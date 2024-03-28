ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054160029.html
ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк
ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк - 28.03.2024 Украина.ру
ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в стагнации на передовой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио NV
2024-03-28T07:19
2024-03-28T07:32
сша
украина
новости
михаил подоляк
владимир зеленский
александр литвиненко
вооруженные силы украины
снбо
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c574e93ffa7a1c1d511fdbb8fc9c473f.jpg
Говоря о новом секретаре совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александре Литвиненко, он отметил, что видит в его назначении усиление аналитической составляющей, так как Украина "находится в стагнации".На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки, на должность секретаря СНБО.Недостаток ресурсов у Украины связан с тем, что США с осени не могут согласовать выделение ей дополнительного финансирования для поставок оружия.Ранее глава ЦРУ Вильям Бёрнс заявил, что отказ Штатов поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году.
https://ukraina.ru/20240319/1053974835.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_8a3bacf20e3f4b0b206bb1929673ebe7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, украина, новости, михаил подоляк, владимир зеленский, александр литвиненко, вооруженные силы украины, снбо, цру
США, Украина, Новости, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Александр Литвиненко, Вооруженные силы Украины, СНБО, ЦРУ

ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк

07:19 28.03.2024 (обновлено: 07:32 28.03.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в стагнации на передовой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио NV
Говоря о новом секретаре совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александре Литвиненко, он отметил, что видит в его назначении усиление аналитической составляющей, так как Украина "находится в стагнации".
"Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", - сказал Подоляк.
На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки, на должность секретаря СНБО.
Недостаток ресурсов у Украины связан с тем, что США с осени не могут согласовать выделение ей дополнительного финансирования для поставок оружия.
Ранее глава ЦРУ Вильям Бёрнс заявил, что отказ Штатов поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году.
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 14:22
Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса СШАСША будут продолжать поддерживать Украину несмотря на то, что Конгресс США не согласовал запрос о помощи стране. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин 19 марта, трансляция велась на сайте Пентагона
 
СШАУкраинаНовостиМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийАлександр ЛитвиненкоВооруженные силы УкраиныСНБОЦРУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:58Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico
08:33Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной
08:08Главное за ночь 28 марта
07:51В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ
07:19ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк
06:07Зачистки офицеров, репрессии против уклонистов и инфекционные вспышки. Что происходит на Волыни
05:53Иван Копыл: Если бы не я, то референдум в 2014 году мог бы не состояться из-за отсутствия бумаги
05:14А что будет, если наступит шок? Украинские эксперты о возможных сценариях военного будущего своей страны
05:10"Мы вас похороним": Гаспарян объяснил, что ждут французов через час, если они расквартируются в Одессе
05:02Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью
05:00"Да бросьте вы туда бомбу": Гаспарян рассказал, почему санитарная зона РФ должна проходить подо Львовом
04:57Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву
04:50Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку
04:40"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор
04:30Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе"
04:20Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта
04:14Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации
04:10Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе"
04:00"Это точно доказано": политолог о том, что известно о террористах и на какой вопрос ищет ответ Москва
03:50"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ
Лента новостейМолния