https://ukraina.ru/20240331/1054174665.html

Соратник по идеологической линии: востоковед о том, что РФ может дать Китаю

Соратник по идеологической линии: востоковед о том, что РФ может дать Китаю - 31.03.2024 Украина.ру

Соратник по идеологической линии: востоковед о том, что РФ может дать Китаю

То, что Россия может дать Китаю в обмен на торгово-экономическое партнерство не менее значимо. Что именно может предложить Москва Пекину в интервью изданию Украина.ру рассказала кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская

2024-03-31T13:42

2024-03-31T13:42

2024-03-31T13:42

новости

китай

россия

украина

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_2b42893028357945cc935f0a5e6d111a.jpg

Говорить, что Китай как-то меняет свое отношение к России в контексте российско-украинского конфликта, эксперт оснований не видит. "Надо понимать, что Китай точно так же нуждается в нас как в единственном серьезном и принципиальном соратнике по идеологической линии. Мы часто говорим, и абсолютно справедливо, что нам нужен Китай как торгово-экономический партнер. Действительно, после десяти тысяч санкций против России Китай нам нужен, но то, что мы можем дать Китаю, для Китая не менее значимо", - заявила Бонч-Осмоловская.Никакой Запад не будет поддерживать китайскую линию по переходу мира от однополярности к многополярности, а вот Россия будет всемерно, отметила она. Кроме того, не стоит забывать про торговую войну с США и совершенно реальную заинтересованность китайских компаний в российских рынках, подытожила востоковед. Полный текст интервью Ольги Бонч-Осмоловской "Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России" читайте на сайте Украина.ру.

китай

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, украина, сотрудничество