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В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли трое детей - Минздрав Подмосковья
В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли трое детей - Минздрав Подмосковья - 23.03.2024 Украина.ру
В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли трое детей - Минздрав Подмосковья
Трое детей погибли в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья
2024-03-23T09:22
2024-03-23T09:22
2024-03-23T09:22
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Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом свидетельствуют данные о пострадавших, размещенные на сайте Минздрава Московской области.Следователи, криминалисты и эксперты совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте, сообщили в СК РФ.С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.В пятницу, 22 марта, неизвестные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковной Красногорске и открыли огонь на поражение по людям. Согласно данным СК РФ, число погибших не меньше 60 человек, пострадавших более 100 человек, их число может увеличиться.Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов."С огромной долей вероятности Главное управление разведки Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают", - сообщил аналитик.*Включен в перечень террористов и экстремистов
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новости, россия, московская область, красногорск, владимир путин, минздрав, ск рф, теракт, погибшие
Новости, Россия, Московская область, Красногорск, Владимир Путин, Минздрав, СК РФ, теракт, погибшие
В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли трое детей - Минздрав Подмосковья
Трое детей погибли в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья
Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом свидетельствуют данные о пострадавших, размещенные на сайте
Минздрава Московской области.
Следователи, криминалисты и эксперты совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте, сообщили в СК РФ.
"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - говорится в сообщении Следственного комитета.
С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.
В пятницу, 22 марта, неизвестные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковной Красногорске и открыли огонь на поражение по людям. Согласно данным СК РФ, число погибших не меньше 60 человек, пострадавших более 100 человек, их число может увеличиться.
Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью
изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов.
"С огромной долей вероятности Главное управление разведки Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают", - сообщил аналитик.
*Включен в перечень террористов и экстремистов