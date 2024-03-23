https://ukraina.ru/20240323/1054046643.html

Ростислав Ищенко: У Запада созрел конкретный план, который позволит ВСУ еще два года убиваться об Россию

Ростислав Ищенко: У Запада созрел конкретный план, который позволит ВСУ еще два года убиваться об Россию - 23.03.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: У Запада созрел конкретный план, который позволит ВСУ еще два года убиваться об Россию

Западная идея об интервенции на Украину, которую озвучил Макрон – это последняя соломинка, за которую Запад пытается схватиться, чтобы хотя в ничью свести ситуацию на Украине. Если он признает здесь поражение, то на Тихом океане можно уже не дёргаться. Там можно капитулировать по всем фронтам без продолжения

2024-03-23T10:36

2024-03-23T10:36

2024-03-23T10:36

интервью

россия

всу

украина

запад

нато

сво

авдеевка

иностранные наемники

авиация

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А они пока к этому не готовы, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал 21 марта в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, в СМИ продолжаются разговоры о прямой интервенции западных стран на Украину, несмотря на заявления Москвы, что это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Каковы могут быть размеры западных контингентов и какие функции они будут выполнять? Не пойдут же эти несчастные 2000 французов (о которых говорил Сергей Нарышкин) на передовую.- Размеры этих континентов и места из дислокации могут быть самые разные. Советская группировка в Афганистане тоже не сразу составляла более 100 тысяч человек. Поначалу мы направляли туда военных советников. Потом там появилась их охрана, аэродромные службы и специальные части, а потом там появилась целая 40-я армия. Главное – зацепиться. А потом эта группировка будет только нарастать.Судя по заявлениям Макрона, Франция на Украине попытается поставить под свой контроль логистические узлы, через которые поступают оружие, боеприпасы и прочие мелкие радости. Это может быть возле Львова. Это может быть возле Одессы. Это может быть и там, и там. Есть информация, что точно такой же континент готовы послать британцы, поляки, немцы и прибалты. Но пока что даже французы туда не доехали.Где они расположатся – покажет вскрытие. Но разумно было бы размещать войска возле логистических центров. Потому что там находятся самые крупные склады с техникой и боеприпасами для ВСУ. Проблема в том, что сейчас эти арсеналы находятся под ударами российских ВКС.Если пополнить резервы пушечного мяса украинской армии Зеленский может относительно просто, отловив очередную партию несчастных на улицах городов, то с доставкой оружия и боеприпасов проблема более сложная, потому что их в мире не так много осталось. Их надо найти, купить и привезти. Киеву и Западу не хотелось бы всё это удовольствие терять единомоментно из-за того, что туда прилетала российская ракета или бомба. Поэтому в Париже рассчитывают, что если эти склады будут охранять французские войска, то не будет же Россия бомбить французов.- Но мы их будем бомбить?- Мы будем бомбить не французов, а украинские склады. Если возле этих складов находились какие-то французы, то это их проблемы. Тем не менее, Запад воспользуется этой ситуацией, чтобы отправить на Украину как можно больше средств ПВО и поднимать вопрос о закрытии украинского неба натовской авиацией.Аргументировать Запад это будет очень просто: "А это был гуманитарный контингент. Наши солдаты отправились на Украину не воевать. Они отправились помогать мирному населению. Они вообще были за 1000 километров от линии фронта. Они только ящики разгружали туда-сюда. И то, только когда украинцы попросили помочь, а так даже ящики не носили. Просто отдыхали и развлекались. А русские взяли и начали их бомбить. Наши солдаты там погибли. Поэтому надо их прикрыть, чтобы русские не бомбили".Все это дает возможность Западу не только передать Киеву 5-10 самолетов F-16, для которых уже готовы украинские пилоты, а резко увеличить количество натовской авиации, патрулирующей украинское небо и препятствующей ВКС РФ наносить удары по объектам на Украине.То есть речь может идти уже о десятках и даже сотнях самолетов, которые легально будут взлетать с западных аэродромов.- Москва официально заявляла, что если украинские F-16 для конкретной боевой работы будут взлетать с аэродромов на территории стран НАТО, эти аэродромы станут нашей законной целью.