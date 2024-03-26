Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации - 26.03.2024 Украина.ру
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Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации
Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации - 26.03.2024 Украина.ру
Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации
В понедельник 25 марта в закарпатском Мукачеве жители вышли на протест против мобилизации и террора украинских ТЦК (военкоматов), которые регулярно похищают и избивают людей. В Мукачеве протестующие фактически перекрыли дороги
2024-03-26T08:35
2024-03-26T11:17
украина
мукачево
полтава
михаил чаплыга
вооруженные силы украины
politico
эксклюзив
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Они постоянно переходили по пешеходному переходу, что позволяет блокировать транспорт, но не является нарушением правил движения. Однако полицейские сразу же ринулись разгонять митингующих, демонстрируя уровень "демократичности" Украины.На протест организаторы с прошлой недели призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать, — женщин и мужчин старше 60 лет. "Такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц, – это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека", – пишут организаторы протеста. Полиция обещает привлечь организаторов к ответственности.Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что реакция на протест в Мукачеве говорит о полной некомпетентности украинских властей. "Закарпатье сегодня привлекают внимание к проблемам с насильственной мобилизацией. Посмотрел и иные видео с попытками задержания пешеходов. Сообщаю: это роспись в полной некомпетентности… абсолютной. Нельзя выдергивать и пытаться задерживать за это, а толкать и грудью выбивать телефоны – то за гранью", – пишет Чаплыга.В тот же день в Полтаве группа женщин не побоялась вступить в драку с военкомами, буквально силой отбив военнообязанного. Ранее в селе Космач в Ивано-Франковской области женщины протестовали из-за того, что местных мужчин забирают на войну, блокируя дороги для военкомов. В Черновцах женщины и журналисты заблокировали проезд микроавтобусу с сотрудниками ТЦК и новобранцами, которых могут отправить на передовую. На видео из Черновцов слышно, как жители называют сотрудников ТЦК "геноцидниками".В некоторых случаях, как свидетельствует недавнее видео из Житомира, физически крепкие мужчины в состоянии и сами отбиться от ловцов душ. Telegram-канал "На самом деле в Харькове" пишет 25 марта об убийстве украинского военкома в городе. "Нельзя исключать, что мотивом стала именно "профессиональная" деятельность убитого. А судя по реакции жителей Харькова на данную новость - жалеть военкомов никто не будет", - сообщает telegram-канал.Накануне также украинские СМИ сообщали, что на Волыни 50-летний мужчина напал в подъезде на сотрудника ТЦК и нанёс ему ножевые ранения."Как видим, противоправные действия военкомов уже спровоцировали глубокий раскол и отторжение ТЦКшников в обществе, которое все более организованно сопротивляется силовой мобилизации, приобрётшей устойчивые черты "каннибализации" населения", - комментирует протесты против мобилизации в Закарпатье украинский telegram-канал "MediaKiller".Нежелание большей части украинцев идти в ВСУ связано не только с ростом кладбищ. Несмотря на массированную националистическую пропаганду, люди зачастую не видят угрозы для себя лично в случае поражения ВСУ, если они не являются активистами радикальных националистических групп. Это не значит, что они являются пророссийскими, как пытаются утверждать украинские силовые структуры и официальные СМИ. Скорее, это говорит о том, что в данном случае они украинскую власть воспринимают, как чуждую, которая пытается отобрать у них жизнь, не предлагая ничего взамен.В интервью американскому изданию Politico украинец по имени Артем заявляет, что не желает идти в ВСУ, хочет жить своей жизнью, а мобилизацию называет билетом в один конец. Уклоняться от призыва ему советует и его мать. "Моя мать - медсестра, она видит раненых и твердо говорит мне держаться подальше от этого", - рассказывает Артем.Чтобы держаться подальше, такие, как Артем стараются избегать украинских военнослужащих. На украинском телеканале "Суспильне" военнослужащий из Черновцов недавно рассказывал, что когда он выходит в форме на улицу, люди его боятся, всячески сторонятся, опускают глаза, стараются никак не контактировать с ним. Он также заявил, что это происходит не только с ним, а и с другими военными. Такое поведение характерно для мирных жителей, находящихся под оккупацией. Достаточно посмотреть видео из Ирака в период американской оккупации.Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк 24 марта посетовал, что общество ему попалось не такое, как ему хотелось бы. Он жалуется, что сотрудников ТЦК на Украине травят и относятся к ним, как к врагам. "Отдельная тема — отношение к военнослужащим ТЦК. Как дошло до того, что к людям, которые прошли ад, потеряли здоровье на войне, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?", - жалуется украинский командующий.Для таких как Павлюк украинское общество "не то", а для большинства гражданских и насильно мобилизованных военнослужащих он – враг народа, "геноцидник" и "людолов". Такой углубляющийся раскол между командованием, военкомами и обществом говорит о том, что сама украинская власть становится оккупационной.
https://ukraina.ru/20240325/1054103028.html
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украина, мукачево, полтава, михаил чаплыга, вооруженные силы украины, politico, эксклюзив
Украина, Мукачево, Полтава, Михаил Чаплыга, Вооруженные силы Украины, Politico, Эксклюзив

Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации

08:35 26.03.2024 (обновлено: 11:17 26.03.2024)
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В понедельник 25 марта в закарпатском Мукачеве жители вышли на протест против мобилизации и террора украинских ТЦК (военкоматов), которые регулярно похищают и избивают людей. В Мукачеве протестующие фактически перекрыли дороги
Они постоянно переходили по пешеходному переходу, что позволяет блокировать транспорт, но не является нарушением правил движения. Однако полицейские сразу же ринулись разгонять митингующих, демонстрируя уровень "демократичности" Украины.
На протест организаторы с прошлой недели призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать, — женщин и мужчин старше 60 лет. "Такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц, – это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека", – пишут организаторы протеста. Полиция обещает привлечь организаторов к ответственности.
Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что реакция на протест в Мукачеве говорит о полной некомпетентности украинских властей. "Закарпатье сегодня привлекают внимание к проблемам с насильственной мобилизацией. Посмотрел и иные видео с попытками задержания пешеходов. Сообщаю: это роспись в полной некомпетентности… абсолютной. Нельзя выдергивать и пытаться задерживать за это, а толкать и грудью выбивать телефоны – то за гранью", – пишет Чаплыга.
последствия удара по Киеву - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Вчера, 18:13
Удар по СБУ, протест против мобилизации. Итоги 25 марта на УкраинеИсточники сообщают о вероятном поражении объекта СБУ в Киеве. На Закарпатье вспыхнул протест против мобилизации
В тот же день в Полтаве группа женщин не побоялась вступить в драку с военкомами, буквально силой отбив военнообязанного. Ранее в селе Космач в Ивано-Франковской области женщины протестовали из-за того, что местных мужчин забирают на войну, блокируя дороги для военкомов. В Черновцах женщины и журналисты заблокировали проезд микроавтобусу с сотрудниками ТЦК и новобранцами, которых могут отправить на передовую. На видео из Черновцов слышно, как жители называют сотрудников ТЦК "геноцидниками".
В некоторых случаях, как свидетельствует недавнее видео из Житомира, физически крепкие мужчины в состоянии и сами отбиться от ловцов душ. Telegram-канал "На самом деле в Харькове" пишет 25 марта об убийстве украинского военкома в городе. "Нельзя исключать, что мотивом стала именно "профессиональная" деятельность убитого. А судя по реакции жителей Харькова на данную новость - жалеть военкомов никто не будет", - сообщает telegram-канал.
Накануне также украинские СМИ сообщали, что на Волыни 50-летний мужчина напал в подъезде на сотрудника ТЦК и нанёс ему ножевые ранения.
"Как видим, противоправные действия военкомов уже спровоцировали глубокий раскол и отторжение ТЦКшников в обществе, которое все более организованно сопротивляется силовой мобилизации, приобрётшей устойчивые черты "каннибализации" населения", - комментирует протесты против мобилизации в Закарпатье украинский telegram-канал "MediaKiller".
Нежелание большей части украинцев идти в ВСУ связано не только с ростом кладбищ. Несмотря на массированную националистическую пропаганду, люди зачастую не видят угрозы для себя лично в случае поражения ВСУ, если они не являются активистами радикальных националистических групп. Это не значит, что они являются пророссийскими, как пытаются утверждать украинские силовые структуры и официальные СМИ. Скорее, это говорит о том, что в данном случае они украинскую власть воспринимают, как чуждую, которая пытается отобрать у них жизнь, не предлагая ничего взамен.
24 марта, 09:52
Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизацииДоктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в интервью изданию Украина.ру рассказал, в каких регионах Украины больше всего недовольны мобилизацией
В интервью американскому изданию Politico украинец по имени Артем заявляет, что не желает идти в ВСУ, хочет жить своей жизнью, а мобилизацию называет билетом в один конец. Уклоняться от призыва ему советует и его мать. "Моя мать - медсестра, она видит раненых и твердо говорит мне держаться подальше от этого", - рассказывает Артем.
Чтобы держаться подальше, такие, как Артем стараются избегать украинских военнослужащих. На украинском телеканале "Суспильне" военнослужащий из Черновцов недавно рассказывал, что когда он выходит в форме на улицу, люди его боятся, всячески сторонятся, опускают глаза, стараются никак не контактировать с ним. Он также заявил, что это происходит не только с ним, а и с другими военными. Такое поведение характерно для мирных жителей, находящихся под оккупацией. Достаточно посмотреть видео из Ирака в период американской оккупации.
Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк 24 марта посетовал, что общество ему попалось не такое, как ему хотелось бы. Он жалуется, что сотрудников ТЦК на Украине травят и относятся к ним, как к врагам. "Отдельная тема — отношение к военнослужащим ТЦК. Как дошло до того, что к людям, которые прошли ад, потеряли здоровье на войне, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?", - жалуется украинский командующий.
Для таких как Павлюк украинское общество "не то", а для большинства гражданских и насильно мобилизованных военнослужащих он – враг народа, "геноцидник" и "людолов". Такой углубляющийся раскол между командованием, военкомами и обществом говорит о том, что сама украинская власть становится оккупационной.
 
УкраинаМукачевоПолтаваМихаил ЧаплыгаВооруженные силы УкраиныPoliticoЭксклюзив
 
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