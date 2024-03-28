https://ukraina.ru/20240328/1054155809.html

Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон

Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон - 28.03.2024 Украина.ру

Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон

Если этот договор будет заключен, то это будет договор Москвы и Вашингтона при участии еще нескольких игроков вроде Турции и Китая. Украины там вообще нет. Ее мнение никого не волнует в принципе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян

2024-03-28T03:40

2024-03-28T03:40

2024-03-28T03:40

новости

украина

москва

вашингтон

армен гаспарян

договор

турция

соглашение

сво

эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048443960_0:155:3065:1879_1920x0_80_0_0_dd0d65c0ea76589de7a60e5787188039.jpg

Недавно в СМИ опять обсуждался "слив" предложений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Украине. Киевский режим почему-то остался ими недоволен, рассказал публицист.Единственными, кто должен быть недоволен такими предложениями – так это Россия. Потому что в этих документах нет главного пункта – гарантий, что эти договоренности будут выполняться, отметил он.Украина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не надо заботиться насчет своей экономики и социальной сферы, он все "списывает" на военные действия. Но потом Киеву придется решать эти вопросы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240326/1054093725.html

украина

москва

вашингтон

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, москва, вашингтон, армен гаспарян, договор, турция, соглашение, сво, эрдоган