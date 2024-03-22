https://ukraina.ru/20240322/1054056743.html
Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина
Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина - 22.03.2024 Украина.ру
Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина
После утреннего удара России по ДнепроГЭС восемью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю.
2024-03-22T22:50
2024-03-22T22:50
2024-03-22T23:05
эксклюзив
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москва
россия
запад
кирилл буданов
интервью
теракт
террорист
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Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал трагедию, произошедшую в Крокус Сити Холл вечером 22 марта.— Дмитрий Борисович, кто стоит за этим терактом?— С огромной долей вероятности Главное управление разведки (ГУР) Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают.Зато есть подготовленные по методикам SAS боевики, инфинтлированные на территорию РФ. О них отлично знали англосаксы, как впрочем и о наших будущих действиях.— Как просочились террористы в торгово-развлекательный центр?— Мой знакомый работал там в охране. Пока дозвониться не могу. Но пройти в центр элементарно. Не через основные "ворота", конечно.— Кто эти бородатые мужики, которые жестоко расстреливали беззащитных людей?— Говорят, что у Карабаса-Барабаса была накладная борода... Повышенная бородатость служит главной цели — переложить ответственность с реальных исполнителей на злых кавказцев. Тем более, что комплекс держат горские евреи.— Что значит единство в реакции Запада и Москвы на теракт?— У них на Западе слёзы крокодиловые, а у нас огромное горе. Но буквы и фразы, которые описывают теракт — одинаковые.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, москва, россия, запад, кирилл буданов, интервью, теракт, террорист
Эксклюзив, Украина, Москва, Россия, Запад, Кирилл Буданов, Интервью, теракт, террорист
Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина
22:50 22.03.2024 (обновлено: 23:05 22.03.2024)
После утреннего удара России по ДнепроГЭС восемью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю.
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
в интервью изданию Украина.ру
прокомментировал трагедию, произошедшую в Крокус Сити Холл вечером 22 марта.
— Дмитрий Борисович, кто стоит за этим терактом?
— С огромной долей вероятности Главное управление разведки (ГУР) Кирилла Буданова*
. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают.
Зато есть подготовленные по методикам SAS боевики, инфинтлированные на территорию РФ. О них отлично знали англосаксы, как впрочем и о наших будущих действиях.
— Как просочились террористы в торгово-развлекательный центр?
— Мой знакомый работал там в охране. Пока дозвониться не могу. Но пройти в центр элементарно. Не через основные "ворота", конечно.
— Кто эти бородатые мужики, которые жестоко расстреливали беззащитных людей?
— Говорят, что у Карабаса-Барабаса была накладная борода... Повышенная бородатость служит главной цели — переложить ответственность с реальных исполнителей на злых кавказцев. Тем более, что комплекс держат горские евреи.
— Что значит единство в реакции Запада и Москвы на теракт?
— У них на Западе слёзы крокодиловые, а у нас огромное горе. Но буквы и фразы, которые описывают теракт — одинаковые.