https://ukraina.ru/20240322/1054046457.html
Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую область
Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую область - 22.03.2024 Украина.ру
Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую область
Крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ. Руководство “Укргидроэнерго” бьет тревогу
2024-03-22T16:19
2024-03-22T16:19
2024-03-22T16:21
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Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику". В результате атаки были повреждены системы передачи и распределения электроэнергии.Если рассматривать украинскую энергосистему в целом, то может сложиться впечатление, что ДнепроГЭС не очень важна, потому что и установленные мощности, и их доля в выработке электроэнергии небольшая, однако это не совсем так. Для украинской энергосистемы - это наиболее серьезный ущерб, нанесенный за два года спецоперации, утверждает в комментарии изданию Украина.ру старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.“Объем ее генерирующих мощностей составляет около 4% от всей генерации, а выработка намного меньше – в районе 2-2,5%. И, несмотря на то, что эти соотношения существенно изменялись на протяжении 2023-2024 годов, не стоит недооценивать роль ДнепроГЭС как критически важного суточного регулятора мощности потребления в энергосистеме”, - утверждает эксперт.В основном украинская энергосистема состоит из атомной генерации и старых угольных ТЭС, которые, в свою очередь, не смогут своевременно регулировать изменения нагрузки в течение суток.“Угольный энергоблок может разгружаться, то есть снижать мощность от номинальной до 20-30%, в течение 10-12 часов, а потом также долго выходить на номинальную мощность. В случае с гидроэлектростанцией это занимает несколько минут. Именно ДнепроГЭС осуществляла функцию энергетического маневра”, - отмечает эксперт.Нанесенный по ДнепроГЭС удар нанес серьезный и чувствительный урон и по экономике Украины: директор “Укргидроэнерго” Игорь Сирота заявил, что по итогу они “теряют станцию...”.Как утверждает Кондратьев, львиная доля предприятий не сможет поддерживать прежний режим работы и адаптироваться к новому графику, так как условия, когда “электроэнергия несколько часов подается, несколько часов не подается, может привести к тому, что просто эти предприятия будут вынуждены закрыться или очень серьезно ограничивать выпуск продукции”.Второй сложностью с которой столкнутся на Украине - ремонт оборудования предприятия, большая часть которого была произведена еще в СССР или поставлена странами СНГ.“В 2023 году Украина очень активно искала такое оборудование даже в странах Африки и Азии. Западные страны предлагали заменить его на более новое из-за сложностей восстановления и замены. Теперь, при нанесении ударов это становится очень серьезной проблемой для Украины”, - подчеркнул Кондратьев.При этом, как утверждает эксперт, у России существует ряд определенных самоограничений при нанесении эффективных ударов по гражданским объектам, на которые, в свою очередь, не скупятся украинские военнослужащие. В частности, это касается атак по атомным электростанциям и инфраструктуре, которая их обеспечивает.“При нанесении удара даже по электросетям может возникнуть ситуация, когда происходит аварийное отключение атомной электростанции, что создает дополнительные риски, если противоаварийная система сработает некорректно. И Россия избегает такого рода ударов. Это серьезно осложняет задачу нанесения ударов по энергосистеме, поскольку атомная генерация – это основа украинской энергосистемы”, - заключил эксперт.Под атаку ВС РФ попали еще несколько объектов инфраструктур Украины. В Харьковской области в результате взрывов повреждены две станции ТЭЦ, а также транспортный завод машиностроения имени Малышева, где ВСУ ремонтируют технику, в том числе танки и БМП. По сообщениям харьковчан, город остался без электричества, местный вокзал переведен на резервное электропитание, частично отсутствует свет в Кировограде.По предварительным данным военкоров, были поражены Ладыженеская ГРЭС в Винницкой области и Змиевская ГРЭС. Также удар пришелся на западную часть Украины: в Хмельницкой и Львовской областях сообщают о попадании по объектам энергетической инфраструктуры.Очевидно, что нанесенный украинской энергосистеме ущерб - ответ ВС РФ на попытки атак ВСУ и артиллеристские удары по гражданским объектам в Белгородской области.Одновременно стало известно, что в связи или в следствие с нанесенными ударами по энергосистеме Украины в Польше была поднята в воздух военная авиация.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, ссср, днепрогэс, снг, харьков, запорожская область, тэс, эксклюзив
Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую область
16:19 22.03.2024 (обновлено: 16:21 22.03.2024)
Крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ. Руководство “Укргидроэнерго” бьет тревогу
Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику". В результате атаки были повреждены системы передачи и распределения электроэнергии.
