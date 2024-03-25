https://ukraina.ru/20240325/1054082881.html

"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем

"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем - 25.03.2024 Украина.ру

"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем

Изменения в подходах западных партнеров Киева, их предложения повоевать в кредит грозят непредсказуемыми последствиями, считает украинский политолог Алексей Вигиринский.

2024-03-25T07:01

2024-03-25T07:01

2024-03-25T07:01

украина

киев

запад

эммануэль макрон

алексей гончаренко

юрий баранчик

нато

верховная рада

вооруженные силы украины

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042926063_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_352b074b0ff1658f1c8bac9896c3b3ac.jpg

Он отметил, что партнеры прекрасно понимают, в каком финансово-экономическом положении находится Украина и понимают, что без их военной и финансовой помощи "война, вероятнее всего, зашла бы к финалу еще в 22-м году"."Мы допускаем, что наше военно-политическое руководство не могло ввязаться в долгосрочную войну, не имея понимания или заверений со стороны политиков западных о том, что их поддержка будет непоколебимой. Более того, мы это слышали, как зрители и слушатели прямых речей политического уровня", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka.Однако, по его словам, сейчас концепция изменилась, теперь Киеву предлагают "в кредит воевать"."Во-первых, мы и так отчасти воюем в кредит, потому что это Соединенные Штаты нам грантовую помощь предоставляли, а Европейский Союз предоставлял часто именно кредитную помощь… Рассказывать о том, что мы не должны полагаться на помощь – это лицемерно и несправедливо", - возмутился Вигиринский. По его мнению, для Киева много таких "часов Х" во всех вопросах, "они подбираются, – один, второй, третий".Но Запад к чему-то серьезно готовится. Стоит вспомнить высказывания Эммануэля Макрона, не исключившего отправки войск на Украину.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Франция готова ввести свой военный контингент на приграничные с Белоруссией территории, чтобы освободить солдат ВСУ для фронта.Отнестись к этому следует серьезно. Как отмечает политолог Юрий Баранчик, это может быть пробный шар."Если сойдёт с рук французам, остальные тоже подключатся. Британцы уже заявили, что они - следующие на очереди. Поляки не заставят себя ждать. Им нужна Западная Украина", - приводит слова эксперта издание "Украина.ру".При этом в НАТО считают необходимым для Украины провести дополнительную мобилизацию, сообщает телеграм-канал "Политика Страны". По данным канала, об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на Киевском форуме по безопасности. Он сказал: "Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию".Бауэр добавил, что он понимает, "как непросто убедить людей в либеральной демократии", но видит, что "это меняется". Возможно, глава военного комитета имел ввиду изменение в "методах убеждения", применяемых сотрудниками украинских ТЦК, которые просто похищают людей с улиц. Демократично, ничего не скажешь.А политолог Михаил Павлив считает, что "спешка Макрона, и параллельный забег поляков с немцами - это уже неприкрытая подготовка к дележу издыхающей Украины". А если добавить сюда еще Британию с ее проектами, то, по мнению эксперта, "становится ясно - дни территории 404 сочтены".Добавим мнение экс-спичрайтера президента Джорджа Буша-младшего Марка Тиссена, которое он вырази в статье для The Washington Post. По его словам, "мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева и Украина станет следующим Афганистаном".Но до того времени еще многое может произойти. На 16-м Киевском форуме по безопасности президент Парламентской ассамблеи НАТО, депутат Сейма Польши Михал Щерба заявил, что Трансатлантическое сообщество "намного сильнее России". По его словам, которые приводит издание "Политнавигатор", если отбросить в сторону все самоналоженные "красные линии" и выбрать стратегию обеспечения Украины всем, что ей необходимо, тогда - "мы (Запад — Ред.) сможем гарантировать, что Украина победит".Какой ценой может достаться украинцам такая "победа", он не уточнил. Однако подобные заявления показывают, что надеяться на готовность Запада к каким-либо компромиссам преждевременно, предстоит тяжелая борьба, которая может выйти далеко за рамки Украины.

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, киев, запад, эммануэль макрон, алексей гончаренко, юрий баранчик, нато, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив