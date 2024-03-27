https://ukraina.ru/20240327/1054148705.html

В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе"

В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру

В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе"

Коллективный Запад возложил "грязнейшую работу" на первых лиц Украины, которые сразу же после произошедшей в "Крокус Сити Холле" трагедии, обвинили Россию в совершении теракта. Об этом 27 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-03-27T16:41

2024-03-27T16:41

2024-03-27T16:41

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Она уточнила, что на Западе воздержались от обвинений в теракте в адрес России, только потому что это сделало бы их лидеров мировыми изгоями. Представитель российского министерства подчеркнула, что Украина политически и информационно долгое время поддерживалась Западом. Соответственно, союзники Киева и делегировали ему сделать эту грязнейшую работу. Спустя несколько часов после произошедшего 22 марта теракта в Подмосковье, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк цинично заявил, что теракт является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине". В ГУР также указали на то, что "это только начало".

https://ukraina.ru/20240327/1054145680.html

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новости, мария захарова, россия, украина, запад, сво, гур моу