https://ukraina.ru/20240328/1054142723.html

"Это точно доказано": политолог о том, что известно о террористах и на какой вопрос ищет ответ Москва

"Это точно доказано": политолог о том, что известно о террористах и на какой вопрос ищет ответ Москва - 28.03.2024 Украина.ру

"Это точно доказано": политолог о том, что известно о террористах и на какой вопрос ищет ответ Москва

Можно только анализировать, связаны ли боевики напрямую с киевским режимом или кто-то очень хочет сделать так, чтобы этот теракт в России ассоциировался с Украиной. Именно на этот вопрос и пытается ответить Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-03-28T04:00

2024-03-28T04:00

2024-03-28T04:00

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крокус сити холл

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Российскому руководству понятно, что исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле" были представители радикального исламизма. Но ему (руководству РФ. - Ред.) пока непонятно (или оно не хочет говорить), кто конкретно стоял за этим терактом и кому мстить, рассказал политолог.Центральное место во всем произошедшем – это то, что группа террористов из Подмосковья двигалась в сторону Украины. Это уже точно доказано следствием. Все остальное – пока всего лишь домыслы, добавил журналист.Руководство РФ сейчас находится в сложной ситуации. Общество ждет о него жестких решений, но оно специально берет паузу, чтобы схлынула "волна возмущения". Поскольку это может привести к незапланированным действиям в рамках той специальной операции, которую Россия проводит на Украине, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, москва, пётр скоробогатый, теракт, крокус сити холл