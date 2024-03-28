ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк
07:19 28.03.2024 (обновлено: 07:32 28.03.2024)
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в стагнации на передовой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио NV
Говоря о новом секретаре совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александре Литвиненко, он отметил, что видит в его назначении усиление аналитической составляющей, так как Украина "находится в стагнации".
"Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", - сказал Подоляк.
На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки, на должность секретаря СНБО.
Недостаток ресурсов у Украины связан с тем, что США с осени не могут согласовать выделение ей дополнительного финансирования для поставок оружия.
Ранее глава ЦРУ Вильям Бёрнс заявил, что отказ Штатов поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году.
19 марта, 14:22Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса СШАСША будут продолжать поддерживать Украину несмотря на то, что Конгресс США не согласовал запрос о помощи стране. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин 19 марта, трансляция велась на сайте Пентагона