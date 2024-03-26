https://ukraina.ru/20240326/1054111598.html

Страх тотальной мобилизации, причастность СБУ к громким убийствам. Главное на Украине на утро 26 марта

Страх тотальной мобилизации, причастность СБУ к громким убийствам. Главное на Украине на утро 26 марта - 26.03.2024 Украина.ру

Страх тотальной мобилизации, причастность СБУ к громким убийствам. Главное на Украине на утро 26 марта

Украина.ру, 26.03.2024

2024-03-26T09:00

2024-03-26T09:00

2024-03-26T10:31

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Украинцы боятся выходить на улицу из-за тотальной мобилизации. ВСУ пытаются атаковать российские территории, но терпят неудачи. Глава СБУ Украины намекнул на причастность ведомства к резонансным убийствам в России.Взятый в плен на Артемовском участке фронта военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Панчишин признал, что во Львовской области на западе страны мужчины опасаются выходить на улицу из-за тотальной мобилизации."Меня взяли на улице, привезли в военкомат, и там уже все началось. Сказали идти проходить медкомиссию и подписывать контракт, чтобы идти служить", – рассказал Панчишин.Он пояснил, что проживал во Львовской области и ранее не был призван в украинскую армию, так как болен гепатитом С, однако в последний раз медкомиссия сочла его здоровым и годным к военной службе.По его словам, многие из его знакомых, которые были мобилизованы в ряды ВСУ с территории Львовской области, уже вернулись с фронта инвалидами и теперь не пригодны к военной службе."Есть такие, что без рук, без ног", – рассказал Панчишин.По его словам, на западе Украины люди уже устали от войны и не хотят воевать с Россией."Сейчас люди хотят, чтобы уже война побыстрее закончилась, потому что уже все устали жить войной, и чтоб люди могли спокойно жить в своих домах и спокойно ходить на работу. Тот, кто радикально настроен, – мало таких людей. Просто все хотят мира", – пояснил пленный.Ранее украинское издание "Главком" сообщало, что Сыховский районный суд Львова приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации в ВСУ, мужчина объяснил свои мотивы нежеланием воевать с россиянами.Осенью прошлого года издание Ukrainian Military Pages указывало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по спорным статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в текущей редакции законопроекта внесена норма, согласно которой после получения военно-учетной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет."Там есть норма, которая реально разрешит мобилизовать людей с 18 лет. Но это проблема, потому что там прописано таким образом, что если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность, станет на учет и это приведет к тому, что ЦК (военкоматы) смогут его мобилизовать", – заявил Разумков.Он подчеркнул, если текущая редакция законопроекта будет принята без изменений, то так и будет.В свою очередь, как отмечает украинское издание "Страна", данная норма позволит "базовую военную подготовку" превратить в обычную учебку перед отправкой на фронт."Если срочную службу заменят базовой военной подготовкой на 5 месяцев (в военное время на 3 месяца), то сразу после ее прохождения уже можно призывать в армию. Причем повестку можно выписывать сразу в день окончания подготовки", – говорится в телеграм-канале издания.Удержится ли эта норма в итоговом варианте законопроекта, как отмечает издание, остается ключевым вопросом. Если депутаты все же проголосуют за нее, она коснется "очень многих молодых людей", вполне вероятно, желающих покинуть страну до 18 лет возрастет.Священник Олег, служивший в колонии для украинских военнопленных, указал, что большинство пленных военных ВСУ (около 80 процентов) жалеют, что пошли воевать."Они прямо говорят, что если бы знали, что здесь такое отношение будет, а не как нам рассказывают украинские СМИ и специальные командиры, которые отвечают за идеологическую часть, то все было бы совсем по-другому – еще бы многие сдались", – рассказал отец Олег после общения с украинскими военнопленными в одной из колоний.Священнослужитель отметил, что многие украинские военные, даже будучи идейными, меняют свое отношение после пребывания в российском плену, видя хорошее отношение к себе."Идейные уже понимают, за счет чего все это происходит и для чего, – что пускают как на мясо. Многие идейные изменились после того, как их взяли в плен, и после того, как к ним наши ребята относятся. Мы же к ним относимся, как к братьям. Понимаем, что это заблудший брат, его надо просто наставить, помочь ему встать на истинный путь. Идейные многие, кстати, вот от них ждешь нападок на тебя и всего остального, но у них в голове каша", – объяснил священник.Батюшка также поделился личным наблюдением, что брошенных на поле боя украинцев спасают именно русские военные и даже помогают воссоединиться с родными."Я заметил, что украинцев наши спасают, берут их в плен, раненых выносят очень много. Очень много тех, кого бросили на поле битвы, и "двухсотных", и "трехсотых" (убитых и раненых. – Ред.) у них... Один украинец, который попал к нам в плен, но изменил свою точку зрения, и чтобы спасти брата, который в ВСУ служит, даже с мамой связывался, с братом с этим разговаривал, а тот прислушался и сдался в плен. А вот другая ситуация была с братьями из Кривого Рога, тот не принял его точку зрения, и его через некоторое время "двухсотым" прислали", – сказал отец Олег.Провалы ВСУМинувшей ночью киевский режим пытался совершить атаку по объектам на территории России. Однако дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 снарядов "Вампир" над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России.Позже системы ПВО уничтожили над тем же регионом два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град".В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога, в том числе в Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Украинские СМИ информировали о пяти взрывах в Харькове, также взрыв раздался в Днепропетровске.Кроме того, сообщалось о взрывах в Одессе и Полтавской области. Позже власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе.Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов указал, что российские военные поразили ракетным ударом место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск в Одессе.Кроме того, по его словам, в результате ракетного удара в Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией.Кроме прочего, группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, уничтожила до 120 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также уничтожены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" и 320-миллиметровый миномет противника, средствами ПВО сбиты четыре беспилотника и реактивный снаряд РСЗО HIMARS."Потери противника составили до 120 военнослужащих. Уничтожены шесть танков, боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и семь автомобилей", – перечислил Савчук.Возможная причастность СБУ к громким убийствамГлава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире телемарафона намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей, например военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, но не стал официально подтверждать этого.По его словам, в начиненном взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит военкор Татарский, содержалось "400 граммов термобара", генпрокурора ЛНР Сергея Горенко убили с помощью "800 граммов пластида", а бывшего нардепа Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9х19 миллиметров.Как утверждает глава СБУ, покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины.Накануне Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. В своем телеграм-канале он назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море.В феврале украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что за убийствами Кивы, Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.Тело Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".Машину Прилепина 6 мая 2023 года взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник – военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин – погиб. Полицейские по горячим следам задержали гражданина России и Украины Александра Пермякова.Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв – военкор Татарский и политолог Дарья Дугина.Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.

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