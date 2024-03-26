ВСУ обстреляли пожарную часть в белгородском селе, есть пострадавшие

На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстрелами В городе уже вторую неделю периодически звучит сирена ракетной опасности, которая дублируется по всем соцсетям. Телевизионные программы прерываются сообщениями о том, как жителям необходимо спуститься в подвалы, укрытия, не подходить близко к окнам или по-возможности находиться в местах с несущими стенами