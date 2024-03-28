Журналист объяснил, как теракт в "Крокусе" может повлечь фундаментальные изменения по ситуации на Украине - 28.03.2024 Украина.ру
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Журналист объяснил, как теракт в "Крокусе" может повлечь фундаментальные изменения по ситуации на Украине
Журналист объяснил, как теракт в "Крокусе" может повлечь фундаментальные изменения по ситуации на Украине - 28.03.2024 Украина.ру
Журналист объяснил, как теракт в "Крокусе" может повлечь фундаментальные изменения по ситуации на Украине
В вопросе теракта в "Кросус Сити Холле" Москву пытаются втянуть в разборки с Киевом. России важно не уйти в эмоции, не ввязываться в игру в плане реакции, а как следует поработать с информацией, чтобы найти для себя больше выгод и интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-28T03:10
2024-03-28T03:10
новости
украина
россия
пётр скоробогатый
нато
всу
переговоры
теракт
крокус сити холл
турция
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После теракта в Подмосковье у президента Турции Реджепа Эрдогана есть возможность оказать существенную поддержку "своему дорогому другу Владимиру" (президенту РФ Владимиру Путину. - Ред.). Потому что если к доводам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то точно учтут позицию страны НАТО, рассказал политолог.Украина и так сейчас переживает не лучшие времена. Запад уже не особенно стремится поддерживать Киев и ищет любые возможности, чтобы перевести ситуацию в переговорное русло, отметил журналист.Теракт в "Крокусе" также может быть фундаментальным для событий на Украине. Москва каждый раз будет говорить о связи киевских властей с этой трагедией, добавил он.В вопросе теракта Москву пытаются втянуть в разборки с Киевом. Поэтому России важно не уйти в эмоции, не ввязываться в игру в плане реакции, а как следует поработать с информацией, чтобы найти для себя больше выгод и интересов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, пётр скоробогатый, нато, всу, переговоры, теракт, крокус сити холл, турция
Новости, Украина, Россия, Пётр Скоробогатый, НАТО, ВСУ, переговоры, теракт, Крокус Сити Холл, Турция

Журналист объяснил, как теракт в "Крокусе" может повлечь фундаментальные изменения по ситуации на Украине

03:10 28.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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В вопросе теракта в "Кросус Сити Холле" Москву пытаются втянуть в разборки с Киевом. России важно не уйти в эмоции, не ввязываться в игру в плане реакции, а как следует поработать с информацией, чтобы найти для себя больше выгод и интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
После теракта в Подмосковье у президента Турции Реджепа Эрдогана есть возможность оказать существенную поддержку "своему дорогому другу Владимиру" (президенту РФ Владимиру Путину. - Ред.). Потому что если к доводам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то точно учтут позицию страны НАТО, рассказал политолог.
Украина и так сейчас переживает не лучшие времена. Запад уже не особенно стремится поддерживать Киев и ищет любые возможности, чтобы перевести ситуацию в переговорное русло, отметил журналист.
"А если это произойдет, все вспомнят ситуацию с малазийским "Боингом" или Крымским мостом – большие эпизоды, которые резко ломали ход событий и приводили к совершенно непредсказуемым результатам", - подчеркнул Скоробогатый.
Теракт в "Крокусе" также может быть фундаментальным для событий на Украине. Москва каждый раз будет говорить о связи киевских властей с этой трагедией, добавил он.
В вопросе теракта Москву пытаются втянуть в разборки с Киевом. Поэтому России важно не уйти в эмоции, не ввязываться в игру в плане реакции, а как следует поработать с информацией, чтобы найти для себя больше выгод и интересов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
Владимир Видеманн - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 16:56
Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе"Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, считает, что события в Москве напоминают теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
 
НовостиУкраинаРоссияПётр СкоробогатыйНАТОВСУпереговорытерактКрокус Сити ХоллТурция
 
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