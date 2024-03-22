В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало - 22.03.2024 Украина.ру
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В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало - 22.03.2024 Украина.ру
В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк цинично указал на то, что теракт, произошедший в Москве в "Крокус Сити Холле", является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине"
2024-03-22T23:16
2024-03-22T23:16
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По его словам, в украинском ГУР уже оценили произошедшее и пришли к выводу, что теракты будут продолжаться. Чуть позже в ведомстве сделали ещё более жёсткое заявление, не подкреплённое никакими доводами. Чудовищный теракт в Москве на Украине назвали "спланированной кремлевской спецоперацией". "Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина ещё большей эскалацией и расширением войны", - сказано в заявлении ГУР.Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. Его тушат до сих пор, в том числе, с применением авиации. В ФСБ сообщили, что не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали.
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новости, москва, украина, россия, владимир путин, фсб, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Москва, Украина, Россия, Владимир Путин, ФСБ, Главное управление разведки Украины (ГУР)

В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало

23:16 22.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк цинично указал на то, что теракт, произошедший в Москве в "Крокус Сити Холле", является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине"
По его словам, в украинском ГУР уже оценили произошедшее и пришли к выводу, что теракты будут продолжаться.

"По нашим оценкам, это лишь начало проявлений их так называемых "человеколюбивых скрепов " в середине самой России. Украина не причастна к этому теракту", – приводит его слова "РБК-Украина".

Чуть позже в ведомстве сделали ещё более жёсткое заявление, не подкреплённое никакими доводами. Чудовищный теракт в Москве на Украине назвали "спланированной кремлевской спецоперацией".

"Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина ещё большей эскалацией и расширением войны", - сказано в заявлении ГУР.

Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. Его тушат до сих пор, в том числе, с применением авиации. В ФСБ сообщили, что не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали.
Евгений Ющук интервью
23:02
Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить УкраинаПри всей трагичности ситуации в "Крокусе", интересна реакция в унисон в Москве, США и ООН.
 
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23:46Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов
23:35Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве
23:16В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
23:02Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина
22:58В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"
22:50Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина
22:50Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве
22:36Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40
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22:11СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
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