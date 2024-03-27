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Швейцария отказалась подписывать договор о запрещении ядерного оружия

Швейцария отказалась подписывать договор о запрещении ядерного оружия - 27.03.2024 Украина.ру

Швейцария отказалась подписывать договор о запрещении ядерного оружия

В Швейцарии не намерены подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) из-за того, что на Украине продолжаются боевые действия, а страны, у которых состоит на вооружении ЯО, не присоединились к договорённости. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД страны

2024-03-27T16:57

2024-03-27T16:57

2024-03-27T16:57

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Кроме того, в Швейцарии ставят под сомнение авторитет Договора о запрещении ядерного оружия, потому как многие страны отказались от подписания документа. Напомним, сегодня договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них ратифицировали документ. Он официально вступил в силу 22 января 2021 года. Швейцария с начала спецоперации на Украине поддержала большинство антироссийских санкций, хотя страна не является членом НАТО.

https://ukraina.ru/20240319/1053981862.html

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новости, швейцария, ядерное оружие, война, договор, украина, нато