Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок - 25.03.2024 Украина.ру
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Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок
Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок - 25.03.2024 Украина.ру
Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок
Тяжёлое ранение в результате очередного обстрела украинской армии получила четырёхлетняя жительница Каховки в Херсонской области. Ребёнок находится в реанимации, сообщил 25 марта губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2024-03-25T17:22
2024-03-25T17:22
новости
каховка
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
сво
жертвы
обстрелы
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"Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребёнок — девочка четырёх лет находится в реанимации", – сказано в сообщении. По данным Сальдо, обстрелом ВСУ полностью уничтожен один из объектов торговли в городе, супермаркет и магазины рядом – повреждены.В следствие атаки на газораспределительный пункт, Каховка и несколько населённых пунктов округа — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка — остаются без газа. В самой Каховке нарушено электроснабжение. Напомним, в период проведения досрочного голосования на выборы президента России, ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке.
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новости, каховка, херсонская область, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, сво, жертвы, обстрелы
Новости, Каховка, Херсонская область, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы, обстрелы

Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок

17:22 25.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Тяжёлое ранение в результате очередного обстрела украинской армии получила четырёхлетняя жительница Каховки в Херсонской области. Ребёнок находится в реанимации, сообщил 25 марта губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале

"Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребёнок — девочка четырёх лет находится в реанимации", – сказано в сообщении.

По данным Сальдо, обстрелом ВСУ полностью уничтожен один из объектов торговли в городе, супермаркет и магазины рядом – повреждены.
В следствие атаки на газораспределительный пункт, Каховка и несколько населённых пунктов округа — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка — остаются без газа. В самой Каховке нарушено электроснабжение.
"Киевский режим нагло и цинично продолжает бить по гражданским объектам и мирным людям. Это терроризм в чистом виде, который будет наказан", – подчеркнул Сальдо.
Напомним, в период проведения досрочного голосования на выборы президента России, ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке.
25 января, 12:22
Украина — государство-террорист. Но никто не знает, что с этим делатьКогда все в России и в мире пытались разобраться, как погибли 74 человек в подбитом украинской ПВО российском транспортнике Ил-76 над Белгородской областью, в тот же день, 24 января 2024 года, Украина била по другим российским областям
 
НовостиКаховкаХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСВОжертвыобстрелы
 
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