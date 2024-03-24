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"Мультики для лохов": Баранец раскрыл, существует ли боевое лазерное оружие

"Мультики для лохов": Баранец раскрыл, существует ли боевое лазерное оружие - 24.03.2024 Украина.ру

"Мультики для лохов": Баранец раскрыл, существует ли боевое лазерное оружие

Никакого боевого лазерного оружия в настоящий момент на вооружении ни у кого нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-24T10:20

2024-03-24T10:20

2024-03-24T10:20

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Собеседник издания рассказал, что много лет занимается этой темой.Мир только подступается к тому, что можно при хорошей погоде на высоте в 100-200 метров вынести "мозги" у беспилотников. И мы это сделали, отметил эксперт. По словам Баранца, в распоряжении российских военных есть лазерная пушка "Пересвет", которая вырубает электронику и оптику, а также антидроновые ружья "Задира" и "Выжигатель".Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, виктор баранец, оружие, россия, армия