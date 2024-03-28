https://ukraina.ru/20240328/1054164999.html

Владимир Джаралла: Для России Румыния у Одессы гораздо опаснее, чем Польша у Львова

Владимир Джаралла: Для России Румыния у Одессы гораздо опаснее, чем Польша у Львова - 28.03.2024 Украина.ру

Владимир Джаралла: Для России Румыния у Одессы гораздо опаснее, чем Польша у Львова

В последнее время Запад делает много заявлений о готовности напрямую воевать с Россией на Украине. Но есть слова, а есть дела. Москве надо не поддаваться на эти провокации, но на конкретные действия Запада реагировать очень жестко, считает политолог Владимир Джаралла

2024-03-28T13:38

2024-03-28T13:38

2024-03-28T13:38

интервью

россия

украина

западная украина

львов

одесса

пво

самолет

ракеты

нато

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в НАТО разрабатывается сценарий, при котором средства натовской ПВО/ПРО находились бы на территории стран альянса, а российские ракеты сбивались в воздушном пространстве Украины.- Владимир, Москва неоднократно заявляла, что если F-16 с украинскими пилотами будут взлетать с аэродромов на территории стран НАТО для конкретной боевой работы, то мы имеем право наносить по ним удары. Тут все понятно. А как выглядит вопрос со средствами ПВО с юридической точки зрения?- Для начала поясню общий контекст этого заявления.Еще в начале СВО на Западе обсуждался вариант, чтобы ВСУ использовали территорию Польши для применения авиации. Тогда эта идея была отвергнута именно потому, что их аэродромы станут целью для российских ВКС. Но в последнее время ситуация идет по пути обострения, поэтому на Западе созрел новый план.Это связано в том числе с появлением российских ракет в непосредственной близости от польской границы. Недавно даже произошел военно-дипломатический скандал, когда из-за этого даже была поднята по тревоге польская авиация. Правда, это было совершенно бесполезно, поскольку ракета пробыла в польском воздушном пространстве уж очень короткое время (ее даже не успели как следует рассмотреть). МИД Польши вызвала российского посла. Но российский МИД поступил абсолютно правильно, зеркально повторив ситуацию, когда европейские послы отказались посетить российский МИД.Сергей Андреев (посол РФ в Варшаве) работает в очень тяжелых условиях. Но он нашел в себе мужество туда не ходить.Теперь насчет ПВО/ПРО. Если Польша будет противодействовать российским ударам, Москва будет иметь право наносить удары по ее территории. Но в этом случае возникнет проблема реакции НАТО. Какой бы они ни была, мы получим более серьезное обострение обстановки, чем было до этого.Пока обе стороны идут по французскому варианту. Они вбрасывают яркие информационные поводы и смотрят на реакцию соперника.- Каковы могут быть последствия, если польские комплексы собьют нашу ракету? Вряд ли мы моментально будем бомбить их ПВО и ПРО.- Главная проблема состоит в том, что Россия проявляет потрясающую сдержанность. Это приводит к тому, что страны НАТО наглеют и делают вид, что они ничего не боятся.Только заявление Макрона вызывало скандал на Запада, потому что воевать с Россией напрямую никто не хочет. А тут возникает иллюзия, что если речь идет об использовании ракет, а не людей, то можно поиграть в агрессивность. На самом же деле, если над западной Украиной возникнет "зонтик" из ПВО, он станет целью для наших ударов.Но тут есть технический момент. Польша не обладает развитой системой ПВО (у нее есть только отдельные установки Patriot). И заявление польского дипломата свидетельствует о том, что под этим соусом Варшава пытается выпросить у США вооружения для создания своей системы ПВО.Пока что эта версия наиболее вероятна.- Тут же есть еще одна проблема. Если "зонтик" ПВО появится в районе Львова, то он может появиться на территории Румынии в районе Одессы.- Да, к Румынии привлечено намного меньше внимания, чем к Польше. Но сама Румыния – это гораздо более серьезная военная база США и НАТО в отношении Украины.В Румынии находятся не только мощнейшие центры электронной разведки. Ее территория регулярно используется для полетов "воздушных радаров", которые координируют атаки беспилотников и безэкипажных катеров. Еще там есть первая линия системы ПРО, которую создали еще в начале 2000х годов. Ее особенность в том, что там в любой момент можно заменить блоки на крылатые ракеты.Я уже не говорю о том, что там возводится серьезный логистический центр НАТО.Тем не менее, пока Румыния не заинтересована в прямом конфликте с Россией.Во-первых, этого не хочет само население. Мы же видели кадры о том, как реагировали румыны, когда мы наносили удары по портовой инфраструктуре Украины на Дунае.Во-вторых, у Румынии есть проблема Молдавии. Они вроде бы хотели ее аннексировать, но оказалось, что это не нужно ни румынам, ни молдаванам.В-третьих, прямое столкновение ВС РФ с румынскими войсками на Украине делает ситуацию еще более опасной, чем с польскими, потому что речь идет о Черном море.Так что пока Бухарест никаких резких заявлений не делает.- Что нам в принципе делать с заявлениями Запада, когда они обсуждают сценарии прямой интервенции на Украину? Не обращать на них внимания? Или как следует пригрозить?- Есть слова, а есть дела. Пока конкретных действий нет. А на заявления реагировать особенно не надо. Может быть, они намеренно тестируют нашу реакцию, чтобы посмотреть, боимся мы их или нет.- Вы разделяете точку зрения, что если мы освобождаем Одессу, то мы автоматически нивелируем все военно-политические возможности Польши возле Львова и Румынии в Черном море?- Новороссия – это территория, которая воспринимается как исконно русские земли. Ее освоение выглядит вполне логично. Если мы ее займем, от Украины останется Малороссия и Червонная Русь. Эти территории будут вне нашего контроля. Так что помимо возвращения наших исторических земель, нам придется переформатировать другие регионы, чтобы с их территории не исходила опасность. Это уже политика. А это более серьезный процесс, чем военно-технические решения.

https://ukraina.ru/20230215/1043610160.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, западная украина, львов, одесса, пво, самолет, ракеты, нато, сша, сво, черное море