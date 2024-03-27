Боевые качели. На донецком фронте командиры и бойцы с нетерпением ждут большого русского наступления - 27.03.2024 Украина.ру
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Боевые качели. На донецком фронте командиры и бойцы с нетерпением ждут большого русского наступления
Боевые качели. На донецком фронте командиры и бойцы с нетерпением ждут большого русского наступления - 27.03.2024 Украина.ру
Боевые качели. На донецком фронте командиры и бойцы с нетерпением ждут большого русского наступления
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения в ДНР и о том, когда можно говорить, что тот или иной населенный пункт освобожден
2024-03-27T04:23
2024-03-27T04:23
эксклюзив
сво
спецоперация
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На донецком и бахмутском фронтах при поддержке авиации, и имея подавляющее артиллерийское превосходство, продолжается российское продвижение вперед."В Георгиевке, которая находится между освобожденной Марьинкой, и Курахово, до сих пор оккупированное укропами, еще идут бои. Как только ее возьмем, дальше – Максимильяновка, а затем и само Курахово. Его брать будет очень трудно – там и естественные преграды – большое Кураховское водохранилище, и речка Волчья, а также многочисленные заводы, и ТЭС, и ГРЭС. Видимо, все это уже ВСУ превращено в укрепы. Сражения там точно будут кровопролитные.На Угледарском направлении сражения идут в районе населенного пункта Победа, который уже под нами. Мы там выбиваем ВСУ из окрестных лесопосадок, расчищаем плацдарм для последующего наступления на Константиновку. Только не путать ее с северной Константиновкой, городом, бои за который начнутся сразу же после того, как мы овладеем Часов Яром. А мы уже в километре от него.Тактика у сражающихся там наших подразделений правильная. Как мне сказал недавно замкомандира БАРСа-13 с позывным "Евген", который воюет в этих местах: главное не ввязываться в ненужные бои за села, находящиеся в низинах, а брать сначала окрестные высоты, а потом уже населенные пункты. Бойцов командиры сейчас берегут.Под Горловкой позиционные бои. Укропы ежедневно кошмарят город, обстреливая его 155-мм снарядами, и сбрасывая с тяжелых БПЛА взрывные устройства", - сообщила нам Бобкова.Сейчас в войсках командиры и бойцы обсуждают, какой будет линия обороны, украинский аналог "линии Суровикина"."Присутствовала при разговоре по этому поводу в одном из подразделений, куда привезла гуманитарку, ребята обсуждали вычитанную ими информацию, что одна украинская частная фирма, которая еще в декабре выиграла тендер на строительство одного из участков оборонительной линии, так до сих пор и не приступила к его строительству. Причина: хозяева боятся отправлять в район боевых действий свою технику: экскаваторы, бульдозеры, краны, грузовые машины. Считают, что велика вероятность того, что наши ее уничтожат.Но, слава Богу, никого подобная информация не расхолаживает. Все знают, что оборонительную линию рано или поздно возведут.Все на передовой знают, что скоро будет наше большое наступление. Спорят только, где может начаться и когда. Кто-то полагает, что в конце весны, кто-то – во второй половине лета. На фронте чувствуется, что перелом в войне уже наступил: укропы уже не так активны, сил на новое наступление у них нет. Их только хватает, чтобы огрызаться контратаками", - рассказала нашему изданию донецкий волонтер.Бобкова объяснила Украина.ру, почему часто в новостных сообщениях с фронта приходит противоречивая информация: одни издания и тг-каналы пишут, что такой-то населенный пункт в ДНР за нами, другие – что за украинцами:"Бои за тот или иной городок или село – это, как правило, качели. Сначала мы берем населенный пункт или только часть, потом укропы у нас все это отбивают, потом мы их снова выбиваем...Или бывает так: наши зашли в населенный пункт, проводя разведку боем, завязалась перестрелка – а некоторые уже спешат сообщить, что он уже за нами. Потом оказывается, что украинцы его "отбили", а, на самом деле, его никто и не собирался брать.Иногда бывает так, что наши взяли несколько улиц в селе, но б/к закончился – они отступили. В другой раз укропы начинают контратаковать. Если контратака сильная, то наши отходят, а по укропам начинает долбить наша артиллерия.Снова наши заходят, снова хохлы контратакуют. В общем, качели. Окончательно населенный пункт переходит под наш контроль не просто тогда, когда над ним водружен российский флаг, а только тогда, когда ВСУ отказывается от намерения его захватить обратно".
https://ukraina.ru/20240325/1054092874.html
https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html
https://ukraina.ru/20240315/1053899590.html
Украина.ру
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2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация
Эксклюзив, СВО, Спецоперация

