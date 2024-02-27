ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке - 27.02.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке
ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке - 27.02.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке
Украинская армия при помощи беспилотника атаковала помещение участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в городе Новая Каховка. Об этом заявила председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова 27 февраля
2024-02-27T19:40
2024-02-27T19:40
новости
новая каховка
херсонская область
всу
сво
президентские выборы
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Уточняется, что в результате атаки ВСУ разрушения зафиксированы в гуманитарном складе, МФЦ, помещениях, которые были определены под участковые комиссии в Новокаховском городском округе. Захарова добавила, что террористический акт был совершён ещё до того, как в помещение пришли сотрудники учреждения и посетители, поэтому большого количества жертв удалось избежать. По словам Захаровой, понимая сложности оперативной обстановки в Новой Каховке, заранее было принято решение не использовать помещение, по которым украинская армия нанесла террористический удар. Напомним, 27 февраля в Херсонской области дан старт досрочному голосованию на выборах президента РФ, которое продлится до 3 марта. Основной этап голосования пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.
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новости, новая каховка, херсонская область, всу, сво, президентские выборы
Новости, Новая Каховка, Херсонская область, ВСУ, СВО, президентские выборы

ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке

19:40 27.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах в ДНР
Досрочное голосование на выборах в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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Украинская армия при помощи беспилотника атаковала помещение участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в городе Новая Каховка. Об этом заявила председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова 27 февраля
Уточняется, что в результате атаки ВСУ разрушения зафиксированы в гуманитарном складе, МФЦ, помещениях, которые были определены под участковые комиссии в Новокаховском городском округе.
Захарова добавила, что террористический акт был совершён ещё до того, как в помещение пришли сотрудники учреждения и посетители, поэтому большого количества жертв удалось избежать.
"Если бы были выплаты (пенсионные и социальные - ред.), то было бы очень много (жертв). Потому что бабушки тут собираются очень рано (...) Ни одного военного объекта тут рядом нет", - цитирует сотрудницу повреждённого МФЦ РИА Новости.
По словам Захаровой, понимая сложности оперативной обстановки в Новой Каховке, заранее было принято решение не использовать помещение, по которым украинская армия нанесла террористический удар.
Напомним, 27 февраля в Херсонской области дан старт досрочному голосованию на выборах президента РФ, которое продлится до 3 марта. Основной этап голосования пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.
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