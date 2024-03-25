Бывший посол Британии усомнился в эффекте от переданного Киеву оружия - 25.03.2024 Украина.ру
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Бывший посол Британии усомнился в эффекте от переданного Киеву оружия
Бывший посол Британии усомнился в эффекте от переданного Киеву оружия - 25.03.2024 Украина.ру
Бывший посол Британии усомнился в эффекте от переданного Киеву оружия
Экс-посол Британии в России Энтони Брентон в статье для Financial Times написал, что если эффект от переданного Украине нового западного оружия и будет, то не раньше 2025 года
2024-03-25T12:24
2024-03-25T12:24
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Он указал, что ранее переданное Киеву западное оружие регулярно не оправдывало ожиданий.Также он отметил, что международная репутация Запада продолжает падать, поскольку остальной мир считает его отчасти ответственным за конфликт на Украине."В то же время мы не делаем ничего для борьбы с более серьезными вызовами международному порядку, например, убийством Израилем мирных жителей в Газе", - подчеркнул Брентон.Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.Он указывал, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины.При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намекал, что Великобритания готова помочь Германии при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow ВСУ.
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"taurus", новости, украина, киев, британия, олаф шольц
"Taurus", Новости, Украина, Киев, Британия, Олаф Шольц

Бывший посол Британии усомнился в эффекте от переданного Киеву оружия

12:24 25.03.2024
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Экс-посол Британии в России Энтони Брентон в статье для Financial Times написал, что если эффект от переданного Украине нового западного оружия и будет, то не раньше 2025 года
Он указал, что ранее переданное Киеву западное оружие регулярно не оправдывало ожиданий.
"И даже если другое оружие (ракеты Taurus) действительно начнет иметь эффект, никто не ожидает, что это произойдет до, как минимум, лета 2025 года", - заверил посол.
Также он отметил, что международная репутация Запада продолжает падать, поскольку остальной мир считает его отчасти ответственным за конфликт на Украине.
"В то же время мы не делаем ничего для борьбы с более серьезными вызовами международному порядку, например, убийством Израилем мирных жителей в Газе", - подчеркнул Брентон.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Он указывал, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины.
При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намекал, что Великобритания готова помочь Германии при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
9 марта, 18:15
Британцы дадут Taurus для ударов по России. Итоги 9 марта на УкраинеМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намекнул на поставку немецких дальнобойных ракет Taurus Украине
 
"Taurus"НовостиУкраинаКиевБританияОлаф Шольц
 
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