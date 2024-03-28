"Это точно доказано": политолог о том, что известно о террористах и на какой вопрос ищет ответ Москва
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Можно только анализировать, связаны ли боевики напрямую с киевским режимом или кто-то очень хочет сделать так, чтобы этот теракт в России ассоциировался с Украиной. Именно на этот вопрос и пытается ответить Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Российскому руководству понятно, что исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле" были представители радикального исламизма. Но ему (руководству РФ. - Ред.) пока непонятно (или оно не хочет говорить), кто конкретно стоял за этим терактом и кому мстить, рассказал политолог.
Центральное место во всем произошедшем – это то, что группа террористов из Подмосковья двигалась в сторону Украины. Это уже точно доказано следствием. Все остальное – пока всего лишь домыслы, добавил журналист.
"Мы можем только анализировать, связаны ли эти боевики напрямую с киевским режимом или кто-то очень хочет сделать так, чтобы этот теракт мы ассоциировали с Украиной. Именно на этот вопрос и пытается ответить Москва", - отметил Скоробогатый.
Руководство РФ сейчас находится в сложной ситуации. Общество ждет о него жестких решений, но оно специально берет паузу, чтобы схлынула "волна возмущения". Поскольку это может привести к незапланированным действиям в рамках той специальной операции, которую Россия проводит на Украине, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру