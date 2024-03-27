В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру
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В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе"
В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру
В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе"
Коллективный Запад возложил "грязнейшую работу" на первых лиц Украины, которые сразу же после произошедшей в "Крокус Сити Холле" трагедии, обвинили Россию в совершении теракта. Об этом 27 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-03-27T16:41
2024-03-27T16:41
новости
мария захарова
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Она уточнила, что на Западе воздержались от обвинений в теракте в адрес России, только потому что это сделало бы их лидеров мировыми изгоями. Представитель российского министерства подчеркнула, что Украина политически и информационно долгое время поддерживалась Западом. Соответственно, союзники Киева и делегировали ему сделать эту грязнейшую работу. Спустя несколько часов после произошедшего 22 марта теракта в Подмосковье, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк цинично заявил, что теракт является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине". В ГУР также указали на то, что "это только начало".
https://ukraina.ru/20240327/1054145680.html
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новости, мария захарова, россия, украина, запад, сво, гур моу
Новости, Мария Захарова, Россия, Украина, Запад, СВО, ГУР МОУ

В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе"

16:41 27.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Коллективный Запад возложил "грязнейшую работу" на первых лиц Украины, которые сразу же после произошедшей в "Крокус Сити Холле" трагедии, обвинили Россию в совершении теракта. Об этом 27 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она уточнила, что на Западе воздержались от обвинений в теракте в адрес России, только потому что это сделало бы их лидеров мировыми изгоями.
"Обвинять Россию в этот раз...им было не с руки. Они поняли, что тогда станут настоящими мировыми изгоями. Поэтому за них это сделал киевский режим. Никому бы не пришло в голову, что в эти минуты, в эти дни кто-то может возложить ответственность на нашу страну. За то горе, которое её постигло. Но нашлись такие люди на Банковой", – сказала Захарова.
Представитель российского министерства подчеркнула, что Украина политически и информационно долгое время поддерживалась Западом. Соответственно, союзники Киева и делегировали ему сделать эту грязнейшую работу.
Спустя несколько часов после произошедшего 22 марта теракта в Подмосковье, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк цинично заявил, что теракт является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине". В ГУР также указали на то, что "это только начало".
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
15:27
Трагедия в "Крокусе". Был ли заказчик у Герострата?Удивляюсь. Уже вторую неделю на главных тв-каналах идет спор о том, кто был истинным заказчиком трагедии в "Крокусе". Американские кукловоды или коварные бриты?
 
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