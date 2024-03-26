Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции - 26.03.2024 Украина.ру
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Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции
Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции - 26.03.2024 Украина.ру
Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции
Президент России Владимир Путин 26 марта попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из Министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных мер
2024-03-26T14:49
2024-03-26T14:49
владимир путин
новости
россия
генпрокуратура
мвд
преступления
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"В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД и других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору за соблюдением законности в миграционной сфере", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры.Глава государства подчеркнул, что миграционная сфера беспокоит миллионы людей, ситуация должна быть под контролем.
https://ukraina.ru/20240325/1054107405.html
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владимир путин, новости, россия, генпрокуратура, мвд, преступления
Владимир Путин, Новости, Россия, генпрокуратура, МВД, преступления

Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции

14:49 26.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин 26 марта попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из Министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных мер
"В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД и других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору за соблюдением законности в миграционной сфере", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Глава государства подчеркнул, что миграционная сфера беспокоит миллионы людей, ситуация должна быть под контролем.
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