https://ukraina.ru/20240328/1054160029.html

ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк

ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк - 28.03.2024 Украина.ру

ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в стагнации на передовой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио NV

2024-03-28T07:19

2024-03-28T07:19

2024-03-28T07:32

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снбо

цру

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Говоря о новом секретаре совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александре Литвиненко, он отметил, что видит в его назначении усиление аналитической составляющей, так как Украина "находится в стагнации".На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки, на должность секретаря СНБО.Недостаток ресурсов у Украины связан с тем, что США с осени не могут согласовать выделение ей дополнительного финансирования для поставок оружия.Ранее глава ЦРУ Вильям Бёрнс заявил, что отказ Штатов поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году.

https://ukraina.ru/20240319/1053974835.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, новости, михаил подоляк, владимир зеленский, александр литвиненко, вооруженные силы украины, снбо, цру