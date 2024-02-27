https://ukraina.ru/20240227/1053571103.html

ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке

ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке - 27.02.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали один из участков избиркома в Новой Каховке

Украинская армия при помощи беспилотника атаковала помещение участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в городе Новая Каховка. Об этом заявила председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова 27 февраля

2024-02-27T19:40

2024-02-27T19:40

2024-02-27T19:40

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новая каховка

херсонская область

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президентские выборы

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Уточняется, что в результате атаки ВСУ разрушения зафиксированы в гуманитарном складе, МФЦ, помещениях, которые были определены под участковые комиссии в Новокаховском городском округе. Захарова добавила, что террористический акт был совершён ещё до того, как в помещение пришли сотрудники учреждения и посетители, поэтому большого количества жертв удалось избежать. По словам Захаровой, понимая сложности оперативной обстановки в Новой Каховке, заранее было принято решение не использовать помещение, по которым украинская армия нанесла террористический удар. Напомним, 27 февраля в Херсонской области дан старт досрочному голосованию на выборах президента РФ, которое продлится до 3 марта. Основной этап голосования пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.

https://ukraina.ru/20240125/1052891549.html

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новости, новая каховка, херсонская область, всу, сво, президентские выборы