Полковник увидел британский след в подмосковном теракте - 30.03.2024 Украина.ру
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Полковник увидел британский след в подмосковном теракте
Полковник увидел британский след в подмосковном теракте - 30.03.2024 Украина.ру
Полковник увидел британский след в подмосковном теракте
Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру рассказал о британском следе в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске
2024-03-30T10:00
2024-03-30T10:00
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По его словам, теракт готовился не один месяц.Он заверил, что "все следы ведут" к Главному управлению Разведки (ГУР) Украины."Думаю, стоит объявить в России данную организацию террористической", - указал Сыртланов.Полный текст интервью Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240325/1054086781.html
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крокус сити холл, новости, россия, украина, цру, британия
Крокус Сити Холл, Новости, Россия, Украина, ЦРУ, Британия

Полковник увидел британский след в подмосковном теракте

10:00 30.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру рассказал о британском следе в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске
По его словам, теракт готовился не один месяц.
"Сотрудники наших специальных служб сейчас ведут работу с задержанными террористами. Эти нелюди действовали точно по такой же методичке, как ранее наши обманутые граждане, которые на территории Российской Федерации поджигали военкоматы, релейные шкафы на железной дороге, трансформаторные будки; обливали зелёнкой урны на избирательных участках в дни выборов президента России. Во всем этом виден британский след. Это их почерк, они научили укронацистов работать по своей методичке", - сказал полковник.
Он заверил, что "все следы ведут" к Главному управлению Разведки (ГУР) Украины.
"Думаю, стоит объявить в России данную организацию террористической", - указал Сыртланов.
Полный текст интервью Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУ читайте на сайте Украина.ру.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 13:47
Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция ЗападаМне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком, сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.
 
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