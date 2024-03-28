"Да бросьте вы туда бомбу": Гаспарян рассказал, почему санитарная зона РФ должна проходить подо Львовом
Если на Украину будут поставлять оружие помощнее, то санитарная зона должна начаться в районе Львова. Создание санитарной зоны - это очень сложный и очень простой вопрос одновременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
Создание санитарной зоны на границе РФ - это и очень сложный, и очень простой вопрос одновременно. Если исходить из того, какое оружие на Украине есть сейчас, то зона безопасности должна составлять 200 километров, объяснил публицист.
Если на Украину Запад решит поставить оружие помощнее, то санитарная зона должна начаться в районе Львова. Это будет формат ЗУНР (Западно-Украинская народная республика. - Ред.), отметил историк.
"Сначала мое поколение (последние комсомольцы СССР) росли с мыслью о том, что Львов ничем не отличается от Полтавы, Киева и Днепропетровска. Потом, когда в 1990-е мы следили за шабашем, который там происходил, мы обалдевали", - отметил Гаспарян.
Он подчеркнул, что "возненавидел эту территорию" после того, как один его знакомых посетил знаменитый львовский ресторан, где на дверях была надпись "Русским, евреям и собакам вход запрещен" и посетителей встречал бандеровец. Пришла простая мысль: "Да бросьте вы туда бомбу, и все. Бесполезно с ними разговаривать", заключил собеседник издания.
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