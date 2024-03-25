"Я понимал, что дверь не выдержит пули". Причины трагедии в "Крокусе"
06:52 25.03.2024 (обновлено: 07:13 25.03.2024)
Страшная трагедия в "Крокус Сити Холле" вызывает очень много вопросов. И не только по поводу главного: кто руководил террористами. Это, конечно, "вопрос вопросов". Но есть и другие
Ещё предстоит во многом разобраться: как была организована охрана, как работала (или не работала) система пожаротушения.
Почему люди подсвечивали себе путь фонариками? Значит, не работало аварийное освещение? Почему были закрыты аварийные выходы?
Как можно было бы избежать в принципе такой масштабной трагедии?
Но сначала надо всё-таки написать о тех, кто проявил невероятное мужество.
Очень много людей на мероприятии - наверное, сотни - спасли обычные сотрудники: гардеробщик, охранник, менеджеры на этажах. Эти люди - настоящие герои.
Подросток Ислам
15-летний Ислам Халилов вывел большую группу людей, больше 100 человек, безопасным коридором. Он живёт неподалёку и устроился на подработку в "Крокусе" гардеробщиком. Работал уже год.
Как раз за неделю до теракта все сотрудники проходили инструктаж, и он хорошо запомнил, что надо делать. Когда Ислам понял, что произошло нападение, стал руководить эвакуацией: развернул большую толпу людей, которые бежали в тупик, и вывел их в направлении торгового центра "Экспо".
"Открывалась дверь только карточкой, у меня она была". Попутно, кстати, вопрос: а если бы не было рядом Ислама с карточкой, что бы делали все эти люди? Выламывали дверь? Чем?
Этот скромный парень сегодня герой многочисленных публикаций. Есть видео, кто-то успел даже снять, как Ислам чётко, громко, уверенно, совершенно бесстрашно руководит зрителями, ведёт их по узкому коридору из фойе в торговый центр.
Но в "Крокусе" были и другие сотрудники, которые спасли сотни людей.
Две девушки
На концерте был Виктор Гусев, спортивный комментатор Первого канала. Они с женой, другом и его 14-летним сыном приехали заранее, заняли свои места в ложе, начали фотографироваться. Неожиданно народ побежал к сцене, потом на сцену.
"Мы услышали автоматные очереди, пополз дым, и нам нужно было что-то делать".
Они все выбежали из ложи и стали баррикадировать двери. Но неожиданно, как рассказывает Виктор Гусев, "появилась маленькая темноволосая женщина, у неё были ключи, и она закрыла двери ложи на ключ." Оттуда легко могли проникнуть террористы.
Потом женщина открыла двери на лестницу, махнула им рукой, и они все побежали вниз, в фойе, но выбежали не на середину, а сбоку. И бежали дальше, как все, по улице, несколько километров.
Что поразило Виктора: повсюду были следы босых женских ног. Женщины снимали обувь, чтобы не стучать каблуками и быстрее бежать.
Такая же история произошла с шоуменом Сергеем Светлаковым, который тоже был на этом концерте. Все выбежали из лож, стали баррикадировать двери. Девушка-менеджер нашла ключи и закрыла выходы из всех лож.
"Прошло 15-20 минут, повалил сильный дым. И опять же менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице группой выбежать через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться. Женщины сняли каблуки. Паники сильной не было.
Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник "Крокуса", и махал нам, чтобы мы бежали не через центр. Так мы оказались на улице и бежали еще несколько километров туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине.
Я сегодня нашёл имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла. Её зовут София Мейер. Спасибо ей. Она герой.
Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад".
Охранник Алексей
"Фойе большое. Я на рамках стоял, увидел, как террористы вошли и стали расстреливать людей со спины. Я быстро стал направлять людей в другую часть фойе. Люди в панике, просто садились на пол и обхватывали руками голову. Так садились кучами. Я их всех собирал: давайте, бегом, бегом. Всех загнал. Закрываю дверь, чтобы террористы к нам не забежали. И вижу женщину. И понимаю, что не успеваю её забрать. Не успею закрыть двери, если за ней побегу. Но все-таки сделал рывок к ней, схватил её за руку и затащил.
Я сам понимал, что дверь не держит пули. Но не давал людям это знать и держал дверь. Люди успокоились. Мужики помогали. Мы втроём с ребятами держали эту дверь, чтобы они не открыли. Один из террористов стоял прямо возле нашей двери и стрелял по входу в зал. Там просто если была бы очередь по нашей двери - и всё. Но я виду не подавал, просил сохранять спокойствие".