Если рассматривать украинскую энергосистему в целом, то может сложиться впечатление, что ДнепроГЭС не очень важна, потому что и установленные мощности, и их доля в выработке электроэнергии небольшая, однако это не совсем так. Для украинской энергосистемы - это наиболее серьезный ущерб, нанесенный за два года спецоперации, утверждает в комментарии изданию Украина.ру старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
“Объем ее генерирующих мощностей составляет около 4% от всей генерации, а выработка намного меньше – в районе 2-2,5%. И, несмотря на то, что эти соотношения существенно изменялись на протяжении 2023-2024 годов, не стоит недооценивать роль ДнепроГЭС как критически важного суточного регулятора мощности потребления в энергосистеме”, - утверждает эксперт.
В основном украинская энергосистема состоит из атомной генерации и старых угольных ТЭС, которые, в свою очередь, не смогут своевременно регулировать изменения нагрузки в течение суток.
“Угольный энергоблок может разгружаться, то есть снижать мощность от номинальной до 20-30%, в течение 10-12 часов, а потом также долго выходить на номинальную мощность. В случае с гидроэлектростанцией это занимает несколько минут. Именно ДнепроГЭС осуществляла функцию энергетического маневра”, - отмечает эксперт.
Нанесенный по ДнепроГЭС удар нанес серьезный и чувствительный урон и по экономике Украины: директор “Укргидроэнерго” Игорь Сирота заявил, что по итогу они “теряют станцию...”.
Как утверждает Кондратьев, львиная доля предприятий не сможет поддерживать прежний режим работы и адаптироваться к новому графику, так как условия, когда “электроэнергия несколько часов подается, несколько часов не подается, может привести к тому, что просто эти предприятия будут вынуждены закрыться или очень серьезно ограничивать выпуск продукции”.
Второй сложностью с которой столкнутся на Украине - ремонт оборудования предприятия, большая часть которого была произведена еще в СССР или поставлена странами СНГ.
“В 2023 году Украина очень активно искала такое оборудование даже в странах Африки и Азии. Западные страны предлагали заменить его на более новое из-за сложностей восстановления и замены. Теперь, при нанесении ударов это становится очень серьезной проблемой для Украины”, - подчеркнул Кондратьев.
При этом, как утверждает эксперт, у России существует ряд определенных самоограничений при нанесении эффективных ударов по гражданским объектам, на которые, в свою очередь, не скупятся украинские военнослужащие. В частности, это касается атак по атомным электростанциям и инфраструктуре, которая их обеспечивает.
“При нанесении удара даже по электросетям может возникнуть ситуация, когда происходит аварийное отключение атомной электростанции, что создает дополнительные риски, если противоаварийная система сработает некорректно. И Россия избегает такого рода ударов. Это серьезно осложняет задачу нанесения ударов по энергосистеме, поскольку атомная генерация – это основа украинской энергосистемы”, - заключил эксперт.
Под атаку ВС РФ попали еще несколько объектов инфраструктур Украины. В Харьковской области в результате взрывов повреждены две станции ТЭЦ, а также транспортный завод машиностроения имени Малышева, где ВСУ ремонтируют технику, в том числе танки и БМП. По сообщениям харьковчан, город остался без электричества, местный вокзал переведен на резервное электропитание, частично отсутствует свет в Кировограде.
По предварительным данным военкоров, были поражены Ладыженеская ГРЭС в Винницкой области и Змиевская ГРЭС. Также удар пришелся на западную часть Украины: в Хмельницкой и Львовской областях сообщают о попадании по объектам энергетической инфраструктуры.
Очевидно, что нанесенный украинской энергосистеме ущерб - ответ ВС РФ на попытки атак ВСУ и артиллеристские удары по гражданским объектам в Белгородской области.
Одновременно стало известно, что в связи или в следствие с нанесенными ударами по энергосистеме Украины в Польше была поднята в воздух военная авиация.