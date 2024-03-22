https://ukraina.ru/20240322/1054057789.html
В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало - 22.03.2024 Украина.ру
В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк цинично указал на то, что теракт, произошедший в Москве в "Крокус Сити Холле", является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине"
2024-03-22T23:16
2024-03-22T23:16
2024-03-22T23:16
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По его словам, в украинском ГУР уже оценили произошедшее и пришли к выводу, что теракты будут продолжаться. Чуть позже в ведомстве сделали ещё более жёсткое заявление, не подкреплённое никакими доводами. Чудовищный теракт в Москве на Украине назвали "спланированной кремлевской спецоперацией". "Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина ещё большей эскалацией и расширением войны", - сказано в заявлении ГУР.Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. Его тушат до сих пор, в том числе, с применением авиации. В ФСБ сообщили, что не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали.
https://ukraina.ru/20240322/1054056901.html
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новости, москва, украина, россия, владимир путин, фсб, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Москва, Украина, Россия, Владимир Путин, ФСБ, Главное управление разведки Украины (ГУР)
В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк цинично указал на то, что теракт, произошедший в Москве в "Крокус Сити Холле", является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине"
По его словам, в украинском ГУР уже оценили произошедшее и пришли к выводу, что теракты будут продолжаться.
"По нашим оценкам, это лишь начало проявлений их так называемых "человеколюбивых скрепов " в середине самой России. Украина не причастна к этому теракту", – приводит его слова "РБК-Украина".
Чуть позже в ведомстве сделали ещё более жёсткое заявление, не подкреплённое никакими доводами. Чудовищный теракт в Москве на Украине назвали "спланированной кремлевской спецоперацией".
"Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина ещё большей эскалацией и расширением войны", - сказано в заявлении ГУР.
Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. Его тушат до сих пор, в том числе, с применением авиации. В ФСБ сообщили, что не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали.