"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем - 25.03.2024 Украина.ру
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"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем
"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем - 25.03.2024 Украина.ру
"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем
Изменения в подходах западных партнеров Киева, их предложения повоевать в кредит грозят непредсказуемыми последствиями, считает украинский политолог Алексей Вигиринский.
2024-03-25T07:01
2024-03-25T07:01
украина
киев
запад
эммануэль макрон
алексей гончаренко
юрий баранчик
нато
верховная рада
вооруженные силы украины
эксклюзив
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Он отметил, что партнеры прекрасно понимают, в каком финансово-экономическом положении находится Украина и понимают, что без их военной и финансовой помощи "война, вероятнее всего, зашла бы к финалу еще в 22-м году"."Мы допускаем, что наше военно-политическое руководство не могло ввязаться в долгосрочную войну, не имея понимания или заверений со стороны политиков западных о том, что их поддержка будет непоколебимой. Более того, мы это слышали, как зрители и слушатели прямых речей политического уровня", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka.Однако, по его словам, сейчас концепция изменилась, теперь Киеву предлагают "в кредит воевать"."Во-первых, мы и так отчасти воюем в кредит, потому что это Соединенные Штаты нам грантовую помощь предоставляли, а Европейский Союз предоставлял часто именно кредитную помощь… Рассказывать о том, что мы не должны полагаться на помощь – это лицемерно и несправедливо", - возмутился Вигиринский. По его мнению, для Киева много таких "часов Х" во всех вопросах, "они подбираются, – один, второй, третий".Но Запад к чему-то серьезно готовится. Стоит вспомнить высказывания Эммануэля Макрона, не исключившего отправки войск на Украину.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Франция готова ввести свой военный контингент на приграничные с Белоруссией территории, чтобы освободить солдат ВСУ для фронта.Отнестись к этому следует серьезно. Как отмечает политолог Юрий Баранчик, это может быть пробный шар."Если сойдёт с рук французам, остальные тоже подключатся. Британцы уже заявили, что они - следующие на очереди. Поляки не заставят себя ждать. Им нужна Западная Украина", - приводит слова эксперта издание "Украина.ру".При этом в НАТО считают необходимым для Украины провести дополнительную мобилизацию, сообщает телеграм-канал "Политика Страны". По данным канала, об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на Киевском форуме по безопасности. Он сказал: "Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию".Бауэр добавил, что он понимает, "как непросто убедить людей в либеральной демократии", но видит, что "это меняется". Возможно, глава военного комитета имел ввиду изменение в "методах убеждения", применяемых сотрудниками украинских ТЦК, которые просто похищают людей с улиц. Демократично, ничего не скажешь.А политолог Михаил Павлив считает, что "спешка Макрона, и параллельный забег поляков с немцами - это уже неприкрытая подготовка к дележу издыхающей Украины". А если добавить сюда еще Британию с ее проектами, то, по мнению эксперта, "становится ясно - дни территории 404 сочтены".Добавим мнение экс-спичрайтера президента Джорджа Буша-младшего Марка Тиссена, которое он вырази в статье для The Washington Post. По его словам, "мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева и Украина станет следующим Афганистаном".Но до того времени еще многое может произойти. На 16-м Киевском форуме по безопасности президент Парламентской ассамблеи НАТО, депутат Сейма Польши Михал Щерба заявил, что Трансатлантическое сообщество "намного сильнее России". По его словам, которые приводит издание "Политнавигатор", если отбросить в сторону все самоналоженные "красные линии" и выбрать стратегию обеспечения Украины всем, что ей необходимо, тогда - "мы (Запад — Ред.) сможем гарантировать, что Украина победит".Какой ценой может достаться украинцам такая "победа", он не уточнил. Однако подобные заявления показывают, что надеяться на готовность Запада к каким-либо компромиссам преждевременно, предстоит тяжелая борьба, которая может выйти далеко за рамки Украины.
