https://ukraina.ru/20240322/1054057789.html

В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало

В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало - 22.03.2024 Украина.ру

В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк цинично указал на то, что теракт, произошедший в Москве в "Крокус Сити Холле", является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине"

2024-03-22T23:16

2024-03-22T23:16

2024-03-22T23:16

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По его словам, в украинском ГУР уже оценили произошедшее и пришли к выводу, что теракты будут продолжаться. Чуть позже в ведомстве сделали ещё более жёсткое заявление, не подкреплённое никакими доводами. Чудовищный теракт в Москве на Украине назвали "спланированной кремлевской спецоперацией". "Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина ещё большей эскалацией и расширением войны", - сказано в заявлении ГУР.Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. Его тушат до сих пор, в том числе, с применением авиации. В ФСБ сообщили, что не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали.

https://ukraina.ru/20240322/1054056901.html

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новости, москва, украина, россия, владимир путин, фсб, главное управление разведки украины (гур)