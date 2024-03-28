Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта - 28.03.2024 Украина.ру
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Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта
Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта - 28.03.2024 Украина.ру
Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта
Турция и Россия всегда торгуются по принципу: "я тебе – это, а ты мне – это" и наоборот. При всех вопросах к моральному облику такого сотрудничества, в целом Реджеп Эрдоган держит свое слово. Это хороший "торговец на восточном рынке". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-28T04:20
2024-03-28T04:20
новости
турция
россия
запад
пётр скоробогатый
эрдоган
нато
торговля
теракт
стамбул
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В деле о теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" очень многое будет зависеть от позиции Анкары. Известно, что именно в Турции базировались задержанные террористы. Там боевики тренировки или встречались с кураторами, сообщил политолог.Он подчеркнул, что Турция и Россия всегда торгуются по принципу: "я тебе – это, а ты мне – это" и наоборот. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - всегда большой торговец. "Он может потребовать и помидоры, и нефть", отметил журналист.Если к доказательствам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то позицию страны НАТО там не оставят без внимания. Это будет очень сильный шаг, в ходе которого Киев потеряет огромную часть своей поддержки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240327/1054144586.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, турция, россия, запад, пётр скоробогатый, эрдоган, нато, торговля, теракт, стамбул, терроризм
Новости, Турция, Россия, Запад, Пётр Скоробогатый, Эрдоган, НАТО, торговля, теракт, Стамбул, терроризм

Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта

04:20 28.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Турция и Россия всегда торгуются по принципу: "я тебе – это, а ты мне – это" и наоборот. При всех вопросах к моральному облику такого сотрудничества, в целом Реджеп Эрдоган держит свое слово. Это хороший "торговец на восточном рынке". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В деле о теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" очень многое будет зависеть от позиции Анкары. Известно, что именно в Турции базировались задержанные террористы. Там боевики тренировки или встречались с кураторами, сообщил политолог.
Он подчеркнул, что Турция и Россия всегда торгуются по принципу: "я тебе – это, а ты мне – это" и наоборот. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - всегда большой торговец. "Он может потребовать и помидоры, и нефть", отметил журналист.
"В результате возникает целый пул договоренностей, за который [президент России Владимир] Путин и ценит Эрдогана. При всех вопросах к моральному облику такой торговли, турецкий лидер в целом свое слово держит. Это хороший торговец на восточном рынке. Я думаю, стороны придут к выгодному соглашению", - подчеркнул Скоробогатый.
Если к доказательствам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то позицию страны НАТО там не оставят без внимания. Это будет очень сильный шаг, в ходе которого Киев потеряет огромную часть своей поддержки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Вчера, 14:49
Алексей Подберезкин: Россия под Часовым Яром оставила огромную воронку от планов Польши заменить ВСУРанее польские СМИ сообщили о скоропостижной кончине бригадного генерала Адама Марчака. Это произошло после новости об ударе российского ОТРК "Искандер" по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где для планирования военных операций находились старшие офицеры США и Польши
 
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