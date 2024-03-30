Полковник увидел британский след в подмосковном теракте
Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру рассказал о британском следе в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске
По его словам, теракт готовился не один месяц.
"Сотрудники наших специальных служб сейчас ведут работу с задержанными террористами. Эти нелюди действовали точно по такой же методичке, как ранее наши обманутые граждане, которые на территории Российской Федерации поджигали военкоматы, релейные шкафы на железной дороге, трансформаторные будки; обливали зелёнкой урны на избирательных участках в дни выборов президента России. Во всем этом виден британский след. Это их почерк, они научили укронацистов работать по своей методичке", - сказал полковник.
Он заверил, что "все следы ведут" к Главному управлению Разведки (ГУР) Украины.
"Думаю, стоит объявить в России данную организацию террористической", - указал Сыртланов.
Полный текст интервью Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУ читайте на сайте Украина.ру.
25 марта, 13:47Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция ЗападаМне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком, сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.