Северная Корея может отправить 100 тыс солдат в поддержку России - Bloomberg
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
КНДР располагает возможностью отправки до 100 тысяч солдат для поддержки России в противостоянии с Украиной. О этом 17 ноября со ссылкой на анонимов сообщило информагенство Bloomberg
"Северная Корея может направить до 100 000 солдат для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться, сообщают люди, знакомые с оценками, сделанными некоторыми странами Группы 20", - сказано в публикации.
Информагентство отметило также, что анонимы представили такой сценарий как один из возможных в контексте развивающегося партнёрства между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
"Они подчеркнули, что такой шаг не является неизбежным и что военная поддержка в таком масштабе — если она произойдет — скорее всего, будет осуществляться партиями с ротацией войск с течением времени, а не единовременным развертыванием", - сообщило информагенство со ссылкой на своих неназванных информаторов.
При этом отмечено, что в начале ноября украинский посол в Южной Корее дал аналогичную оценку, но назвал меньшую цифру. По его словам, до 15 000 северокорейских солдат будут развернуты для участия в боевых действиях в российской Курской области России и, возможно, в зоне СВО.
Представители Минобороны Южной Кореи и Администрации президента не ответили информагентству на запросы о комментариях. Причина в публикации не указана.
"Шольц сообщил Путину в пятницу в редком телефонном разговоре, что развертывание северокорейских войск стало "серьезной эскалацией" войны против Украины. По словам немецких чиновников, Шольц будет оказывать давление на китайского лидера на их встрече в Рио во вторник, чтобы тот использовал свое влияние на Россию и Северную Корею, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны. Развертывание северокорейских войск показывает, что война становится глобальной, и Шольцу и Си нужно будет обсудить это новое измерение конфликта, заявили чиновники", - поведало Bloomberg, снова не назвав своих информаторов.
В публикации не указано, как канцер ФРГ собирается оказывать давление на председателя КНР. После публикации Bloomberg на эту тему возникло много предположений экспертов и обывателей, в том числе выраженных в форме сатиры на Шольца.
Информагенство также сделало далеко идущие выводы о молчании правительства КНР по поводу отправки солдат КНДР в Россию. По мнению Bloomberg, это "признак того, что китайский президент может быть недоволен этим соглашением".
"Северная Корея на данный момент отправила более 10 000 солдат для участия в боевых действиях на стороне путинской армии в российской Курской области, где украинские войска оккупировали часть приграничной территории после неожиданного вторжения в августе. Взамен Россия предоставляет деньги и помогает Северной Корее наращивать свои возможности", - поведало информагенство без ссылок на источники.
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После этого, 27 октября стало известно, что в Киеве крайне обеспокоены перспективой встречи с солдатами КНДР – страны, прежде преподносимой украинскими чиновниками и пропагандистами как очень отсталой. Подробности в публикации Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского
Затем, 28 октября, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область на помощь российской армии, что демонстрирует "опасное расширение войны России" и является "признаком растущего отчаяния Путина" одновременно. Рютте призвал с этим "незамедлительно покончить". Подробности в публикации В НАТО впервые заявили о северокорейских военных в зоне СВО