Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США
Заход военного контингента на Украину будет зависеть не от Франции, а от США. В Вашингтоне говорят, что пока это не нужно. Что предполагает совершенно другую стратегию, которую до президентских выборов Штаты не готовы реализовывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По поводу сценариев ввода французского контингента на Украину, который описали местные СМИ. И ко всем трем сценариям ввода войск (строительство заводов, обучение личного состава и прикрытие ПВО в Одессе) нужно относиться только как к версиям, рассказал политолог.
Но еще ничего не случилось, но все уже говорят о Президенте Франции Эммануэле Макроне как о "главном ястребе Европы", который "замахнулся" не на какого-то "африканского диктатора", а на позицию президента России Владимира Путина. Именно на это и был расчет, добавил журналист.
"Во-первых, это (заход военного контингента. - Ред.) будет зависеть не от Франции, а от США. А они прямо говорят, что им пока это не нужно. Это предполагает совершенно другую стратегию на Украине, которую они до президентских выборов не готовы реализовывать. А самое главное, что это резко поменяет переговорный формат, о котором все равно все думают", - подчеркнул Скоробогатый.
Во-вторых, заход иностранных войск очень нужен украинским властям. Сейчас они всеми силами отпираются закончить войну, потому что от продолжения конфликта зависят их жизни и богатства, заключил собеседник издания.
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