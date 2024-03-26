ВСУ обстреляли пожарную часть в белгородском селе, есть пострадавшие
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пожарную часть из реактивной системы залпового огня в Белгородской области, сообщил 26 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Гладков сообщил, что под украинский обстрел попало село Головчино Грайворонского городского округа.
"По информации от медицины катастроф, пострадали три человека. Двое пожарных МЧС России – один с осколочными ранениями головы и нижних конечностей [...] второй с осколочными ранениями нижних конечностей [...], и женщина с осколочным ранением", - написал Гладков.
Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. ⠀
Также от обстрела пострадали 4 частных жилых домовладения, в одном из которых в результате обстрела произошло попадание снаряда в кровлю с последующим возгоранием.
В здании пожарной части пробита кровля и, предварительно, повреждены 6 автомобилей, один из которых сгорел, отметил губернатор Белгородской области.
© 112 телеграм-канал
© 112 телеграм-канал
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