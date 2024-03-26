https://ukraina.ru/20240326/1054118736.html

Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции

Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции - 26.03.2024 Украина.ру

Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции

Президент России Владимир Путин 26 марта попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из Министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных мер

2024-03-26T14:49

2024-03-26T14:49

2024-03-26T14:49

владимир путин

новости

россия

генпрокуратура

мвд

преступления

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"В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД и других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору за соблюдением законности в миграционной сфере", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры.Глава государства подчеркнул, что миграционная сфера беспокоит миллионы людей, ситуация должна быть под контролем.

https://ukraina.ru/20240325/1054107405.html

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владимир путин, новости, россия, генпрокуратура, мвд, преступления