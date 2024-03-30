Полковник увидел британский след в подмосковном теракте

Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция Запада Мне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком, сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.