Боевые качели. На донецком фронте командиры и бойцы с нетерпением ждут большого русского наступления

04:23 27.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения в ДНР и о том, когда можно говорить, что тот или иной населенный пункт освобожден
На донецком и бахмутском фронтах при поддержке авиации, и имея подавляющее артиллерийское превосходство, продолжается российское продвижение вперед.
"В Георгиевке, которая находится между освобожденной Марьинкой, и Курахово, до сих пор оккупированное укропами, еще идут бои. Как только ее возьмем, дальше – Максимильяновка, а затем и само Курахово. Его брать будет очень трудно – там и естественные преграды – большое Кураховское водохранилище, и речка Волчья, а также многочисленные заводы, и ТЭС, и ГРЭС. Видимо, все это уже ВСУ превращено в укрепы. Сражения там точно будут кровопролитные.
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 14:49
Донецкий фронт. Часов Яр и Красногоровку возьмут с помощью ФАБовО ситуации – успехах и проблемах российской армии – на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказал ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
На Угледарском направлении сражения идут в районе населенного пункта Победа, который уже под нами. Мы там выбиваем ВСУ из окрестных лесопосадок, расчищаем плацдарм для последующего наступления на Константиновку. Только не путать ее с северной Константиновкой, городом, бои за который начнутся сразу же после того, как мы овладеем Часов Яром. А мы уже в километре от него.
Тактика у сражающихся там наших подразделений правильная. Как мне сказал недавно замкомандира БАРСа-13 с позывным "Евген", который воюет в этих местах: главное не ввязываться в ненужные бои за села, находящиеся в низинах, а брать сначала окрестные высоты, а потом уже населенные пункты. Бойцов командиры сейчас берегут.
Под Горловкой позиционные бои. Укропы ежедневно кошмарят город, обстреливая его 155-мм снарядами, и сбрасывая с тяжелых БПЛА взрывные устройства", - сообщила нам Бобкова.
Сейчас в войсках командиры и бойцы обсуждают, какой будет линия обороны, украинский аналог "линии Суровикина".
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками- Пинчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 17:09
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - ПинчукВоенкоры Украина.ру Александр Чаленко и Игорь Гомольский пообщались на фронте с командиром батальона "БАРС-13", полковником, первым министром госбезопасности ДНР, Героем ДНР Андреем Пинчуком
"Присутствовала при разговоре по этому поводу в одном из подразделений, куда привезла гуманитарку, ребята обсуждали вычитанную ими информацию, что одна украинская частная фирма, которая еще в декабре выиграла тендер на строительство одного из участков оборонительной линии, так до сих пор и не приступила к его строительству. Причина: хозяева боятся отправлять в район боевых действий свою технику: экскаваторы, бульдозеры, краны, грузовые машины. Считают, что велика вероятность того, что наши ее уничтожат.
Но, слава Богу, никого подобная информация не расхолаживает. Все знают, что оборонительную линию рано или поздно возведут.
Все на передовой знают, что скоро будет наше большое наступление. Спорят только, где может начаться и когда. Кто-то полагает, что в конце весны, кто-то – во второй половине лета. На фронте чувствуется, что перелом в войне уже наступил: укропы уже не так активны, сил на новое наступление у них нет. Их только хватает, чтобы огрызаться контратаками", - рассказала нашему изданию донецкий волонтер.
Бобкова объяснила Украина.ру, почему часто в новостных сообщениях с фронта приходит противоречивая информация: одни издания и тг-каналы пишут, что такой-то населенный пункт в ДНР за нами, другие – что за украинцами:
Александр Матюшин интервью
15 марта, 15:19
К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как в Донецке началась Русская весна, закончившаяся провозглашением Донецкой Народной республики
"Бои за тот или иной городок или село – это, как правило, качели. Сначала мы берем населенный пункт или только часть, потом укропы у нас все это отбивают, потом мы их снова выбиваем...
Или бывает так: наши зашли в населенный пункт, проводя разведку боем, завязалась перестрелка – а некоторые уже спешат сообщить, что он уже за нами. Потом оказывается, что украинцы его "отбили", а, на самом деле, его никто и не собирался брать.
Иногда бывает так, что наши взяли несколько улиц в селе, но б/к закончился – они отступили. В другой раз укропы начинают контратаковать. Если контратака сильная, то наши отходят, а по укропам начинает долбить наша артиллерия.
Снова наши заходят, снова хохлы контратакуют. В общем, качели. Окончательно населенный пункт переходит под наш контроль не просто тогда, когда над ним водружен российский флаг, а только тогда, когда ВСУ отказывается от намерения его захватить обратно".
 
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