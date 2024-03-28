Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054148948.html
Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США
Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США - 28.03.2024 Украина.ру
Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США
Заход военного контингента на Украину будет зависеть не от Франции, а от США. В Вашингтоне говорят, что пока это не нужно. Что предполагает совершенно другую стратегию, которую до президентских выборов Штаты не готовы реализовывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-28T03:20
2024-03-28T03:20
новости
украина
франция
сша
пётр скоробогатый
эммануэль макрон
владимир путин
нато
войска
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_711d4ed437ef4a0690463cc33950434d.jpg
По поводу сценариев ввода французского контингента на Украину, который описали местные СМИ. И ко всем трем сценариям ввода войск (строительство заводов, обучение личного состава и прикрытие ПВО в Одессе) нужно относиться только как к версиям, рассказал политолог.Но еще ничего не случилось, но все уже говорят о Президенте Франции Эммануэле Макроне как о "главном ястребе Европы", который "замахнулся" не на какого-то "африканского диктатора", а на позицию президента России Владимира Путина. Именно на это и был расчет, добавил журналист.Во-вторых, заход иностранных войск очень нужен украинским властям. Сейчас они всеми силами отпираются закончить войну, потому что от продолжения конфликта зависят их жизни и богатства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240326/1054129038.html
украина
франция
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1694:1270_1920x0_80_0_0_48b54b36e9aea1dcf9efb58ac549b45b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, франция, сша, пётр скоробогатый, эммануэль макрон, владимир путин, нато, войска, выборы
Новости, Украина, Франция, США, Пётр Скоробогатый, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, войска, выборы

Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США

03:20 28.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
Читать в
Заход военного контингента на Украину будет зависеть не от Франции, а от США. В Вашингтоне говорят, что пока это не нужно. Что предполагает совершенно другую стратегию, которую до президентских выборов Штаты не готовы реализовывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По поводу сценариев ввода французского контингента на Украину, который описали местные СМИ. И ко всем трем сценариям ввода войск (строительство заводов, обучение личного состава и прикрытие ПВО в Одессе) нужно относиться только как к версиям, рассказал политолог.
Но еще ничего не случилось, но все уже говорят о Президенте Франции Эммануэле Макроне как о "главном ястребе Европы", который "замахнулся" не на какого-то "африканского диктатора", а на позицию президента России Владимира Путина. Именно на это и был расчет, добавил журналист.
"Во-первых, это (заход военного контингента. - Ред.) будет зависеть не от Франции, а от США. А они прямо говорят, что им пока это не нужно. Это предполагает совершенно другую стратегию на Украине, которую они до президентских выборов не готовы реализовывать. А самое главное, что это резко поменяет переговорный формат, о котором все равно все думают", - подчеркнул Скоробогатый.
Во-вторых, заход иностранных войск очень нужен украинским властям. Сейчас они всеми силами отпираются закончить войну, потому что от продолжения конфликта зависят их жизни и богатства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
Константин Кеворкян интервью - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 18:31
Константин Кеворкян: Пока ВСУ восемь раз "брали" Кремль, Зеленский готовился унять цепных псов ПорошенкоСейчас развитие на Украине альтернативной информации вызывает живейшую тревогу у властей. Разрушается картина мира, которая создается официальными СМИ, из-за чего киевская пропаганда начинает пробуксовывать. Особенно это тревожно в свете кончающегося президентского срока Зеленского, когда в полный рост встанет вопрос о его легитимности
 
НовостиУкраинаФранцияСШАПётр СкоробогатыйЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТОвойскавыборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:02Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью
05:00"Да бросьте вы туда бомбу": Гаспарян рассказал, почему санитарная зона РФ должна проходить подо Львовом
04:57Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву
04:50Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку
04:40"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор
04:30Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе"
04:20Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта
04:14Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации
04:10Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе"
04:00"Это точно доказано": политолог о том, что известно о террористах и на какой вопрос ищет ответ Москва
03:50"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ
03:40Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон
03:30"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция
03:20Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США
03:10Журналист объяснил, как теракт в "Крокусе" может повлечь фундаментальные изменения по ситуации на Украине
03:00Удары по центрам принятия решений: политолог раскрыл, почему это не месть за теракт в "Крокус Сити Холле"
00:04Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ
23:45В ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине
23:27Путин посетил центр боевого применения лётного состава
23:04Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
Лента новостейМолния