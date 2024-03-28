https://ukraina.ru/20240328/1054146045.html

Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта

Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта - 28.03.2024 Украина.ру

Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта

Турция и Россия всегда торгуются по принципу: "я тебе – это, а ты мне – это" и наоборот. При всех вопросах к моральному облику такого сотрудничества, в целом Реджеп Эрдоган держит свое слово. Это хороший "торговец на восточном рынке". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-03-28T04:20

2024-03-28T04:20

2024-03-28T04:20

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запад

пётр скоробогатый

эрдоган

нато

торговля

теракт

стамбул

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В деле о теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" очень многое будет зависеть от позиции Анкары. Известно, что именно в Турции базировались задержанные террористы. Там боевики тренировки или встречались с кураторами, сообщил политолог.Он подчеркнул, что Турция и Россия всегда торгуются по принципу: "я тебе – это, а ты мне – это" и наоборот. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - всегда большой торговец. "Он может потребовать и помидоры, и нефть", отметил журналист.Если к доказательствам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то позицию страны НАТО там не оставят без внимания. Это будет очень сильный шаг, в ходе которого Киев потеряет огромную часть своей поддержки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240327/1054144586.html

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новости, турция, россия, запад, пётр скоробогатый, эрдоган, нато, торговля, теракт, стамбул, терроризм