ВСУ обстреляли пожарную часть в белгородском селе, есть пострадавшие - 26.03.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли пожарную часть в белгородском селе, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли пожарную часть в белгородском селе, есть пострадавшие - 26.03.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли пожарную часть в белгородском селе, есть пострадавшие
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пожарную часть из реактивной системы залпового огня в Белгородской области, сообщил 26 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2024-03-26T10:20
2024-03-26T10:20
новости
белгородская область
россия
вячеслав гладков
мчс
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
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Гладков сообщил, что под украинский обстрел попало село Головчино Грайворонского городского округа.Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. ⠀ Также от обстрела пострадали 4 частных жилых домовладения, в одном из которых в результате обстрела произошло попадание снаряда в кровлю с последующим возгоранием.В здании пожарной части пробита кровля и, предварительно, повреждены 6 автомобилей, один из которых сгорел, отметил губернатор Белгородской области.
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новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс, вооруженные силы украины, всу, обстрелы
Новости, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы

ВСУ обстреляли пожарную часть в белгородском селе, есть пострадавшие

10:20 26.03.2024
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пожарную часть из реактивной системы залпового огня в Белгородской области, сообщил 26 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Гладков сообщил, что под украинский обстрел попало село Головчино Грайворонского городского округа.
"По информации от медицины катастроф, пострадали три человека. Двое пожарных МЧС России – один с осколочными ранениями головы и нижних конечностей [...] второй с осколочными ранениями нижних конечностей [...], и женщина с осколочным ранением", - написал Гладков.
Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. ⠀
Также от обстрела пострадали 4 частных жилых домовладения, в одном из которых в результате обстрела произошло попадание снаряда в кровлю с последующим возгоранием.
В здании пожарной части пробита кровля и, предварительно, повреждены 6 автомобилей, один из которых сгорел, отметил губернатор Белгородской области.
© 112 телеграм-канал
© 112 телеграм-канал
24 марта, 11:45
На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстреламиВ городе уже вторую неделю периодически звучит сирена ракетной опасности, которая дублируется по всем соцсетям. Телевизионные программы прерываются сообщениями о том, как жителям необходимо спуститься в подвалы, укрытия, не подходить близко к окнам или по-возможности находиться в местах с несущими стенами
 
НовостиБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковМЧСВооруженные силы УкраиныВСУобстрелы
 
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