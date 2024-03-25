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Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок
Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок - 25.03.2024 Украина.ру
Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок
Тяжёлое ранение в результате очередного обстрела украинской армии получила четырёхлетняя жительница Каховки в Херсонской области. Ребёнок находится в реанимации, сообщил 25 марта губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2024-03-25T17:22
2024-03-25T17:22
2024-03-25T17:22
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"Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребёнок — девочка четырёх лет находится в реанимации", – сказано в сообщении. По данным Сальдо, обстрелом ВСУ полностью уничтожен один из объектов торговли в городе, супермаркет и магазины рядом – повреждены.В следствие атаки на газораспределительный пункт, Каховка и несколько населённых пунктов округа — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка — остаются без газа. В самой Каховке нарушено электроснабжение. Напомним, в период проведения досрочного голосования на выборы президента России, ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке.
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новости, каховка, херсонская область, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, сво, жертвы, обстрелы
Новости, Каховка, Херсонская область, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы, обстрелы
Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок
Тяжёлое ранение в результате очередного обстрела украинской армии получила четырёхлетняя жительница Каховки в Херсонской области. Ребёнок находится в реанимации, сообщил 25 марта губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
"Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребёнок — девочка четырёх лет находится в реанимации", – сказано в сообщении.
По данным Сальдо, обстрелом ВСУ полностью уничтожен один из объектов торговли в городе, супермаркет и магазины рядом – повреждены.
В следствие атаки на газораспределительный пункт, Каховка и несколько населённых пунктов округа — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка — остаются без газа. В самой Каховке нарушено электроснабжение.
"Киевский режим нагло и цинично продолжает бить по гражданским объектам и мирным людям. Это терроризм в чистом виде, который будет наказан", – подчеркнул Сальдо.
Напомним, в период проведения досрочного голосования на выборы президента России, ВСУ атаковали
один из участков избиркома в Новой Каховке.