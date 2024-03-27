Швейцария отказалась подписывать договор о запрещении ядерного оружия
В Швейцарии не намерены подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) из-за того, что на Украине продолжаются боевые действия, а страны, у которых состоит на вооружении ЯО, не присоединились к договорённости. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД страны
"В настоящее время нет необходимости менять свою позицию и (...) Швейцария не будет присоединяться к ДЗЯО. Федеральный совет убеждён, что присоединение не отвечает интересам Швейцарии в нынешнем международном контексте, характеризующемся возвращением на передний план вопросов политики безопасности в результате новой войны в Европе", – следует из документа.
Кроме того, в Швейцарии ставят под сомнение авторитет Договора о запрещении ядерного оружия, потому как многие страны отказались от подписания документа.
Напомним, сегодня договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них ратифицировали документ. Он официально вступил в силу 22 января 2021 года. Швейцария с начала спецоперации на Украине поддержала большинство антироссийских санкций, хотя страна не является членом НАТО.
19 марта, 18:16Об Украине забыть не дадим: ядерная ловушка США, в которую Путин точно не попадётся США решили сделать красивый жест ─ предложить России незамедлительно сесть за стол переговоров по ядерному оружию. На самом же деле это может быть лишь манёвр, цель которого ─ обвинить Москву в отказе от диалога, готовность к которому неоднократно выражал президент РФ Владимир Путин.