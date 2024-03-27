https://ukraina.ru/20240327/1054137086.html

Любопытное о новом секретаре СНБО, провалы ВСУ, Буданов* на мушке. Главное на Украине на утро 27 марта

Любопытное о новом секретаре СНБО, провалы ВСУ, Буданов* на мушке. Главное на Украине на утро 27 марта - 27.03.2024 Украина.ру

Любопытное о новом секретаре СНБО, провалы ВСУ, Буданов* на мушке. Главное на Украине на утро 27 марта

Украина.ру, 27.03.2024

2024-03-27T09:00

2024-03-27T09:00

2024-03-27T10:25

хроники

эксклюзив

спецоперация

кирилл буданов

владимир зеленский

снбо

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Рогов раскрыл "любопытную деталь" о новом секретаре СНБО Украины и объяснил, почему уволили Данилова. ВСУ пытаются атаковать российские территории, но терпят поражение. Генерал ФСБ предрек незавидную судьбу главе ГУР Украины.Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО), а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки.Зеленский не уточнил, на какое именно направление переводят экс-секретаря СНБО.Он добавил, что продолжится "обновление госсистемы на всех уровнях".Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал увольнение Данилова обычными кадровыми ротациями."Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду, потому что мы находимся на соответствующих этапах войны, и каждый этап нуждается в динамизации процессов", – объяснил Подоляк.Как писало украинское издание "Страна", замена секретаря СНБО является чисто технической, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы, в том числе и из-за своего острого конфликта с главой Офиса президента Андреем Ермаком в июне 2022 года.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан террористом и экстремистом в РФ) заверил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов считает, что причиной отставки Данилова стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя."Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью", – сказал Рогов.По его словам, должность секретаря СНБО в последние годы стала креслом говоруна и фактически ни на что не влияла."Но Данилов придумал санкционные списки и хорошо на них зарабатывал. Он долгое время зарабатывал за внесение в эти списки и исключение из них. Так что Данилов еще тот вымогатель и террорист", – подчеркнул Рогов.Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намерено исковеркав его фамилию и заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.Также Рогов указал, что в биографии нового секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Литвиненко есть "любопытная деталь", связанная с российскими спецслужбами."В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как "зраду" (предательство. – Ред.). Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда - ФСК) РФ", - сказал Рогов.По его словам, Литвиненко учился в России, перенимая славные традиции российских спецслужб, но затем присягнул на верность украинскому националистическому режиму.Атаки и провалы ВСУВ ночь на среду российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".Системы противовоздушной обороны сбили 18 снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Поздним вечером накануне украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке.Спустя два часа националисты снова попытались атаковать, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров по тому же городу."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - отметили в представительстве.Затем с 23.40 по 23.50 по городу было выпущено еще шесть снарядов того же калибра.Мэр города Иван Приходько информировал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по водоснабжающей инфраструктуре города."Перебит участок водовода", — написал он в телеграм-канале.По словам градоначальника, в результате обстрела оказалась повреждена одна из котельных в Центрально-Городском районе Горловки. Персонал не пострадал, уточнил Приходько.Кроме того, в результате обстрела ВСУ обесточен центр Горловки, а также фильтровальная станция № 2.При этом ночью в разных регионах Украины звучала воздушная тревога. Так, она была объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ писали о взрыве в Сумской области.Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получил повреждения.Согласно сообщению в его телеграм-канале, по подконтрольной Киеву части Запорожской области в ночь на среду было нанесено более 380 ударов, взрывы звучали в семи населенных пунктах региона. В результате "поступили сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры".О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что средства украинской противовоздушной обороны ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты."В ходе нештатного срабатывания системы украинской ПВО ракета западного зенитного комплекса, который располагался в северных кварталах населенного пункта, ударила по гражданскому объекту. На место инцидента вместе с аварийно-спасательными службами выехали представители СБУ, в задачи которых входило сокрытие "дружественного" огня", - сказал Марочко.В последние дни ВС РФ регулярно бьют по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область.В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ.Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.В свою очередь губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что Россия способна полностью уничтожить энергосистему Украины."У нас есть силы и средства, и средства эти — они в достатке, чтобы уничтожить всю инфраструктуру энергетическую. Я это говорю как военный летчик, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом, учитывая то, что я являюсь пилотом стратегической ракетоносной авиации", — рассказал Балицкий.В марте этого года по объектам украинской энергетической системы было нанесено множество ударов, в том числе ракетной атаке подвергся ДнепроГЭС. Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, на восстановление энергетической отрасли Киеву понадобится от двух до 2,5 лет.Незавидная судьба главы ГУРГлава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* остается законной целью для России, заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов."Если он попадет в оптический прицел, то ему придет конец. Специально посылать кого-то на Украину из-за этого не будут, чтобы не рисковать жизнями солдат и офицеров", — сказал Михайлов.По его словам, "под Богом ходит" и российская оппозиция на Украине.Ранее директор ФСБ Александр Бортников ответил на вопрос, почему глава украинской разведки и его коллеги все еще живы.По заверению руководителя спецслужбы, "все впереди".Он также призвал признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией.В 2014 году ЦРУ создало вдоль российско-украинской границы сеть шпионских баз с 12 секретными объектами. Об этом в феврале узнала газета The New York Times. В результате Киев стал для США центром сбора разведывательной информации. В частности, на этих базах готовили элитный украинский спецназ под названием "Отряд 2245", он захватывал российские дроны и средства связи, чтобы специалисты ЦРУ могли провести их реверс-инжиниринг и взломать системы шифрования Москвы. Одним из выпускников стал нынешний глава ГУР Украины Буданов.Также выяснилось, что Буданов во время нахождения в "Отряде 2245" участвовал в высадке в Крыму, но столкнулся с подразделением российского спецназа и был вынужден отступить. Также нынешний глава ГУР Украины был отправлен для лечения в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в США после ранения в ходе действий в Донбассе.Представитель ГУР Андрей Юсов рассказывал, что на Буданова было совершено более десяти попыток покушения. При этом Буданов остался в окружении Зеленского единственным генералом, к которому у президента нет претензий. Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что именно глава ГУР отвечает за попытки совершения терактов на территории России, а украинский лидер желает придерживаться такой тактики.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, кирилл буданов, владимир зеленский, снбо, пво, удары, атака, провал, алексей марочко