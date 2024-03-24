"Мультики для лохов": Баранец раскрыл, существует ли боевое лазерное оружие
Никакого боевого лазерного оружия в настоящий момент на вооружении ни у кого нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Собеседник издания рассказал, что много лет занимается этой темой.
"Я знаком со многими светилами. Когда вам англичане показывают мультики для лохов и утверждают, что они якобы выжигают цели за 5-7 километров – это блеф. В мире сегодня нет гениев, которые могли бы сделать полноценное боевое лазерное оружие", - заявил он.
Мир только подступается к тому, что можно при хорошей погоде на высоте в 100-200 метров вынести "мозги" у беспилотников. И мы это сделали, отметил эксперт.
По словам Баранца, в распоряжении российских военных есть лазерная пушка "Пересвет", которая вырубает электронику и оптику, а также антидроновые ружья "Задира" и "Выжигатель".
Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.