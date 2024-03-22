https://ukraina.ru/20240322/1054051306.html

Цели ударов возмездия. Итоги 22 марта на Украине

Цели ударов возмездия. Итоги 22 марта на Украине - 22.03.2024 Украина.ру

Цели ударов возмездия. Итоги 22 марта на Украине

В Минобороны РФ рассказали о целях ударов возмездия, на Украине заявили, что власти опасаются ударов по ПГХ

2024-03-22T18:01

2024-03-22T18:01

2024-03-22T18:01

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В дневной сводке российского оборонного ведомства сегодня раскрыли цели ударов по Украине, нанесённых в ночь на 22 марта."Сегодня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников. В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", - указывалось в сводке.Кроме того, отметили в Минобороны РФ, была уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, а также нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наёмников в районах восстановления боеспособности."Все цели массированного удара достигнуты", - подчеркнули в Минобороны.Кроме того, было названо количество ударов возмездия в ответ на обстрелы Белгорода и других приграничных населённых пунктов."С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населённых пунктов Вооружёнными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БпЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наёмников", - указывалось в сообщении Минобороны РФ,Проект "Рыбарь" детально проанализировал удар 22 марта, тщательно разобрав, какие именно цели поразили ВС РФ."Удары стали гораздо более осмысленными и системными. По объектам как правило прилетала не одна ракета или беспилотник, а несколько, что сразу сказалось на уровне отключений электроэнергии. При этом в выборе целей прослеживается логика, а самого удара явно не ожидали. Степень урона, понесенного украинской энергосистемой, станет понятна через несколько дней, но тем не менее все крупные тепловые электростанции страны оказались под ударом", - указывалось в выводе проекта.В то же время, авторы указали и на отрицательные стороны.."Из отрицательных сторон – в очередной раз удары не наносились по территории открытых распределительных устройств АЭС. Не подвергались ударам другие крупные гидроэлектростанции Украины – Новоднестровская, Кременчугская, Каневская. Также не было ударов по гидроаккумулирующим электростанциям. Хотелось бы надеяться, что воздействие на энергетику станет не эпизодическим, а системным. И без отключения АЭС от сетей достичь коллапса энергосистемы т.н. Украины не получится", - отмечалось в публикации.В то же время, была поражена Днепровская ГЭС. Как заявил начальник департамента Офиса генерального прокурора Украины Юрий Белоусов в эфире телемарафона, по ДнепроГЭС попали 8 ракет, станция получила "очень существенные" повреждения и не вырабатывает электроэнергии, однако угрозы прорыва плотины нет."ДнепроГЭС - самая мощная гидроэлектростанция Украины (1569 МВт). Она входит в единую энергосистему страны и выполняет роль "пикового регулятора", распределяя более 10% электроэнергии по обоим берегам Днепра. В случае проблем с работой ДнепроГЭС Украина лишается крупных мощностей для маневрирования энергией. Это грозит веерными отключениями электричества, проблемами на железных дорогах и производствах. Жалко, конечно, ДнепроГЭС. Не Украина ее строила. Первые гидроагрегаты колоссального сооружения были запущены в далеком 1927-м. А полностью станцию достроили лишь к 1939-му. Для того, чтобы ее взорвать в начале Великой Отечественной перед наступающими немцами. Однако ДнепроГЭС восстановили уже к 1950-му, неоднократно расширяли. В нынешнем своем виде она существует с 1980-го, с тех пор основные узлы лишь модернизировались", - отметил российский военкор Александр Коц.Он отметил, что в строили ДнепроГЭС всем Советским Союзом."В советское время ДнепроГЭС был народной стройкой, его возводили сначала в первый, а потом и во второй раз всем Союзом. Наверное, наши героические предки простят нам удары по их детищу, их наследию. Как и в 1941-м, это делается для борьбы с заразой, приползшей к нам с Запада. Но, как и тогда, мы все отстроим заново", - подчеркнул Коц.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил об угрозе, которую несёт для украинского оборонпрома продолжение подобных ударов."Наш источник сообщает, что если россияне уничтожат на 60-70% энергетическую инфраструктуру Украины - это остановит почти все скрытые подземные военные заводы,цеха, фабрики и тд. При таком раскладе будет невозможно вести никакое производство вооружения в Украине, о котором рассказывал всюду Зеленский. Даже пошив одежды для ВСУ в "швейках" не будет возможен. Рембазы будут работать с перебоями. Будут срываться все заказы и расти цены. В стране будет дефицит буквально всего. Цены на топливо вырастут на 30-40%. Внутренняя экономика окончательно загнётся. Банковский сектор будет глючить, что увеличит проблемы у людей. Аграрный сектор понесёт также большие потери. Фактически, жить в стране будет невыносимо, а у ВСУ усилится дефицит всего ещё сильнее", - отмечалось в публикации канала.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил, что украинские власти с подачи британцев рассматривают как реальную угрозу уничтожение подземных газохранилищ."MI-6 передали в Офис Президента и Генштаб разведданные о совещании в Кремле, на котором рассматривался сценарий с уничтожением украинского ПГХ, как ответ на постоянные удары БПЛА по российским НПЗ. Британская разведка рекомендует усилить ПВО на подземных хранилищах газа, чтобы сохранить возможности Украины в хранение газа", - отмечалось в сообщении этого канала.В то же время британская разведка славится мастерством дезинформации и противников, и союзников для достижения собственных целей.Ещё одно популярное на Украине СМИ — телеграм-канал "ЗеРада" - связало удары по украинской энергетической инфраструктуре с ранее наносившимися украинскими дронами ударами по российскими НПЗ, а также с украинскими атаками на российские приграничные регионы и с отказом от переговоров с Россией."Ночью Украина ощутила на себе новый уровень эскалации. Выход из переговорного процесса Стамбул-2 + массированные атаки по приграничным территориям + удары по нефтеперерабатывающим заводам аргументировали для России необходимость перехода к следующему этапу", - указывалось в публикации.Авторы указали на разницу между этим и предыдущими ударами."До этого Россия не била по генерации, била по распределению. Это две принципиальные разницы как по эффекту, так и по возможностям восстановления. Это значит, что сохранение энергетики, как необходимая составляющая восстановления территории в среднесрочной перспективе уже не стоит", - писал канал "ЗеРада".Также это популярное на Украине СМИ вспомнило о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова."Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но, как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён", - отмечал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".Позднее он уточнил, что де-юре Россия продолжает спецоперацию."Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути, после того как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениям. Это специальная военная операция де-юре, но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну, после того как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлечённости в конфликт", - указал он.Слова Пескова встревожили украинских наблюдателей."Песков сегодня это прямо озвучил: "Россия будет воевать, пока потенциал Украины не перестанет угрожать России". Слово "война" прозвучало не первый раз. Да, оно не будет иметь юридических последствий, но в лицемерном мире постмодерна это сигнал к переходу к задачам следующего уровня", - отмечалось в публикации канала "ЗеРада".Таким образом, независимые наблюдатели на Украине опасаются эскалации конфликта. При этом ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон предостерегал Украину от ударов по НПЗ, поясняя это и ростом цен на нефть, и возможными ответными действиями России.

https://ukraina.ru/20240322/1054042677.html

https://ukraina.ru/20240322/1054035427.html

https://ukraina.ru/20240321/1054027253.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, минобороны, днепрогэс, россия, украина, запад, дмитрий песков, александр коц, владимир зеленский