Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки Махно - 27.03.2024 Украина.ру
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Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки Махно
Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки Махно - 27.03.2024 Украина.ру
Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки Махно
Ополченец первой волны и донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в беседе с изданием Украина.ру сказал, что инициатива на линии боевого соприкосновения по всей Новороссии от Днепра до Купянска окончательно и бесповоротно перешла к российской армии
2024-03-27T15:00
2024-03-27T15:19
эксклюзив
сво
спецоперация
авдеевка
часов яр
работино
александр "варяг" матюшин
донецк
нестор махно
вооруженные силы украины
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По его словам, уже никто и ничто не может помешать ее продвижению, если она идет на том или ином участке фронта."На Запорожско-Ореховском направлении на северо-западе от Вербного/Вербового наши прорвали линию обороны и продвинулись на два километра. Никто не сомневается в том, что мы будем срезать Работинский выступ. Напомню, что во время прошлогоднего контрнаступа после пяти месяцев боёв ВСУ врезались в наши позиции и захватили Работино. В итоге получился так называемый Работинский выступ. Сейчас во время уже нашего контрнаступления мы фактически вошли в этот населенный пункт, а с флангов попытаемся срезать этот выступ.Еще одна новость с Запорожского фронта: наши передовые группы уже находятся в трёх километрах от легендарного Гуляй-Поля, столицы батьки Махно, – там сейчас идут позиционные бои. В этом районе сложный рельеф местности: высоты сменяются низинами. Трудно наступать. Гуляй-Поле стоит на возвышенности. Так что если бить в лоб, потеряем много бойцов и офицеров.Там сейчас воюет 22-я бригада специального назначения. Приписка у подразделения ростовская. Там в основном южнорусские ребята из Ростова-на-Дону и Воронежа, но есть и из ДНР, в основном бывшие "мотороловцы" и наши ветераны, воевавшие в Донбассе с 2014 по 2022 годы. В общем, крепкая бригада и все молодые. Бойцам не больше 30 лет, а офицерам в районе тридцати пяти.На Времевском выступе и на Угледарском фронте (с юга) сейчас тоже позиционные бои. Судьба Угледара сейчас решается на северо-востоке от этого города – в Новомихайловке", – рассказал Матюшин.В Георгиевке (Марьинское направление) идут городские бои. Сложность продвижения там заключается в том, что ВСУ нарыли сеть траншей, по которым идет снабжение и ротация украинцев."Вы знаете, что бойцы, воюющие там, мне говорили? На Южнодонецком фронте ударов по нам с помощью беспилотников больше, чем артиллерийских. У ВСУ реальный снарядный голод. Практически звуков от артиллерийских обстрелов не слышно – работают по нам в основном украинские дроны", – сообщил Матюшин.Под Авдеевкой идут активные бои, российские подразделения продвигаются на запад от города: населенный пункт Первомайское уже фактически в окружении, продолжается движение от Тоненького в сторону Уманского, со стороны Орловки русские бойцы пересекли речку Волчью, а также вошли в Семеновку – они уже на южных окраинах."Благодаря нашему продвижению на запад от Авдеевки количество обстрелов Донецка значительно снизилось. Сейчас в основном бьют по окраинам Петровского и Куйбышевского районов. Обстрелы первого связаны в основном с боями за Георгиевку, а по второму бьют из-за речки Волчьей. Периодически обстреливают южный пригород Донецка, Еленовку, из-за боев в Новомихайловке. Иногда бывает, что долетает от ВСУ аж до Докучаевска.Продолжаются бои за Бердычи. Там воюет украинская 47-я бригада, которая вооружена по стандартам НАТО. На днях у нее подбили очередной "Абрамс" – в него ударил наш дрон-камикадзе. Укропы смогли, правда, этот танк потом эвакуировать с поля боя, но зато наши затрофеили немецкую БМП "Мардер". Её отправят в Москву, там разберут до винтиков, чтоб изучить конструкцию, найти слабые места, что-то полезное добавить в свои технические разработки. Обычно если затрофеенная натовская техника старых образцов, то ее в Москву не везут, а распределяют по нашим подразделениям. Под Горловкой наши активизировались. Бьют по пригороду Горловки – Нью-Йорку. Шандарашат и ФАБами, и из РСЗО, и из обычной арты. Из радиоперехватов нам известно, что укропы готовятся к обороне Нью-Йорка, на который мы вот-вот пойдем. Это в свою очередь ослабит оборону Часова Яра, из-под которого ВСУ перебросят часть сил на помощь нью-йоркскому гарнизону", ─ подытожил свой фронтовой обзор "Варяг".
https://ukraina.ru/20240315/1053899590.html
https://ukraina.ru/20240327/1054134701.html
https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html
авдеевка
часов яр
работино
донецк
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, авдеевка, часов яр, работино, александр "варяг" матюшин, донецк, нестор махно, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Авдеевка, Часов Яр, Работино, Александр "Варяг" Матюшин, Донецк, Нестор Махно, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, Александр Чаленко

Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки Махно

15:00 27.03.2024 (обновлено: 15:19 27.03.2024)
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ополченец первой волны и донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в беседе с изданием Украина.ру сказал, что инициатива на линии боевого соприкосновения по всей Новороссии от Днепра до Купянска окончательно и бесповоротно перешла к российской армии
По его словам, уже никто и ничто не может помешать ее продвижению, если она идет на том или ином участке фронта.
"На Запорожско-Ореховском направлении на северо-западе от Вербного/Вербового наши прорвали линию обороны и продвинулись на два километра. Никто не сомневается в том, что мы будем срезать Работинский выступ.
Напомню, что во время прошлогоднего контрнаступа после пяти месяцев боёв ВСУ врезались в наши позиции и захватили Работино. В итоге получился так называемый Работинский выступ. Сейчас во время уже нашего контрнаступления мы фактически вошли в этот населенный пункт, а с флангов попытаемся срезать этот выступ.
Александр Матюшин интервью
15 марта, 15:19
К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как в Донецке началась Русская весна, закончившаяся провозглашением Донецкой Народной республики
Еще одна новость с Запорожского фронта: наши передовые группы уже находятся в трёх километрах от легендарного Гуляй-Поля, столицы батьки Махно, – там сейчас идут позиционные бои. В этом районе сложный рельеф местности: высоты сменяются низинами. Трудно наступать. Гуляй-Поле стоит на возвышенности. Так что если бить в лоб, потеряем много бойцов и офицеров.
Там сейчас воюет 22-я бригада специального назначения. Приписка у подразделения ростовская. Там в основном южнорусские ребята из Ростова-на-Дону и Воронежа, но есть и из ДНР, в основном бывшие "мотороловцы" и наши ветераны, воевавшие в Донбассе с 2014 по 2022 годы. В общем, крепкая бригада и все молодые. Бойцам не больше 30 лет, а офицерам в районе тридцати пяти.
На Времевском выступе и на Угледарском фронте (с юга) сейчас тоже позиционные бои. Судьба Угледара сейчас решается на северо-востоке от этого города – в Новомихайловке", – рассказал Матюшин.
В Георгиевке (Марьинское направление) идут городские бои. Сложность продвижения там заключается в том, что ВСУ нарыли сеть траншей, по которым идет снабжение и ротация украинцев.
"Вы знаете, что бойцы, воюющие там, мне говорили? На Южнодонецком фронте ударов по нам с помощью беспилотников больше, чем артиллерийских. У ВСУ реальный снарядный голод. Практически звуков от артиллерийских обстрелов не слышно – работают по нам в основном украинские дроны", – сообщил Матюшин.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
04:23
Боевые качели. На Донецком фронте командиры и бойцы с нетерпением ждут большого русского наступленияДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения в ДНР и о том, когда можно говорить, что тот или иной населенный пункт освобожден
Под Авдеевкой идут активные бои, российские подразделения продвигаются на запад от города: населенный пункт Первомайское уже фактически в окружении, продолжается движение от Тоненького в сторону Уманского, со стороны Орловки русские бойцы пересекли речку Волчью, а также вошли в Семеновку – они уже на южных окраинах.
"Благодаря нашему продвижению на запад от Авдеевки количество обстрелов Донецка значительно снизилось. Сейчас в основном бьют по окраинам Петровского и Куйбышевского районов. Обстрелы первого связаны в основном с боями за Георгиевку, а по второму бьют из-за речки Волчьей. Периодически обстреливают южный пригород Донецка, Еленовку, из-за боев в Новомихайловке. Иногда бывает, что долетает от ВСУ аж до Докучаевска.
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками- Пинчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 17:09
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - ПинчукВоенкоры Украина.ру Александр Чаленко и Игорь Гомольский пообщались на фронте с командиром батальона "БАРС-13", полковником, первым министром госбезопасности ДНР, Героем ДНР Андреем Пинчуком
Продолжаются бои за Бердычи. Там воюет украинская 47-я бригада, которая вооружена по стандартам НАТО. На днях у нее подбили очередной "Абрамс" – в него ударил наш дрон-камикадзе. Укропы смогли, правда, этот танк потом эвакуировать с поля боя, но зато наши затрофеили немецкую БМП "Мардер". Её отправят в Москву, там разберут до винтиков, чтоб изучить конструкцию, найти слабые места, что-то полезное добавить в свои технические разработки. Обычно если затрофеенная натовская техника старых образцов, то ее в Москву не везут, а распределяют по нашим подразделениям.
Под Горловкой наши активизировались. Бьют по пригороду Горловки – Нью-Йорку. Шандарашат и ФАБами, и из РСЗО, и из обычной арты. Из радиоперехватов нам известно, что укропы готовятся к обороне Нью-Йорка, на который мы вот-вот пойдем. Это в свою очередь ослабит оборону Часова Яра, из-под которого ВСУ перебросят часть сил на помощь нью-йоркскому гарнизону", ─ подытожил свой фронтовой обзор "Варяг".
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияАвдеевкаЧасов ЯрРаботиноАлександр "Варяг" МатюшинДонецкНестор МахноВооруженные силы УкраиныУкраина.руНАТОАлександр Чаленко
 
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