- Да, рано или поздно нам придется наносить удары по натовским аэродромам. Но Запад объявит это актом неспровоцированной агрессии, поскольку западные истребители прикрывали якобы исключительно гуманитарные контингенты. На Западе рассчитывают, что это позволит ему проводить контролируемую эскалация по принципу: "насколько захотим и сможем, настолько и увеличим свое давление".Более того, интервенция Запада даст возможность ВСУ закрыть на фронте свои проблемные точкиУкраине не нужно 2 миллиона негров, которые придут служить в ее армию. У нее своих папуасов хватает, которых она ловит по городам и весям. Основная проблема противника заключается в том, что на его войска падают все больше и больше наших авиабомб (все более тяжелых и более точных). Из-за этого украинские подразделения разлагаются на атомы быстрее, чем успевают приобрести боевой опыт.Это неприятно даже не потому, что ВСУ несут большие потери. Киевском режиму наплевать, сколько украинцев погибнут на этой войне. Это неприятно потому, что украинская армия начнет отступать и сдавать позиции. А может и побежать. Если армия побежит, попробуй ее потом остановить. Никаких 2 тысяч французов не хватит. Даже 10 тысяч поляков положение не спасут. Им бы самим ноги унести.Короче говоря, чтобы позволить ВСУ удержать фронт, Западу нужно противодействовать российской авиации, а для этого требуется использовать натовскую авиацию и ПВО.Понятно, что разумные западные военные и политики уже давно не рассчитывают на победу над Россией. Им просто необходимо затянуть боевые действия до бесконечности, чтобы на Украине выйти хотя бы на ничью.Да, есть огромный риск, что прилетит по аэродромам в западных странах. Поэтому в первую очередь НАТО будут использовать аэродромы в восточноевропейских странах (чтобы белых людей поменьше задевало) или даже аэродромы в Молдавии, которая вообще не является членом НАТО. Другое дело, что в Молдавии не так много аэродромов и они находятся в значительно худшем состоянии, чем украинские.Можно пойти по пути базирования самолетов в Польше и в Румынии, посмотреть, как будет реагировать Россия, а потом уже вырабатывать свой ответ.Самое главное, что защищать небо Польши и Румынии они могут вообще всеми имеющимися у них силами, которых у них немало. В плане авиации и ПВО им ещё есть, что подтянуть в восточную Европу. То есть не факт, что наши удары по польским и румынским аэродромам сразу будут высокоэффективными. Нам надо будет ещё преодолеть серьёзную оборону. И самое главное, что это отвлечёт наши ресурсы от ударов по украинским войскам.А на земле Запад просто будет постепенно накачивать группировку, увеличивая ее численность и национальное представительство. Контингент и так будет интернациональным, а потом его можно будет увеличить с 5 до 15 стран.Если они смогут собрать 60-70 тысячную группировку, воевать на фронте она не сможет. Это будет армия с миру по нитке, с бору по сосенке, не прошедшая элементарного боевого слаживания и не имеющая боевого опыта. Но она вполне может находиться в тылу, охраняя белорусскую границу и создавая там зоны безопасности вокруг крупных логистических узлов. А в это время можно направить на фронт 120-150 тысяч обученных и вооруженных украинских военнослужащих, которые сейчас просто стоят в западных областях.- Насколько тяжело нам будет с ними справиться?- Это немало.По некоторым данным, ВСУ для стабилизации фронта под Авдеевкой наскребли 20-тысячную группировку, которая на протяжении двух недель не давала нам прорваться на линии Орловка-Тоненькое. Да, половину из этих бойцов противник потерял, и на следующей неделе он начнет откатываться на следующий рубеж. Но если эти 20-тысяч смогли стабилизировать ситуацию на узком и важном участке фронта, то на каком участке фронта и насколько времени смогут стабилизировать ситуацию 120-150 тысяч человек?В реалиях СВО каждый день и каждый месяц имеют серьезное значение. Пока эти 120-тысяч будут держаться в обороне, Зеленский будет ловить следующих. А Запад будет по всему миру вербовать наемников и отправлять их в помощь своим украинским друзьям. Десятки тысяч вооруженных людей, обученных хотя бы азам военного дела, они наберут.Кроме того, киевский режим собирается создать нечто вроде фолькс-штурма в крупных городах. Они для этого пытаются мобилизовать 15-летних мальчишек и стариков. Это уже позволит отправить на фронт войска территориальной обороны. А мы еще по 1945 году знаем, что гимназист с "Фаустпатроном" в условиях городского боя по эффективности ничем не уступает хорошо обученному панцер-гренадеру. Научиться стрелять несложно. А ощущение страха у подростков значительно меньше. Прежде чем погибнуть, он успеет нанести ущерб. А размен одного профессионального солдата на 15-летнего подростка будет совсем не в нашу пользу.