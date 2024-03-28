https://ukraina.ru/20240328/1054155285.html

"Да бросьте вы туда бомбу": Гаспарян рассказал, почему санитарная зона РФ должна проходить подо Львовом

"Да бросьте вы туда бомбу": Гаспарян рассказал, почему санитарная зона РФ должна проходить подо Львовом - 28.03.2024 Украина.ру

"Да бросьте вы туда бомбу": Гаспарян рассказал, почему санитарная зона РФ должна проходить подо Львовом

Если на Украину будут поставлять оружие помощнее, то санитарная зона должна начаться в районе Львова. Создание санитарной зоны - это очень сложный и очень простой вопрос одновременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян

2024-03-28T05:00

2024-03-28T05:00

2024-03-28T05:00

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Создание санитарной зоны на границе РФ - это и очень сложный, и очень простой вопрос одновременно. Если исходить из того, какое оружие на Украине есть сейчас, то зона безопасности должна составлять 200 километров, объяснил публицист.Если на Украину Запад решит поставить оружие помощнее, то санитарная зона должна начаться в районе Львова. Это будет формат ЗУНР (Западно-Украинская народная республика. - Ред.), отметил историк.Он подчеркнул, что "возненавидел эту территорию" после того, как один его знакомых посетил знаменитый львовский ресторан, где на дверях была надпись "Русским, евреям и собакам вход запрещен" и посетителей встречал бандеровец. Пришла простая мысль: "Да бросьте вы туда бомбу, и все. Бесполезно с ними разговаривать", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240327/1054131553.html

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новости, львов, россия, украина, армен гаспарян, граница, вооружение, оружие, сво, безопасность