Вся эта группа людей, около 100 человек, спаслась благодаря герою, охраннику (безоружному) Алексею Осанушкову, его мужеству и потому что он нашел в себе силы "виду не подавать".
Вчера, 14:02"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе"Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 24 марта выложил в своем телеграм-канале песню группы "Пикник", перед концертом которой в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, и пообещал, что все пострадавшие будут отомщены
Тот, кто вырвал автомат
И самый настоящий герой - мужчина, обычный зритель, который вырвал автомат у террориста. Один из стрелявших поравнялся с ним и его женой и стал перезаряжать автомат.
"Я понял, что у меня есть секунда. Забежал с другой стороны, схватился за автомат левой рукой, стал клонить его вниз, а правой стал бить террориста по голове. Он стал опускаться вниз, я схватил его левой за шею и продолжал бить правой рукой. Потом мужчина ещё подбежал, более мощной комплекции, и тоже пару раз его ударил, и мы его вырубили".
За время, пока террориста били, и потом, пока он валялся без сознания, через фойе и выход выбежали очень много людей.
Благодаря мужеству всех этих людей спаслись сотни зрителей "Крокуса".
Но есть, конечно, много других очень серьезных вопросов.
Охрана и оружие
Самый главный, который сегодня задают: почему не было вооружённой охраны?
Говорят, что вооруженная охрана на таких мероприятиях не положена по регламенту, чтобы "не отпугивать зрителя". Но можно же где-то стоять в другом месте, не совсем на входе, чтобы "не отпугивать"?
Безопасность мероприятия, на которое пришли 6 тысяч человек, обеспечивали "охранники с дубинками", которых вообще называют сейчас просто контролерами.
Зрители говорят, что даже рамки на входе работали не все, а из паркинга или через чёрный ход можно было беспрепятственно пронести что угодно.
Отдельные героические люди — это, конечно, выше всяких похвал. Но ведь масштабной организованной эвакуации людей не было. Хорошо, что помогали менеджеры, гардеробщики. Одна женщина вспоминает, что их с мужем вывели из "Крокуса" работники клининга. Им тоже было очень страшно, но они никуда не уходили, направляли людей. Но ведь кто-то должен был направлять по долгу службы? Не работники же клининга должны были это делать?
У таких объектов должны быть открыты и готовы к эксплуатации пожарные, эвакуационные выходы. Многие очевидцы говорят: запасные выходы были заперты, двери приходилось выламывать.
Сотрудники силовых структур выражают недоумение: почему охрана таких объектов не носит хотя бы бронежилетов. И где вообще была охрана?
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская написала, что у Билана прошли в "Крокусе" концерты в феврале:
"У меня вопрос, который пришел мне в голову после шока. У нас всегда было около 200 охранников на шоу у Димы, и на каждом этаже, и на каждом входе... Я не понимаю, и никто не понимает: почему не было ни одного вооружённого охранника? Где они все были? Они же не только на центральном входе стояли? Зрители боролись (имеется в виду мужчина, который разоружил террориста - ред.), а где была охрана? Где были те, чья прямая функция охранять безопасность зрителей? Я вам скажу, что в "Крокусе" один из самых дорогих ЧОПов в России".
Пожарные требования
И еще один тяжелый и очень важный вопрос: что было с пожарной сигнализацией и средствами тушения?
Депутат Госдумы Михаил Делягин опубликовал у себя в телеграм-канале большой текст с разбором трагедии в "Крокусе" с точки зрения специалистов по пожарной безопасности.
По мнению экспертов: современное здание не может так сгореть, как сгорел "Крокус". Специалисты отмечают: в здании не включилось аварийное освещение , а это означает, что система аварийного пожаротушения была обезвожена или её вообще не было?
В случае включения такой системы из специальных труб в потолке на каждый квадратный метр помещения было бы выброшено 150-170 литров воды. Если бы в "Крокусе" была установлена современная система пожаротушения.
Для того чтобы люди не задохнулись от угарного газа, включается другая система. Это специальные окна, люки в стенах, в крыше. Они отстреливаются автоматически, по детектору. И работают без электричества, на сжатом воздухе.
Какие материалы были использованы при строительстве "Крокуса"? Горючие или как положено, не горящие ? Из каких материалов была сделана мебель, которая загорелась мгновенно?
И таких вопросов очень много.
Трагедия должна быть изучена со всех абсолютно сторон. Для того чтобы это ни в коем случае никогда не повторилось. На все вопросы обязательно должны быть получены ответы.