https://ukraina.ru/20240327/1054143174.html

Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в Таджикистане

Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в Таджикистане - 27.03.2024 Украина.ру

Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в Таджикистане

В российско-таджикских школах, которые финансирует РФ, детям рассказывают о "российской оккупации". На это обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в своём телеграм-канале

2024-03-27T14:02

2024-03-27T14:02

2024-03-27T14:02

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Противоречивая программа утверждена для преподавания в русскоязычных школах Таджикистана, обратил внимание историк. Такие школы работают за счёт российского бюджета, и предполагается, что выпускники будут лучше интегрированы в российское общество."Но гладко было на бумаге, потому что... в программе учебного курса по истории таджикского народа говорится о российской оккупации. Из программы учебного курса истории до 1917 г. мы узнаем, что сначала было нашествие царской России, потом оккупация, потом колониальный период и антиколониальная борьба", - написал Дюков.Российско-таджикская школа ведет образование по стандартам России. Однако разработку программы курса "История таджикского народа" отдали местным властям."Но предмет "История таджикского народа" отдали местным ("национальный компонент") - и сразу на уровне российского школьного образования получили "российскую оккупацию", - добавил историк.Дюков сыронизировал, что после изучения подобного курса нет никаких сомнений, что выпускники будут прекрасно интегрироваться в российское общество. "Отличный план, надежный, как швейцарские часы", - резюмировал он.Историк указал на отсутствие специализированных научных центров по истории стран бывшего Советского Союза, которые обратили внимание на то, что там происходит и не допустили изучения "российской оккупации".Также Дюков загрузил полную программу курса в свой телеграм-канал, на случай, если ее удалят с сайта школы.1 сентября 2022 года в Таджикистане открыли 5 школ с русским языком обучения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил президента РФ Владимира Путина за это. Школы открыли в городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.Замминистра просвещения РФ Денис Грибов заявил, что в 2022/23 учебном году в 22 образовательных организациях Республики Таджикистан трудились 75 учителей русского языка, географии, информатики, физики, химии, биологии, математики, а также начальных классов. При этом учителей истории в перечне не значится. Об этом сообщали в пресс-службе Минпросвещения РФ весной 2023 года.В апреле прошлого года в российско-таджикских школах обучались 4800 детей с первого по восьмой класс.После теракта в "Крокус Сити Холле", который устроили четверо вооруженных уроженцев Таджикистана вечером 22 марта, на миграционную проблему указал депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он отметил, что те, что рос в Советском Союзе, хорошо знали русский язык, воспитывались в одной культуре с русскими. Сейчас же в Россию приезжает другое поколение. "Им чужда наша культура, наши ценности. Вопросы надо задавать к нашей миграционной службе – почему это случилось? Кто это дело лоббировал? Почему эти паспорта раздавались направо и налево. Вот откуда исток", - добавил Гурулев.До трагедии в "Крокусе" вопрос влияния России в государствах бывшего СССР обсуждали на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. В частности, была представлена презентация рейтинга дружественности стран постсоветского пространства.

https://ukraina.ru/20240326/1054128727.html

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новости, россия, таджикистан, александр дюков, школа, образование