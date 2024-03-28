Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон
© AP / Jae C. Hong
© AP / Jae C. Hong
Если этот договор будет заключен, то это будет договор Москвы и Вашингтона при участии еще нескольких игроков вроде Турции и Китая. Украины там вообще нет. Ее мнение никого не волнует в принципе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
Недавно в СМИ опять обсуждался "слив" предложений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Украине. Киевский режим почему-то остался ими недоволен, рассказал публицист.
Единственными, кто должен быть недоволен такими предложениями – так это Россия. Потому что в этих документах нет главного пункта – гарантий, что эти договоренности будут выполняться, отметил он.
"Более того, в этих документах нет Украины как таковой. Если этот договор и будет заключен, то это будет договор Москвы и Вашингтона при участии еще нескольких игроков вроде Турции и Китая. Украины там вообще нет. Ее мнение никого не волнует в принципе. Такие соглашения теоретически возможны", - отметил Гаспарян.
Украина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не надо заботиться насчет своей экономики и социальной сферы, он все "списывает" на военные действия. Но потом Киеву придется решать эти вопросы, заключил собеседник издания.
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