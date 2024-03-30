https://ukraina.ru/20240330/1054194415.html

Эксперт объяснил, почему Запад никогда не откажется от претензии на гегемонию

Эксперт объяснил, почему Запад никогда не откажется от претензии на гегемонию - 30.03.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Запад никогда не откажется от претензии на гегемонию

Потеря влияния в мире - совершенно неприемлема для Запада. Он может этого не пережить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2024-03-30T09:40

2024-03-30T09:40

2024-03-30T09:40

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запад

восток

олег неменский

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Все больше свидетельств того, что западное доминирование, которое неуклонно росло с эпохи Великих географических открытий, не то что прямо подходит к концу, но начинает сжиматься, отметил эксперт. "Тут важно понимать, что для Запада такое положение дел совершенно неприемлемо. Казалось бы, он мог уменьшить своё влияние, сконцентрироваться на внутренних заботах, а потом, может, вновь набрать свою значимость. Но проблема тут в самой западной идентичности. Это совершенно особая цивилизация, для нее неприемлем отказ от претензии на мировое доминирование. Она такой отказ может не пережить, так как разочаруется в самых принципиальных моментах своего мировоззрения и потеряет смысл существования", - заявил Неменский.В основе западной картины мира лежит представление о едином линейном времени, в котором живёт всё человечество, и ход которого характеризует прогресс. Запад видит себя как сообщество передовых стран, которые разрабатывают универсальные образцы для всех. Это касается не только технологий, но и ценностей, форм культуры, рассказал он.Если Запад увидит, что "Восток" отвергает эти подарки, не признает его миссию и не уважает его прогрессивность, а силой убедить его уже нет никакой возможности, то это приведёт к тяжелейшему кризису западного самосознания. И пока трудно понять, как оно сможет это пережить, подытожил собеседник издания. Полный текст интервью Олега Неменского "Для победы над Западом нужно победить своих демонов, то есть многовековое западничество"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, восток, олег неменский