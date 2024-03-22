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Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую область

Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую область - 22.03.2024 Украина.ру

Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую область

Крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ. Руководство “Укргидроэнерго” бьет тревогу

2024-03-22T16:19

2024-03-22T16:19

2024-03-22T16:21

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Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику". В результате атаки были повреждены системы передачи и распределения электроэнергии.Если рассматривать украинскую энергосистему в целом, то может сложиться впечатление, что ДнепроГЭС не очень важна, потому что и установленные мощности, и их доля в выработке электроэнергии небольшая, однако это не совсем так. Для украинской энергосистемы - это наиболее серьезный ущерб, нанесенный за два года спецоперации, утверждает в комментарии изданию Украина.ру старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.“Объем ее генерирующих мощностей составляет около 4% от всей генерации, а выработка намного меньше – в районе 2-2,5%. И, несмотря на то, что эти соотношения существенно изменялись на протяжении 2023-2024 годов, не стоит недооценивать роль ДнепроГЭС как критически важного суточного регулятора мощности потребления в энергосистеме”, - утверждает эксперт.В основном украинская энергосистема состоит из атомной генерации и старых угольных ТЭС, которые, в свою очередь, не смогут своевременно регулировать изменения нагрузки в течение суток.“Угольный энергоблок может разгружаться, то есть снижать мощность от номинальной до 20-30%, в течение 10-12 часов, а потом также долго выходить на номинальную мощность. В случае с гидроэлектростанцией это занимает несколько минут. Именно ДнепроГЭС осуществляла функцию энергетического маневра”, - отмечает эксперт.Нанесенный по ДнепроГЭС удар нанес серьезный и чувствительный урон и по экономике Украины: директор “Укргидроэнерго” Игорь Сирота заявил, что по итогу они “теряют станцию...”.Как утверждает Кондратьев, львиная доля предприятий не сможет поддерживать прежний режим работы и адаптироваться к новому графику, так как условия, когда “электроэнергия несколько часов подается, несколько часов не подается, может привести к тому, что просто эти предприятия будут вынуждены закрыться или очень серьезно ограничивать выпуск продукции”.Второй сложностью с которой столкнутся на Украине - ремонт оборудования предприятия, большая часть которого была произведена еще в СССР или поставлена странами СНГ.“В 2023 году Украина очень активно искала такое оборудование даже в странах Африки и Азии. Западные страны предлагали заменить его на более новое из-за сложностей восстановления и замены. Теперь, при нанесении ударов это становится очень серьезной проблемой для Украины”, - подчеркнул Кондратьев.При этом, как утверждает эксперт, у России существует ряд определенных самоограничений при нанесении эффективных ударов по гражданским объектам, на которые, в свою очередь, не скупятся украинские военнослужащие. В частности, это касается атак по атомным электростанциям и инфраструктуре, которая их обеспечивает.“При нанесении удара даже по электросетям может возникнуть ситуация, когда происходит аварийное отключение атомной электростанции, что создает дополнительные риски, если противоаварийная система сработает некорректно. И Россия избегает такого рода ударов. Это серьезно осложняет задачу нанесения ударов по энергосистеме, поскольку атомная генерация – это основа украинской энергосистемы”, - заключил эксперт.Под атаку ВС РФ попали еще несколько объектов инфраструктур Украины. В Харьковской области в результате взрывов повреждены две станции ТЭЦ, а также транспортный завод машиностроения имени Малышева, где ВСУ ремонтируют технику, в том числе танки и БМП. По сообщениям харьковчан, город остался без электричества, местный вокзал переведен на резервное электропитание, частично отсутствует свет в Кировограде.По предварительным данным военкоров, были поражены Ладыженеская ГРЭС в Винницкой области и Змиевская ГРЭС. Также удар пришелся на западную часть Украины: в Хмельницкой и Львовской областях сообщают о попадании по объектам энергетической инфраструктуры.Очевидно, что нанесенный украинской энергосистеме ущерб - ответ ВС РФ на попытки атак ВСУ и артиллеристские удары по гражданским объектам в Белгородской области.Одновременно стало известно, что в связи или в следствие с нанесенными ударами по энергосистеме Украины в Польше была поднята в воздух военная авиация.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Серафима Тимохина

украина, россия, ссср, днепрогэс, снг, харьков, запорожская область, тэс, эксклюзив