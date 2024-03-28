https://ukraina.ru/20240328/1054148948.html

Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США

Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США - 28.03.2024 Украина.ру

Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США

Заход военного контингента на Украину будет зависеть не от Франции, а от США. В Вашингтоне говорят, что пока это не нужно. Что предполагает совершенно другую стратегию, которую до президентских выборов Штаты не готовы реализовывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-03-28T03:20

2024-03-28T03:20

2024-03-28T03:20

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По поводу сценариев ввода французского контингента на Украину, который описали местные СМИ. И ко всем трем сценариям ввода войск (строительство заводов, обучение личного состава и прикрытие ПВО в Одессе) нужно относиться только как к версиям, рассказал политолог.Но еще ничего не случилось, но все уже говорят о Президенте Франции Эммануэле Макроне как о "главном ястребе Европы", который "замахнулся" не на какого-то "африканского диктатора", а на позицию президента России Владимира Путина. Именно на это и был расчет, добавил журналист.Во-вторых, заход иностранных войск очень нужен украинским властям. Сейчас они всеми силами отпираются закончить войну, потому что от продолжения конфликта зависят их жизни и богатства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, франция, сша, пётр скоробогатый, эммануэль макрон, владимир путин, нато, войска, выборы