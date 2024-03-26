Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин 26 марта попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из Министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных мер
"В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД и других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору за соблюдением законности в миграционной сфере", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Глава государства подчеркнул, что миграционная сфера беспокоит миллионы людей, ситуация должна быть под контролем.
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