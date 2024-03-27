https://ukraina.ru/20240327/1054144811.html

Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки Махно

Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки Махно - 27.03.2024 Украина.ру

Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки Махно

Ополченец первой волны и донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в беседе с изданием Украина.ру сказал, что инициатива на линии боевого соприкосновения по всей Новороссии от Днепра до Купянска окончательно и бесповоротно перешла к российской армии

2024-03-27T15:00

2024-03-27T15:00

2024-03-27T15:19

эксклюзив

сво

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авдеевка

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александр "варяг" матюшин

донецк

нестор махно

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По его словам, уже никто и ничто не может помешать ее продвижению, если она идет на том или ином участке фронта."На Запорожско-Ореховском направлении на северо-западе от Вербного/Вербового наши прорвали линию обороны и продвинулись на два километра. Никто не сомневается в том, что мы будем срезать Работинский выступ. Напомню, что во время прошлогоднего контрнаступа после пяти месяцев боёв ВСУ врезались в наши позиции и захватили Работино. В итоге получился так называемый Работинский выступ. Сейчас во время уже нашего контрнаступления мы фактически вошли в этот населенный пункт, а с флангов попытаемся срезать этот выступ.Еще одна новость с Запорожского фронта: наши передовые группы уже находятся в трёх километрах от легендарного Гуляй-Поля, столицы батьки Махно, – там сейчас идут позиционные бои. В этом районе сложный рельеф местности: высоты сменяются низинами. Трудно наступать. Гуляй-Поле стоит на возвышенности. Так что если бить в лоб, потеряем много бойцов и офицеров.Там сейчас воюет 22-я бригада специального назначения. Приписка у подразделения ростовская. Там в основном южнорусские ребята из Ростова-на-Дону и Воронежа, но есть и из ДНР, в основном бывшие "мотороловцы" и наши ветераны, воевавшие в Донбассе с 2014 по 2022 годы. В общем, крепкая бригада и все молодые. Бойцам не больше 30 лет, а офицерам в районе тридцати пяти.На Времевском выступе и на Угледарском фронте (с юга) сейчас тоже позиционные бои. Судьба Угледара сейчас решается на северо-востоке от этого города – в Новомихайловке", – рассказал Матюшин.В Георгиевке (Марьинское направление) идут городские бои. Сложность продвижения там заключается в том, что ВСУ нарыли сеть траншей, по которым идет снабжение и ротация украинцев."Вы знаете, что бойцы, воюющие там, мне говорили? На Южнодонецком фронте ударов по нам с помощью беспилотников больше, чем артиллерийских. У ВСУ реальный снарядный голод. Практически звуков от артиллерийских обстрелов не слышно – работают по нам в основном украинские дроны", – сообщил Матюшин.Под Авдеевкой идут активные бои, российские подразделения продвигаются на запад от города: населенный пункт Первомайское уже фактически в окружении, продолжается движение от Тоненького в сторону Уманского, со стороны Орловки русские бойцы пересекли речку Волчью, а также вошли в Семеновку – они уже на южных окраинах."Благодаря нашему продвижению на запад от Авдеевки количество обстрелов Донецка значительно снизилось. Сейчас в основном бьют по окраинам Петровского и Куйбышевского районов. Обстрелы первого связаны в основном с боями за Георгиевку, а по второму бьют из-за речки Волчьей. Периодически обстреливают южный пригород Донецка, Еленовку, из-за боев в Новомихайловке. Иногда бывает, что долетает от ВСУ аж до Докучаевска.Продолжаются бои за Бердычи. Там воюет украинская 47-я бригада, которая вооружена по стандартам НАТО. На днях у нее подбили очередной "Абрамс" – в него ударил наш дрон-камикадзе. Укропы смогли, правда, этот танк потом эвакуировать с поля боя, но зато наши затрофеили немецкую БМП "Мардер". Её отправят в Москву, там разберут до винтиков, чтоб изучить конструкцию, найти слабые места, что-то полезное добавить в свои технические разработки. Обычно если затрофеенная натовская техника старых образцов, то ее в Москву не везут, а распределяют по нашим подразделениям. Под Горловкой наши активизировались. Бьют по пригороду Горловки – Нью-Йорку. Шандарашат и ФАБами, и из РСЗО, и из обычной арты. Из радиоперехватов нам известно, что укропы готовятся к обороне Нью-Йорка, на который мы вот-вот пойдем. Это в свою очередь ослабит оборону Часова Яра, из-под которого ВСУ перебросят часть сил на помощь нью-йоркскому гарнизону", ─ подытожил свой фронтовой обзор "Варяг".

https://ukraina.ru/20240315/1053899590.html

https://ukraina.ru/20240327/1054134701.html

https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html

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работино

донецк

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

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