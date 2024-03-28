Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта
Турция и Россия всегда торгуются по принципу: "я тебе – это, а ты мне – это" и наоборот. При всех вопросах к моральному облику такого сотрудничества, в целом Реджеп Эрдоган держит свое слово. Это хороший "торговец на восточном рынке". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В деле о теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" очень многое будет зависеть от позиции Анкары. Известно, что именно в Турции базировались задержанные террористы. Там боевики тренировки или встречались с кураторами, сообщил политолог.
Он подчеркнул, что Турция и Россия всегда торгуются по принципу: "я тебе – это, а ты мне – это" и наоборот. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - всегда большой торговец. "Он может потребовать и помидоры, и нефть", отметил журналист.
"В результате возникает целый пул договоренностей, за который [президент России Владимир] Путин и ценит Эрдогана. При всех вопросах к моральному облику такой торговли, турецкий лидер в целом свое слово держит. Это хороший торговец на восточном рынке. Я думаю, стороны придут к выгодному соглашению", - подчеркнул Скоробогатый.
Если к доказательствам Москвы об ответственности Украины на Западе не прислушаются, то позицию страны НАТО там не оставят без внимания. Это будет очень сильный шаг, в ходе которого Киев потеряет огромную часть своей поддержки, заключил собеседник издания.
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