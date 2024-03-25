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"Я понимал, что дверь не выдержит пули". Причины трагедии в "Крокусе"

"Я понимал, что дверь не выдержит пули". Причины трагедии в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру

"Я понимал, что дверь не выдержит пули". Причины трагедии в "Крокусе"

Страшная трагедия в "Крокус Сити Холле" вызывает очень много вопросов. И не только по поводу главного: кто руководил террористами. Это, конечно, "вопрос вопросов". Но есть и другие

2024-03-25T06:52

2024-03-25T06:52

2024-03-25T07:13

россия

виктор гусев

тихонов виктор (тренер)

яна рудковская

госдума

эксклюзив

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Ещё предстоит во многом разобраться: как была организована охрана, как работала (или не работала) система пожаротушения.Почему люди подсвечивали себе путь фонариками? Значит, не работало аварийное освещение? Почему были закрыты аварийные выходы?Как можно было бы избежать в принципе такой масштабной трагедии?Но сначала надо всё-таки написать о тех, кто проявил невероятное мужество.Очень много людей на мероприятии - наверное, сотни - спасли обычные сотрудники: гардеробщик, охранник, менеджеры на этажах. Эти люди - настоящие герои.Подросток Ислам15-летний Ислам Халилов вывел большую группу людей, больше 100 человек, безопасным коридором. Он живёт неподалёку и устроился на подработку в "Крокусе" гардеробщиком. Работал уже год.Как раз за неделю до теракта все сотрудники проходили инструктаж, и он хорошо запомнил, что надо делать. Когда Ислам понял, что произошло нападение, стал руководить эвакуацией: развернул большую толпу людей, которые бежали в тупик, и вывел их в направлении торгового центра "Экспо"."Открывалась дверь только карточкой, у меня она была". Попутно, кстати, вопрос: а если бы не было рядом Ислама с карточкой, что бы делали все эти люди? Выламывали дверь? Чем?Этот скромный парень сегодня герой многочисленных публикаций. Есть видео, кто-то успел даже снять, как Ислам чётко, громко, уверенно, совершенно бесстрашно руководит зрителями, ведёт их по узкому коридору из фойе в торговый центр.Но в "Крокусе" были и другие сотрудники, которые спасли сотни людей.Две девушкиНа концерте был Виктор Гусев, спортивный комментатор Первого канала. Они с женой, другом и его 14-летним сыном приехали заранее, заняли свои места в ложе, начали фотографироваться. Неожиданно народ побежал к сцене, потом на сцену."Мы услышали автоматные очереди, пополз дым, и нам нужно было что-то делать".Они все выбежали из ложи и стали баррикадировать двери. Но неожиданно, как рассказывает Виктор Гусев, "появилась маленькая темноволосая женщина, у неё были ключи, и она закрыла двери ложи на ключ." Оттуда легко могли проникнуть террористы.Потом женщина открыла двери на лестницу, махнула им рукой, и они все побежали вниз, в фойе, но выбежали не на середину, а сбоку. И бежали дальше, как все, по улице, несколько километров.Что поразило Виктора: повсюду были следы босых женских ног. Женщины снимали обувь, чтобы не стучать каблуками и быстрее бежать.Такая же история произошла с шоуменом Сергеем Светлаковым, который тоже был на этом концерте. Все выбежали из лож, стали баррикадировать двери. Девушка-менеджер нашла ключи и закрыла выходы из всех лож."Прошло 15-20 минут, повалил сильный дым. И опять же менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице группой выбежать через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться. Женщины сняли каблуки. Паники сильной не было.Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник "Крокуса", и махал нам, чтобы мы бежали не через центр. Так мы оказались на улице и бежали еще несколько километров туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине.Я сегодня нашёл имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла. Её зовут София Мейер. Спасибо ей. Она герой.Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад".Охранник Алексей"Фойе большое. Я на рамках стоял, увидел, как террористы вошли и стали расстреливать людей со спины. Я быстро стал направлять людей в другую часть фойе. Люди в панике, просто садились на пол и обхватывали руками голову. Так садились кучами. Я их всех собирал: давайте, бегом, бегом. Всех загнал. Закрываю дверь, чтобы террористы к нам не забежали. И вижу женщину. И понимаю, что не успеваю её забрать. Не успею закрыть двери, если за ней побегу. Но все-таки сделал рывок к ней, схватил её за руку и затащил.