Короче говоря, у Запада есть возможности затянуть агонию Украины с помощью рискованной операции по вводу своих войск. Потому что войска ввести просто – вывести сложно. И очень просто начать войну, а закончить – очень сложно.- О чем будет свидетельствовать, если Запад все же пойдет на такую операцию?- Это будет свидетельствовать о полном тупике, в котором находится Запад.Их стратегия и политические возможности себя исчерпали. Они проиграли ситуацию на Украине и пытаются шантажировать нас. Французские СМИ уже стали напоминать, что они не хухры-мухры, а ядерная держава. Они это говорят не просто так. Они это говорят, чтобы мы это услышали и подумали.Западная идея, которую озвучил Макрон – это последняя соломинка, за которую Запад пытается схватиться, чтобы хотя бы в ничью свести ситуацию на Украине. Если он признает здесь поражение, то на Тихом океане можно уже не дёргаться. Там можно капитулировать по всем фронтам без продолжения. А они пока к этому не готовы.- При большом количестве сценариев мы получаем силы НАТО вдоль всей нашей западной границы, а не вдоль ее части, как сейчас. В какой степени это меняет список потенциальных угроз для России?- Это вскрытие покажет.К тому времени, как мы получим блок НАТО вдоль наших границ, должна закончиться конфронтация на Украине. Кроме того, ещё надо тогда поменять статус Молдавии, потому что пока она не в НАТО. Так что пока мы никак не можем получить блок НАТО вдоль всех наших границ. А дальше все будет зависеть от того, в каком состоянии будет сам этот альянс.Многие натовские политики считают, что катастрофа Запада на Украине запустит неконтролируемый процесс распада блока. Кроме того, тот же Трамп готов распустить НАТО еще до катастрофы на Украине.Трамп – циничный и прагматичный человек. Если внимательно послушать все его заявления, то он фактически прописывает для США стратегию экономной войны, когда европейцы будут вынуждены воевать за интересы Вашингтона без всяких обязательств со стороны Вашингтона.Сейчас европейцы еще могут поскуливать: "Вы же члены НАТО, вы должны нам помогать, вы должны нас спасать". Но если Трамп выведет США из НАТО, то никаких обязательств перед Европой у США не будет, а воевать европейцам придется. Европейцы уже слишком далеко зашли. Если они зайдут еще дальше, они уже не смогут спрыгнуть с этого поезда.В этом случае сценарий будет следующим: Россия занята приведением в чувство своих заклятых друзей в Европе, а у США будут развязаны руки в Тихом океане. По крайней мере, два-три года у Штатов будет. Такой у Трампа бизнес-план.Этот план нельзя назвать политическим, потому что он противоречит всем основам политики и долгосрочным интересам самой Америки. Но Трамп бизнесмен, а любой бизнесмен хотел бы, чтобы на него работали бесплатно.Я не знаю, когда НАТО будет распадаться. До катастрофы на Украине, после катастрофы на Украине, в процессе катастрофы на Украине. Он может вообще не распасться или даже консолидироваться.Если сравнивать текущее противостояние России и Западом с шахматами, то сейчас мы находимся в миттельшпиле, но партия движется к эндшпилю. Партию надо закончить. По ее итогам мы будем смотреть, сколько у нас очков, а сколько – у противника. Каково соотношение сил, какова их внутренняя реакция.Если мы выбьем Украину, мы выбьем только одно соединение из развернутого против нас западного фронта. Это самое боеспособное и мотивированное соединение из всех, что Запад мог против нас бросить. Из всех стран мира, только для Украины принципиально важно уничтожить Россию как государство. Россия для Украины – это зеркало, в которое она смотрится. Чем лучше чувствует себя Россия, тем чаще население Украины будут задавать вопросы: "Зачем мы перестали быть русскими? Не вернуться ли нам назад?". Украина – важное соединение. Но это не значит, что у Запада нет других.Финны, поляки и румыны любят нас не больше украинцев. Правда, больше боятся. При определённых условиях их можно заставить всерьез взяться за дело.Резюмирую. Пока есть НАТО, Россия имеет дело только с одной противной организацией. Причем сомнительно, что члены этой организации будут друг другу помогать. Они не доверяют друг другу, а это очень серьезно их сдерживает в агрессивности по отношению к России. А если НАТО распадется, и они будут рассчитывать только на свои силы и объективные союзы (как у нас с Китаем, когда мы не клялись друг другу в верности, но поддерживаем друг друга, потому что по одиночке нас задавят), это может быть для России гораздо опаснее, чем аморфный НАТО.Интервью было записано 21 марта

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240322/1054038292.html

https://ukraina.ru/20240318/1053945565.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, всу, украина, запад, нато, сво, авдеевка, иностранные наемники, авиация, авиабомбы