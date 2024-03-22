https://ukraina.ru/20240322/1054052493.html
Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики
Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики - 22.03.2024 Украина.ру
Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики
В результате высокоточных ударов российской армии поражены не менее 20 объектов энергетики в разных регионах Украины. О результатах массированного обстрела сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль
2024-03-22T18:49
2024-03-22T18:49
2024-03-22T18:49
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"Удары России были направлены прежде всего против нашей энергетики. Поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах", – написал он в своём телеграм-канале. По его словам, это не нарушило энергосистему страны, которая сейчас якобы работает стабильно. На Украине нет дефицита электроэнергии и пока не прогнозируется, заверил Шмыгаль, а также пообещал, что в течение суток энергоснабжение в регионах будет восстановлено. Всех бытовых потребителей запитают за сутки. Ранее сообщалось, что 22 марта в результате атаки ВС РФ крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу. Российская армия ударила также по объектам "Нафтогаза". В минэнерго Украины назвали удары по энергосистеме страны самыми масштабными за последнее время. В министерстве обороны РФ заявили, что в результате ударов все поставленные цели успешно достигнуты.
https://ukraina.ru/20240322/1054039904.html
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новости, россия, украина, денис шмыгаль, нафтогаз, энергетика, гэс, сво
Новости, Россия, Украина, Денис Шмыгаль, Нафтогаз, энергетика, ГЭС, СВО
Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики
В результате высокоточных ударов российской армии поражены не менее 20 объектов энергетики в разных регионах Украины. О результатах массированного обстрела сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль
"Удары России были направлены прежде всего против нашей энергетики. Поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах", – написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, это не нарушило энергосистему страны, которая сейчас якобы работает стабильно. На Украине нет дефицита электроэнергии и пока не прогнозируется, заверил Шмыгаль, а также пообещал, что в течение суток энергоснабжение в регионах будет восстановлено. Всех бытовых потребителей запитают за сутки.
Ранее сообщалось, что 22 марта в результате атаки ВС РФ крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила
свою работу. Российская армия ударила
также по объектам "Нафтогаза". В минэнерго Украины назвали удары по энергосистеме страны самыми масштабными за последнее время. В министерстве обороны РФ заявили
, что в результате ударов все поставленные цели успешно достигнуты.