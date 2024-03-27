Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в Таджикистане - 27.03.2024 Украина.ру
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Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в Таджикистане
Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в Таджикистане - 27.03.2024 Украина.ру
Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в Таджикистане
В российско-таджикских школах, которые финансирует РФ, детям рассказывают о "российской оккупации". На это обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в своём телеграм-канале
2024-03-27T14:02
2024-03-27T14:02
новости
россия
таджикистан
александр дюков
школа
образование
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Противоречивая программа утверждена для преподавания в русскоязычных школах Таджикистана, обратил внимание историк. Такие школы работают за счёт российского бюджета, и предполагается, что выпускники будут лучше интегрированы в российское общество."Но гладко было на бумаге, потому что... в программе учебного курса по истории таджикского народа говорится о российской оккупации. Из программы учебного курса истории до 1917 г. мы узнаем, что сначала было нашествие царской России, потом оккупация, потом колониальный период и антиколониальная борьба", - написал Дюков.Российско-таджикская школа ведет образование по стандартам России. Однако разработку программы курса "История таджикского народа" отдали местным властям."Но предмет "История таджикского народа" отдали местным ("национальный компонент") - и сразу на уровне российского школьного образования получили "российскую оккупацию", - добавил историк.Дюков сыронизировал, что после изучения подобного курса нет никаких сомнений, что выпускники будут прекрасно интегрироваться в российское общество. "Отличный план, надежный, как швейцарские часы", - резюмировал он.Историк указал на отсутствие специализированных научных центров по истории стран бывшего Советского Союза, которые обратили внимание на то, что там происходит и не допустили изучения "российской оккупации".Также Дюков загрузил полную программу курса в свой телеграм-канал, на случай, если ее удалят с сайта школы.1 сентября 2022 года в Таджикистане открыли 5 школ с русским языком обучения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил президента РФ Владимира Путина за это. Школы открыли в городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.Замминистра просвещения РФ Денис Грибов заявил, что в 2022/23 учебном году в 22 образовательных организациях Республики Таджикистан трудились 75 учителей русского языка, географии, информатики, физики, химии, биологии, математики, а также начальных классов. При этом учителей истории в перечне не значится. Об этом сообщали в пресс-службе Минпросвещения РФ весной 2023 года.В апреле прошлого года в российско-таджикских школах обучались 4800 детей с первого по восьмой класс.После теракта в "Крокус Сити Холле", который устроили четверо вооруженных уроженцев Таджикистана вечером 22 марта, на миграционную проблему указал депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он отметил, что те, что рос в Советском Союзе, хорошо знали русский язык, воспитывались в одной культуре с русскими. Сейчас же в Россию приезжает другое поколение. "Им чужда наша культура, наши ценности. Вопросы надо задавать к нашей миграционной службе – почему это случилось? Кто это дело лоббировал? Почему эти паспорта раздавались направо и налево. Вот откуда исток", - добавил Гурулев.До трагедии в "Крокусе" вопрос влияния России в государствах бывшего СССР обсуждали на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. В частности, была представлена презентация рейтинга дружественности стран постсоветского пространства.
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новости, россия, таджикистан, александр дюков, школа, образование
Новости, Россия, Таджикистан, Александр Дюков, Школа, образование

Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в Таджикистане

14:02 27.03.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаПресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Александр Дюков
Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
В российско-таджикских школах, которые финансирует РФ, детям рассказывают о "российской оккупации". На это обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в своём телеграм-канале
Противоречивая программа утверждена для преподавания в русскоязычных школах Таджикистана, обратил внимание историк. Такие школы работают за счёт российского бюджета, и предполагается, что выпускники будут лучше интегрированы в российское общество.
"Но гладко было на бумаге, потому что... в программе учебного курса по истории таджикского народа говорится о российской оккупации. Из программы учебного курса истории до 1917 г. мы узнаем, что сначала было нашествие царской России, потом оккупация, потом колониальный период и антиколониальная борьба", - написал Дюков.
Российско-таджикская школа ведет образование по стандартам России. Однако разработку программы курса "История таджикского народа" отдали местным властям.
"Но предмет "История таджикского народа" отдали местным ("национальный компонент") - и сразу на уровне российского школьного образования получили "российскую оккупацию", - добавил историк.
Дюков сыронизировал, что после изучения подобного курса нет никаких сомнений, что выпускники будут прекрасно интегрироваться в российское общество. "Отличный план, надежный, как швейцарские часы", - резюмировал он.
Историк указал на отсутствие специализированных научных центров по истории стран бывшего Советского Союза, которые обратили внимание на то, что там происходит и не допустили изучения "российской оккупации".
Также Дюков загрузил полную программу курса в свой телеграм-канал, на случай, если ее удалят с сайта школы.
1 сентября 2022 года в Таджикистане открыли 5 школ с русским языком обучения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил президента РФ Владимира Путина за это. Школы открыли в городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.
Замминистра просвещения РФ Денис Грибов заявил, что в 2022/23 учебном году в 22 образовательных организациях Республики Таджикистан трудились 75 учителей русского языка, географии, информатики, физики, химии, биологии, математики, а также начальных классов. При этом учителей истории в перечне не значится. Об этом сообщали в пресс-службе Минпросвещения РФ весной 2023 года.
В апреле прошлого года в российско-таджикских школах обучались 4800 детей с первого по восьмой класс.
После теракта в "Крокус Сити Холле", который устроили четверо вооруженных уроженцев Таджикистана вечером 22 марта, на миграционную проблему указал депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
Он отметил, что те, что рос в Советском Союзе, хорошо знали русский язык, воспитывались в одной культуре с русскими. Сейчас же в Россию приезжает другое поколение. "Им чужда наша культура, наши ценности. Вопросы надо задавать к нашей миграционной службе – почему это случилось? Кто это дело лоббировал? Почему эти паспорта раздавались направо и налево. Вот откуда исток", - добавил Гурулев.
До трагедии в "Крокусе" вопрос влияния России в государствах бывшего СССР обсуждали на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. В частности, была представлена презентация рейтинга дружественности стран постсоветского пространства.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Вчера, 17:31
Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил ГурулевМиграционной вопрос – одна из основ произошедшего теракта, необходимо организовать проверку миграционной службы, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев
 
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Заголовок открываемого материала
14:02Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в Таджикистане
13:53Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответили
13:26Патриарх Кирилл перечислил, что россияне вправе требовать от мигрантов
13:05"Трагедия в "Крокусе": украинский почерк"
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