Я сам понимал, что дверь не держит пули. Но не давал людям это знать и держал дверь. Люди успокоились. Мужики помогали. Мы втроём с ребятами держали эту дверь, чтобы они не открыли. Один из террористов стоял прямо возле нашей двери и стрелял по входу в зал. Там просто если была бы очередь по нашей двери - и всё. Но я виду не подавал, просил сохранять спокойствие".Вся эта группа людей, около 100 человек, спаслась благодаря герою, охраннику (безоружному) Алексею Осанушкову, его мужеству и потому что он нашел в себе силы "виду не подавать".Тот, кто вырвал автоматИ самый настоящий герой - мужчина, обычный зритель, который вырвал автомат у террориста. Один из стрелявших поравнялся с ним и его женой и стал перезаряжать автомат."Я понял, что у меня есть секунда. Забежал с другой стороны, схватился за автомат левой рукой, стал клонить его вниз, а правой стал бить террориста по голове. Он стал опускаться вниз, я схватил его левой за шею и продолжал бить правой рукой. Потом мужчина ещё подбежал, более мощной комплекции, и тоже пару раз его ударил, и мы его вырубили".За время, пока террориста били, и потом, пока он валялся без сознания, через фойе и выход выбежали очень много людей.Благодаря мужеству всех этих людей спаслись сотни зрителей "Крокуса".Но есть, конечно, много других очень серьезных вопросов.Охрана и оружиеСамый главный, который сегодня задают: почему не было вооружённой охраны?Говорят, что вооруженная охрана на таких мероприятиях не положена по регламенту, чтобы "не отпугивать зрителя". Но можно же где-то стоять в другом месте, не совсем на входе, чтобы "не отпугивать"?Безопасность мероприятия, на которое пришли 6 тысяч человек, обеспечивали "охранники с дубинками", которых вообще называют сейчас просто контролерами.Зрители говорят, что даже рамки на входе работали не все, а из паркинга или через чёрный ход можно было беспрепятственно пронести что угодно.Отдельные героические люди — это, конечно, выше всяких похвал. Но ведь масштабной организованной эвакуации людей не было. Хорошо, что помогали менеджеры, гардеробщики. Одна женщина вспоминает, что их с мужем вывели из "Крокуса" работники клининга. Им тоже было очень страшно, но они никуда не уходили, направляли людей. Но ведь кто-то должен был направлять по долгу службы? Не работники же клининга должны были это делать?У таких объектов должны быть открыты и готовы к эксплуатации пожарные, эвакуационные выходы. Многие очевидцы говорят: запасные выходы были заперты, двери приходилось выламывать.Сотрудники силовых структур выражают недоумение: почему охрана таких объектов не носит хотя бы бронежилетов. И где вообще была охрана?Продюсер Димы Билана Яна Рудковская написала, что у Билана прошли в "Крокусе" концерты в феврале:"У меня вопрос, который пришел мне в голову после шока. У нас всегда было около 200 охранников на шоу у Димы, и на каждом этаже, и на каждом входе... Я не понимаю, и никто не понимает: почему не было ни одного вооружённого охранника? Где они все были? Они же не только на центральном входе стояли? Зрители боролись (имеется в виду мужчина, который разоружил террориста - ред.), а где была охрана? Где были те, чья прямая функция охранять безопасность зрителей? Я вам скажу, что в "Крокусе" один из самых дорогих ЧОПов в России".Пожарные требованияИ еще один тяжелый и очень важный вопрос: что было с пожарной сигнализацией и средствами тушения?Депутат Госдумы Михаил Делягин опубликовал у себя в телеграм-канале большой текст с разбором трагедии в "Крокусе" с точки зрения специалистов по пожарной безопасности.По мнению экспертов: современное здание не может так сгореть, как сгорел "Крокус". Специалисты отмечают: в здании не включилось аварийное освещение , а это означает, что система аварийного пожаротушения была обезвожена или её вообще не было?В случае включения такой системы из специальных труб в потолке на каждый квадратный метр помещения было бы выброшено 150-170 литров воды. Если бы в "Крокусе" была установлена современная система пожаротушения.Для того чтобы люди не задохнулись от угарного газа, включается другая система. Это специальные окна, люки в стенах, в крыше. Они отстреливаются автоматически, по детектору. И работают без электричества, на сжатом воздухе.Какие материалы были использованы при строительстве "Крокуса"? Горючие или как положено, не горящие ? Из каких материалов была сделана мебель, которая загорелась мгновенно?И таких вопросов очень много.Трагедия должна быть изучена со всех абсолютно сторон. Для того чтобы это ни в коем случае никогда не повторилось. На все вопросы обязательно должны быть получены ответы.

https://ukraina.ru/20240324/1054075471.html

https://ukraina.ru/20240324/1054075148.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

россия, виктор гусев, тихонов виктор (тренер), яна рудковская, госдума, эксклюзив