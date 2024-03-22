Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики - 22.03.2024 Украина.ру
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Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики
Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики - 22.03.2024 Украина.ру
Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики
В результате высокоточных ударов российской армии поражены не менее 20 объектов энергетики в разных регионах Украины. О результатах массированного обстрела сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль
2024-03-22T18:49
2024-03-22T18:49
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"Удары России были направлены прежде всего против нашей энергетики. Поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах", – написал он в своём телеграм-канале. По его словам, это не нарушило энергосистему страны, которая сейчас якобы работает стабильно. На Украине нет дефицита электроэнергии и пока не прогнозируется, заверил Шмыгаль, а также пообещал, что в течение суток энергоснабжение в регионах будет восстановлено. Всех бытовых потребителей запитают за сутки. Ранее сообщалось, что 22 марта в результате атаки ВС РФ крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу. Российская армия ударила также по объектам "Нафтогаза". В минэнерго Украины назвали удары по энергосистеме страны самыми масштабными за последнее время. В министерстве обороны РФ заявили, что в результате ударов все поставленные цели успешно достигнуты.
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новости, россия, украина, денис шмыгаль, нафтогаз, энергетика, гэс, сво
Новости, Россия, Украина, Денис Шмыгаль, Нафтогаз, энергетика, ГЭС, СВО

Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики

18:49 22.03.2024
 
© dsnews.ua
© dsnews.ua
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В результате высокоточных ударов российской армии поражены не менее 20 объектов энергетики в разных регионах Украины. О результатах массированного обстрела сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль

"Удары России были направлены прежде всего против нашей энергетики. Поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах", – написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, это не нарушило энергосистему страны, которая сейчас якобы работает стабильно. На Украине нет дефицита электроэнергии и пока не прогнозируется, заверил Шмыгаль, а также пообещал, что в течение суток энергоснабжение в регионах будет восстановлено. Всех бытовых потребителей запитают за сутки.
Ранее сообщалось, что 22 марта в результате атаки ВС РФ крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу. Российская армия ударила также по объектам "Нафтогаза". В минэнерго Украины назвали удары по энергосистеме страны самыми масштабными за последнее время. В министерстве обороны РФ заявили, что в результате ударов все поставленные цели успешно достигнуты.
Алексей Анпилогов интервью
14:34
Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова Киевский режим официально заявил, что берет курс на создание собственной промышленной базы. Следовательно, Украину этих производственных мощностей надо лишить, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
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