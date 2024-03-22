https://ukraina.ru/20240322/1054056743.html

Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина

Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина - 22.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина

После утреннего удара России по ДнепроГЭС восемью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю.

2024-03-22T22:50

2024-03-22T22:50

2024-03-22T23:05

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теракт

террорист

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Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал трагедию, произошедшую в Крокус Сити Холл вечером 22 марта.— Дмитрий Борисович, кто стоит за этим терактом?— С огромной долей вероятности Главное управление разведки (ГУР) Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают.Зато есть подготовленные по методикам SAS боевики, инфинтлированные на территорию РФ. О них отлично знали англосаксы, как впрочем и о наших будущих действиях.— Как просочились террористы в торгово-развлекательный центр?— Мой знакомый работал там в охране. Пока дозвониться не могу. Но пройти в центр элементарно. Не через основные "ворота", конечно.— Кто эти бородатые мужики, которые жестоко расстреливали беззащитных людей?— Говорят, что у Карабаса-Барабаса была накладная борода... Повышенная бородатость служит главной цели — переложить ответственность с реальных исполнителей на злых кавказцев. Тем более, что комплекс держат горские евреи.— Что значит единство в реакции Запада и Москвы на теракт?— У них на Западе слёзы крокодиловые, а у нас огромное горе. Но буквы и фразы, которые описывают теракт — одинаковые.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, украина, москва, россия, запад, кирилл буданов, интервью, теракт, террорист