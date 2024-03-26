https://ukraina.ru/20240326/1054111379.html

Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации

Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации - 26.03.2024 Украина.ру

Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации

В понедельник 25 марта в закарпатском Мукачеве жители вышли на протест против мобилизации и террора украинских ТЦК (военкоматов), которые регулярно похищают и избивают людей. В Мукачеве протестующие фактически перекрыли дороги

2024-03-26T08:35

2024-03-26T08:35

2024-03-26T11:17

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Они постоянно переходили по пешеходному переходу, что позволяет блокировать транспорт, но не является нарушением правил движения. Однако полицейские сразу же ринулись разгонять митингующих, демонстрируя уровень "демократичности" Украины.На протест организаторы с прошлой недели призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать, — женщин и мужчин старше 60 лет. "Такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц, – это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека", – пишут организаторы протеста. Полиция обещает привлечь организаторов к ответственности.Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что реакция на протест в Мукачеве говорит о полной некомпетентности украинских властей. "Закарпатье сегодня привлекают внимание к проблемам с насильственной мобилизацией. Посмотрел и иные видео с попытками задержания пешеходов. Сообщаю: это роспись в полной некомпетентности… абсолютной. Нельзя выдергивать и пытаться задерживать за это, а толкать и грудью выбивать телефоны – то за гранью", – пишет Чаплыга.В тот же день в Полтаве группа женщин не побоялась вступить в драку с военкомами, буквально силой отбив военнообязанного. Ранее в селе Космач в Ивано-Франковской области женщины протестовали из-за того, что местных мужчин забирают на войну, блокируя дороги для военкомов. В Черновцах женщины и журналисты заблокировали проезд микроавтобусу с сотрудниками ТЦК и новобранцами, которых могут отправить на передовую. На видео из Черновцов слышно, как жители называют сотрудников ТЦК "геноцидниками".В некоторых случаях, как свидетельствует недавнее видео из Житомира, физически крепкие мужчины в состоянии и сами отбиться от ловцов душ. Telegram-канал "На самом деле в Харькове" пишет 25 марта об убийстве украинского военкома в городе. "Нельзя исключать, что мотивом стала именно "профессиональная" деятельность убитого. А судя по реакции жителей Харькова на данную новость - жалеть военкомов никто не будет", - сообщает telegram-канал.Накануне также украинские СМИ сообщали, что на Волыни 50-летний мужчина напал в подъезде на сотрудника ТЦК и нанёс ему ножевые ранения."Как видим, противоправные действия военкомов уже спровоцировали глубокий раскол и отторжение ТЦКшников в обществе, которое все более организованно сопротивляется силовой мобилизации, приобрётшей устойчивые черты "каннибализации" населения", - комментирует протесты против мобилизации в Закарпатье украинский telegram-канал "MediaKiller".Нежелание большей части украинцев идти в ВСУ связано не только с ростом кладбищ. Несмотря на массированную националистическую пропаганду, люди зачастую не видят угрозы для себя лично в случае поражения ВСУ, если они не являются активистами радикальных националистических групп. Это не значит, что они являются пророссийскими, как пытаются утверждать украинские силовые структуры и официальные СМИ. Скорее, это говорит о том, что в данном случае они украинскую власть воспринимают, как чуждую, которая пытается отобрать у них жизнь, не предлагая ничего взамен.В интервью американскому изданию Politico украинец по имени Артем заявляет, что не желает идти в ВСУ, хочет жить своей жизнью, а мобилизацию называет билетом в один конец. Уклоняться от призыва ему советует и его мать. "Моя мать - медсестра, она видит раненых и твердо говорит мне держаться подальше от этого", - рассказывает Артем.Чтобы держаться подальше, такие, как Артем стараются избегать украинских военнослужащих. На украинском телеканале "Суспильне" военнослужащий из Черновцов недавно рассказывал, что когда он выходит в форме на улицу, люди его боятся, всячески сторонятся, опускают глаза, стараются никак не контактировать с ним. Он также заявил, что это происходит не только с ним, а и с другими военными. Такое поведение характерно для мирных жителей, находящихся под оккупацией. Достаточно посмотреть видео из Ирака в период американской оккупации.Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк 24 марта посетовал, что общество ему попалось не такое, как ему хотелось бы. Он жалуется, что сотрудников ТЦК на Украине травят и относятся к ним, как к врагам. "Отдельная тема — отношение к военнослужащим ТЦК. Как дошло до того, что к людям, которые прошли ад, потеряли здоровье на войне, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?", - жалуется украинский командующий.Для таких как Павлюк украинское общество "не то", а для большинства гражданских и насильно мобилизованных военнослужащих он – враг народа, "геноцидник" и "людолов". Такой углубляющийся раскол между командованием, военкомами и обществом говорит о том, что сама украинская власть становится оккупационной.

https://ukraina.ru/20240325/1054103028.html

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украина, мукачево, полтава, михаил чаплыга, вооруженные силы украины, politico, эксклюзив