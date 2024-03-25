"Мина на мине миной погоняет": эксперт рассказал, почему ВС РФ "застряли" на летних рубежах в Запорожье
ВС РФ вернули значительную часть территорий на Запорожском направлении, но дальнейшее продвижение застопорилось. Дальше центра Работино войскам пройти пока не удается. Продвигаться на этом участке очень трудно, потому что местность заминирована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Сейчас российские подразделения "застряли" на Запорожском направлении. Причем "застряли" на своих же летних рубежах. ВС РФ вернули значительную часть территорий, но дальнейшее продвижение застопорилось, рассказал обозреватель.
Если [глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"] Владимир Рогов уже трижды за последнюю неделю делал заявления, что ВС РФ укрепили свои позиции в центре поселка Работино, это означает, что дальше войскам продвинутся не удается, добавил волонтер.
"Это сложный театр боевых действий. Степь да степь кругом, от лесополос одни кочерыжки остались. Все сверху видно. И у ВС РФ, и у ВСУ хорошо работают дальнобойная артиллерия и FPV-дроны", - отметил Живов.
В районе Работино вся территория плотно заминирована. "Там мина на мине миной погоняет", - сказал эксперт. Причем минирование производилось как с российской стороны, так и со стороны противника. Продвигаться на этом участке очень трудно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
22 марта, 05:03У Европы соблазн найти топор под лавкой. Леонид Холод о том, почему за грешок Украины наказывают РоссиюЕвросоюз может ввести пошлины на российское и белорусское зерно, написала газета Financial Times 19 марта. Ранее в феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продовольственных товаров из России и Белоруссии, а Литва объявила о строгих проверках грузов