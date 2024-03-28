Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон - 28.03.2024 Украина.ру
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Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон
Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон - 28.03.2024 Украина.ру
Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон
Если этот договор будет заключен, то это будет договор Москвы и Вашингтона при участии еще нескольких игроков вроде Турции и Китая. Украины там вообще нет. Ее мнение никого не волнует в принципе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
2024-03-28T03:40
2024-03-28T03:40
новости
украина
москва
вашингтон
армен гаспарян
договор
турция
соглашение
сво
эрдоган
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Недавно в СМИ опять обсуждался "слив" предложений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Украине. Киевский режим почему-то остался ими недоволен, рассказал публицист.Единственными, кто должен быть недоволен такими предложениями – так это Россия. Потому что в этих документах нет главного пункта – гарантий, что эти договоренности будут выполняться, отметил он.Украина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не надо заботиться насчет своей экономики и социальной сферы, он все "списывает" на военные действия. Но потом Киеву придется решать эти вопросы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, москва, вашингтон, армен гаспарян, договор, турция, соглашение, сво, эрдоган
Новости, Украина, Москва, Вашингтон, Армен Гаспарян, договор, Турция, соглашение, СВО, Эрдоган

Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон

03:40 28.03.2024
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP / Jae C. Hong
Читать в
Если этот договор будет заключен, то это будет договор Москвы и Вашингтона при участии еще нескольких игроков вроде Турции и Китая. Украины там вообще нет. Ее мнение никого не волнует в принципе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
Недавно в СМИ опять обсуждался "слив" предложений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Украине. Киевский режим почему-то остался ими недоволен, рассказал публицист.
Единственными, кто должен быть недоволен такими предложениями – так это Россия. Потому что в этих документах нет главного пункта – гарантий, что эти договоренности будут выполняться, отметил он.
"Более того, в этих документах нет Украины как таковой. Если этот договор и будет заключен, то это будет договор Москвы и Вашингтона при участии еще нескольких игроков вроде Турции и Китая. Украины там вообще нет. Ее мнение никого не волнует в принципе. Такие соглашения теоретически возможны", - отметил Гаспарян.
Украина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не надо заботиться насчет своей экономики и социальной сферы, он все "списывает" на военные действия. Но потом Киеву придется решать эти вопросы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру
Роман Алехин интервью
26 марта, 05:42
Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы Сейчас ВС РФ действительно пытаются сберечь максимальное количество людей на Украине. Но если туда зайдет личный состав армий западных стран, все эти моральные барьеры будут снесены. Потому что это будет непосредственная угроза существованию России, которая позволит ей дойти до тактических ядерных ударов
 
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Заголовок открываемого материала
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03:40Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон
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