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Сергей Зуев
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, запад, эммануэль макрон, алексей гончаренко, юрий баранчик, нато, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив
Украина, Киев, Запад, Эммануэль Макрон, Алексей Гончаренко, Юрий Баранчик, НАТО, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем

07:01 25.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Изменения в подходах западных партнеров Киева, их предложения повоевать в кредит грозят непредсказуемыми последствиями, считает украинский политолог Алексей Вигиринский.
Он отметил, что партнеры прекрасно понимают, в каком финансово-экономическом положении находится Украина и понимают, что без их военной и финансовой помощи "война, вероятнее всего, зашла бы к финалу еще в 22-м году".
"Мы допускаем, что наше военно-политическое руководство не могло ввязаться в долгосрочную войну, не имея понимания или заверений со стороны политиков западных о том, что их поддержка будет непоколебимой. Более того, мы это слышали, как зрители и слушатели прямых речей политического уровня", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka.
Однако, по его словам, сейчас концепция изменилась, теперь Киеву предлагают "в кредит воевать".
"Во-первых, мы и так отчасти воюем в кредит, потому что это Соединенные Штаты нам грантовую помощь предоставляли, а Европейский Союз предоставлял часто именно кредитную помощь… Рассказывать о том, что мы не должны полагаться на помощь – это лицемерно и несправедливо", - возмутился Вигиринский. По его мнению, для Киева много таких "часов Х" во всех вопросах, "они подбираются, – один, второй, третий".
Но Запад к чему-то серьезно готовится. Стоит вспомнить высказывания Эммануэля Макрона, не исключившего отправки войск на Украину.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Франция готова ввести свой военный контингент на приграничные с Белоруссией территории, чтобы освободить солдат ВСУ для фронта.
Отнестись к этому следует серьезно. Как отмечает политолог Юрий Баранчик, это может быть пробный шар.
"Если сойдёт с рук французам, остальные тоже подключатся. Британцы уже заявили, что они - следующие на очереди. Поляки не заставят себя ждать. Им нужна Западная Украина", - приводит слова эксперта издание "Украина.ру".
При этом в НАТО считают необходимым для Украины провести дополнительную мобилизацию, сообщает телеграм-канал "Политика Страны". По данным канала, об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на Киевском форуме по безопасности. Он сказал: "Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию".
Бауэр добавил, что он понимает, "как непросто убедить людей в либеральной демократии", но видит, что "это меняется". Возможно, глава военного комитета имел ввиду изменение в "методах убеждения", применяемых сотрудниками украинских ТЦК, которые просто похищают людей с улиц. Демократично, ничего не скажешь.
А политолог Михаил Павлив считает, что "спешка Макрона, и параллельный забег поляков с немцами - это уже неприкрытая подготовка к дележу издыхающей Украины". А если добавить сюда еще Британию с ее проектами, то, по мнению эксперта, "становится ясно - дни территории 404 сочтены".
Добавим мнение экс-спичрайтера президента Джорджа Буша-младшего Марка Тиссена, которое он вырази в статье для The Washington Post. По его словам, "мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева и Украина станет следующим Афганистаном".
Но до того времени еще многое может произойти. На 16-м Киевском форуме по безопасности президент Парламентской ассамблеи НАТО, депутат Сейма Польши Михал Щерба заявил, что Трансатлантическое сообщество "намного сильнее России". По его словам, которые приводит издание "Политнавигатор", если отбросить в сторону все самоналоженные "красные линии" и выбрать стратегию обеспечения Украины всем, что ей необходимо, тогда - "мы (Запад — Ред.) сможем гарантировать, что Украина победит".
Какой ценой может достаться украинцам такая "победа", он не уточнил. Однако подобные заявления показывают, что надеяться на готовность Запада к каким-либо компромиссам преждевременно, предстоит тяжелая борьба, которая может выйти далеко за рамки Украины.
 
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